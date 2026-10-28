Dalam konferensi pers sehari sebelum pertandingan, Spalletti berbicara tentang Alajbegovic dan formasi: "Bagaimana pemain Bosnia itu bisa masuk dalam rotasi dengan formasi 3-5-2? Itu pertanyaan yang tepat, karena 3-5-2 sedikit banyak berangkat dari penilaian terhadap para pemain, dan tentu saja tidak membuat kami melupakan komposisi skuad. Kami tidak boleh merugikan pemain yang memiliki karakteristik berbeda, sebab perubahan posisi yang sangat kecil saja sudah bisa mengubahnya menjadi 3-4-2-1. Semua pemain bisa mengisi dua posisi di belakang penyerang. Itu juga bisa dilakukan dengan Kolo Muani, yang bisa bermain di half-space ini, lebih berperan sebagai gelandang serang atau penyerang di sisi luar. Alajbegovic termasuk di antara pemain-pemain itu".





Jadi, tim bisa memulai dengan satu cara dan mengakhiri pertandingan dengan cara lain, tetapi tanpa perubahan besar (misalnya, tidak beralih ke pertahanan empat pemain), cukup dengan sedikit penyesuaian atau "perubahan posisi yang sangat kecil" seperti istilah Spalletti. Dalam hal ini, kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan akan sangat penting. Spalletti melanjutkan: "Di lini depan, ada beberapa hal yang bisa diubah. Terutama dengan mempertimbangkan lima pergantian pemain. Mudah untuk menentukan 16 pemain yang akan bermain. Yang penting adalah memahami bagaimana para pemain pengganti akan menjalani 20 menit mereka di lapangan." Artinya: mula-mula tim memperkuat pertahanan dan tidak mengambil risiko, lalu mencoba membuat perbedaan menjelang akhir pertandingan dengan mengandalkan kemampuan teknik para pemain cadangan yang tidak mampu dimiliki Genoa asuhan De Rossi ("tangan kanan" Spalletti di Roma).



