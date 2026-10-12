Klub Turki Galatasaray akan menjamu Barcelona pada Selasa besok, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions, pertandingan yang dinanti dengan penuh antusias oleh suporter Turki, menurut laporan media Turki dan Spanyol.

Media Turki memberikan perhatian besar dengan mengutip apa yang ditulis surat kabar Spanyol tentang laga tersebut, yang akan dimainkan Barcelona empat tahun setelah pertemuan terakhir kedua tim di Istanbul.

Pertemuan terakhir antara Galatasaray dan Barcelona terjadi pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada Maret 2022, ketika tim yang diasuh Xavi Hernandez mampu menang dan melangkah ke babak berikutnya, lewat gol Pedri dan Pierre-Emerick Aubameyang (2-1).