Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C3-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Diterjemahkan oleh

Juventus, Atletico, dan Liverpool pernah terjebak: peringatan untuk Barcelona sebelum laga di Istanbul

Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Champions League
V. Osimhen
L. Yamal
H. Flick
O. Buruk
Juventus
Liverpool
Atletico Madrid
FEATURES
Turki
Spanyol
Nigeria
Jerman
Italia
Inggris

Atmosfer gila menanti Barcelona, celah-celah yang mengancam Galatasaray

Klub Turki Galatasaray akan menjamu Barcelona pada Selasa besok, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions, pertandingan yang dinanti dengan penuh antusias oleh suporter Turki, menurut laporan media Turki dan Spanyol.

Media Turki memberikan perhatian besar dengan mengutip apa yang ditulis surat kabar Spanyol tentang laga tersebut, yang akan dimainkan Barcelona empat tahun setelah pertemuan terakhir kedua tim di Istanbul.

Pertemuan terakhir antara Galatasaray dan Barcelona terjadi pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada Maret 2022, ketika tim yang diasuh Xavi Hernandez mampu menang dan melangkah ke babak berikutnya, lewat gol Pedri dan Pierre-Emerick Aubameyang (2-1).

  • Kegilaan suporter menanti Barcelona

    Meski tim berseragam kuning-merah tersandung di laga tandang pertamanya melawan Sporting Portugal dengan skor 3-1, dan Barcelona menggulung Feyenoord 5-1, surat kabar "Mundo Deportivo" memperingatkan tim Katalan soal atmosfer di stadion Galatasaray, sebagaimana dikutip surat kabar hurriyet Turki.

    Sebelum duel ini, surat kabar Spanyol itu menyajikan analisis yang memuat peringatan bagi Barcelona. Surat kabar tersebut menulis: "Galatasaray kembali menjamu Barcelona besok. Setelah empat tahun dan beberapa bulan sejak laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa pada 2022, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1 berkat kontribusi Aubameyang dan Pedri yang tampil brilian, Barcelona kembali ke kompleks olahraga Ali Sami Yen. Pelatih Turki saat itu adalah Domenec Torrent, sementara kini tim tersebut dipimpin Okan Buruk. Dan seperti yang terlihat sebelumnya, tim Turki itu mengandalkan tekanan di lapangan serta antusiasme suporter yang gila-gilaan, yang bisa mendekati fanatisme bahkan permusuhan terhadap lawan."

    Baca juga: Salah kapten Trabzon? Jurnalis Turki: Perannya lebih besar dari itu

  • Liverpool, Juventus, dan Atletico terjebak perangkap Turki

    Laporan itu melanjutkan: "Di stadion yang mampu menampung 53.978 penonton itu, tim Turki tersebut tidak pernah mengalami kekalahan sejak takluk dari Fenerbahce 0-1 pada 19 Mei 2024. Sementara di Eropa, belum lama sejak kekalahan terakhirnya di stadion ini, yakni saat kalah dari Union Saint-Gilloise 0-1 pada 25 November.

    Namun demikian, perlu diingat bahwa pada musim lalu Juventus, yang kalah 5-2, Liverpool, yang kalah 1-0, maupun Atletico Madrid, yang kalah 1-0, tidak mampu meraih kemenangan di stadion ini".

    Baca juga: Termasuk Mazraoui, bahaya besar mengancam United melawan Atletico

  • Tekanan mencekik... tapi!

    Surat kabar Spanyol itu menegaskan: "Atmosfer penuh gairah ini tercermin di atas lapangan, dan para pemain cenderung menerapkan tekanan yang mencekik terhadap lawan. Gaya bermain mereka bertumpu pada pendekatan ofensif yang mengandalkan dominasi atas lapangan dan pencarian kedalaman secara terus-menerus. Tim ini biasanya tampil dengan skema taktis 4-2-3-1, yang memungkinkan mereka menjaga keseimbangan, mengalirkan bola, dan melebar ke sisi sayap."

    Mereka melanjutkan: "Inilah elemen-elemen yang menjadi fokus pelatih Galatasaray, namun ia tidak selalu berhasil menerapkannya. Laga-laga awal di Liga Turki menegaskan bahwa bentuk taktis ini digunakan secara intensif."

    Baca juga: "Memalukan!" Setelah Marcelo dan Gavi, kartu merah Vinicius membongkar standar ganda wasit Spanyol

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Komposisi serangan yang kuat

    Pemain seperti Leroy Sane, Rafael Leao, Yunus Akgun, dan Baris Alper Yilmaz memberikan opsi dalam hal lari menusuk ke kedalaman dari sisi sayap, menyerang ruang kosong, dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di area sayap.

    Sementara di dalam kotak penalti, Victor Osimhen, yang telah pulih dari cedera paha dan memanfaatkan menit-menit awalnya dengan sangat baik pada laga melawan Kasimpasa (3-1) dengan mencetak satu assist, berkontribusi dalam transisi cepat dan pergerakan tanpa bola.

    Menurut sumber yang sama, kabar yang datang dari Turki mengindikasikan bahwa bintang Nigeria itu akan masuk dalam susunan pemain inti, sekaligus menjelaskan bahwa nama Osimhen sudah lama dikaitkan dengan Barcelona sebagai calon pengganti Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid.

    Di lini tengah, Lucas Torreira menambah kekuatan dalam duel satu lawan satu, sementara Gabriel Sara, yang bersamanya membentuk duet solid, tampil menonjol dengan kontribusinya dalam membangun serangan. Okan Buruk juga memiliki pengalaman Ilkay Gundogan, mantan pemain Barcelona dan Manchester City, yang membaca permainan dengan sangat baik meski belum mendapat banyak waktu bermain; ia hanya tampil 11 menit secara keseluruhan, lima di antaranya pada laga Liga Champions melawan Sporting di Lisbon (3-1).

    Baca juga: Keputusan sudah dekat, Conte menunggu isyarat dari Manchester United

  • Celah di lini belakang: tantangan terbesar

    Di sektor pertahanan, Galatasaray berupaya merebut kembali bola dengan cepat tanpa memperumit keadaan. Duet bek tengah yang terdiri dari Davinson Sanchez dan Abdulkerim Bardakci bekerja keras untuk melindungi kotak penalti serta mengendalikan pergerakan para pemain lawan.

    Ia menegaskan: "Meski tugas utama kedua bek sayap, Baris Alper Yilmaz dan Jakobs, adalah naik ke depan, mereka mungkin tidak akan menemukan banyak peluang untuk itu karena kehadiran Gordon, Adeyemi, dan Lamine Yamal dalam susunan pemain."

    Ia menutup: "Namun, hasil-hasil awal musim ini menunjukkan bahwa tim Turki tersebut telah kebobolan 11 gol dalam enam pertandingan pertama di liga domestik, termasuk kekalahan 4-0 dari Trabzonspor (di antaranya hat-trick Mohamed Salah). Tantangan terbesarnya terletak pada memastikan bahwa ambisi menyerang mereka (tim) tidak membahayakan diri sendiri."

    Angka yang belum pernah terjadi: Salah menancapkan namanya dalam sejarah Liga Turki
Pertandingan berikutnya
GAL

GAL

Champions League

13 Okt 2026

BAR

BAR