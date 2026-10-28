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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Alajbegovic peringkat ketujuh dunia di antara pemain muda: selalu bermain apa pun formasinya

K. Alajbegovic
Juventus
Serie A

Pemain asal Bosnia itu menjadi satu-satunya pemain Juventus di antara para nomine Trofi Kopa pada malam penganugerahan Ballon d'Or.

Di antara nominasi berbagai penghargaan yang diberikan pada malam penganugerahan Ballon d'Or di London, satu-satunya pemain Juventus yang masuk nominasi adalah Kerim Alajbegovic, yang menjadi kandidat Penghargaan Kopa untuk pemain muda terbaik. Pada akhirnya, pemain Bosnia kelahiran 2007 itu menempati posisi ketujuh. Berikut peringkat akhirnya: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Tidak buruk bagi talenta yang berhasil didapatkan Juventus pada musim panas setelah mengalahkan persaingan dari Arsenal, berkat bantuan Miralem Pjanic.


Alajbegovic mengawali musim ini dengan baik, tetapi kemudian performanya menurun, sebagian karena kesalahannya sendiri, namun terutama akibat krisis yang dialami tim. Hingga akhirnya Luciano Spalletti mengubah formasi setelah kekalahan dari Lazio, menjadi 3-5-2 yang memberikan perlindungan lebih besar saat bertahan, tetapi mengorbankan banyak pemain sayap dalam skuad Juventus, termasuk Alajbegovic. Malam ini, di Genoa, Juventus akan kembali menggunakan formasi 3-5-2. Dalam formasi itu, pemain Bosnia tersebut bisa mendapat kesempatan bermain sejak menit pertama sebagai salah satu dari dua penyerang, mungkin dengan posisi lebih ke belakang dibandingkan penyerang utama, yang diperkirakan adalah Nick Woltemade. Atau ia bisa tampil di tengah pertandingan dengan peralihan dari 3-5-2 ke 3-4-2-1.


  • Alajbegovic dalam formasi 3-5-2 dan 3-4-2-1

    Dalam konferensi pers sehari sebelum pertandingan, Spalletti berbicara tentang Alajbegovic dan formasi: "Bagaimana pemain Bosnia itu bisa masuk dalam rotasi dengan formasi 3-5-2? Itu pertanyaan yang tepat, karena 3-5-2 sedikit banyak berangkat dari penilaian terhadap para pemain, dan tentu saja tidak membuat kami melupakan komposisi skuad. Kami tidak boleh merugikan pemain yang memiliki karakteristik berbeda, sebab perubahan posisi yang sangat kecil saja sudah bisa mengubahnya menjadi 3-4-2-1. Semua pemain bisa mengisi dua posisi di belakang penyerang. Itu juga bisa dilakukan dengan Kolo Muani, yang bisa bermain di half-space ini, lebih berperan sebagai gelandang serang atau penyerang di sisi luar. Alajbegovic termasuk di antara pemain-pemain itu".


    Jadi, tim bisa memulai dengan satu cara dan mengakhiri pertandingan dengan cara lain, tetapi tanpa perubahan besar (misalnya, tidak beralih ke pertahanan empat pemain), cukup dengan sedikit penyesuaian atau "perubahan posisi yang sangat kecil" seperti istilah Spalletti. Dalam hal ini, kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan akan sangat penting. Spalletti melanjutkan: "Di lini depan, ada beberapa hal yang bisa diubah. Terutama dengan mempertimbangkan lima pergantian pemain. Mudah untuk menentukan 16 pemain yang akan bermain. Yang penting adalah memahami bagaimana para pemain pengganti akan menjalani 20 menit mereka di lapangan." Artinya: mula-mula tim memperkuat pertahanan dan tidak mengambil risiko, lalu mencoba membuat perbedaan menjelang akhir pertandingan dengan mengandalkan kemampuan teknik para pemain cadangan yang tidak mampu dimiliki Genoa asuhan De Rossi ("tangan kanan" Spalletti di Roma).


  • Talenta yang tak boleh dilepas

    Dalam situasi ini, apakah Alajbegovic bisa mendapat tempat sejak menit pertama atau hanya masuk saat pertandingan berlangsung? Terlepas dari situasi saat ini, Spalletti dan Juventus (khususnya Frederic Massara) menyadari bahwa mantan pemain Salzburg itu adalah talenta yang harus mereka beri kesempatan untuk berkembang. Pemain bernomor punggung 17 itu mengawali musim dengan baik, memperlihatkan kualitas dan potensi besarnya, seperti yang juga terlihat saat membela tim nasionalnya. Namun, penampilan-penampilan terakhirnya menunjukkan hal sebaliknya. Alajbegovic tentu juga punya andil dalam hal itu, tetapi muncul keraguan bahwa kondisi tim yang tidak stabil, perubahan formasi (khususnya 3-5-2, seperti disebutkan), ketidakpastian yang sempat menyelimuti masa depan pelatih, serta kesulitan para pemain yang lebih senior, yang secara teori seharusnya memimpin tim, kini berdampak negatif pada proses adaptasinya. Juventus harus berusaha menghindari hal itu dengan segala cara. Dengan kata lain, lebih baik memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain berusia 19 tahun yang berpotensi menjadi bintang, meski ada risiko ia melakukan kesalahan akibat kurang pengalaman, ketimbang kepada para pemain yang keterbatasannya (banyak) dan kualitasnya (sedikit) sudah jelas dan terbukti.


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