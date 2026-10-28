Di antara nominasi berbagai penghargaan yang diberikan pada malam penganugerahan Ballon d'Or di London, satu-satunya pemain Juventus yang masuk nominasi adalah Kerim Alajbegovic, yang menjadi kandidat Penghargaan Kopa untuk pemain muda terbaik. Pada akhirnya, pemain Bosnia kelahiran 2007 itu menempati posisi ketujuh. Berikut peringkat akhirnya: 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Tidak buruk bagi talenta yang berhasil didapatkan Juventus pada musim panas setelah mengalahkan persaingan dari Arsenal, berkat bantuan Miralem Pjanic.
Alajbegovic mengawali musim ini dengan baik, tetapi kemudian performanya menurun, sebagian karena kesalahannya sendiri, namun terutama akibat krisis yang dialami tim. Hingga akhirnya Luciano Spalletti mengubah formasi setelah kekalahan dari Lazio, menjadi 3-5-2 yang memberikan perlindungan lebih besar saat bertahan, tetapi mengorbankan banyak pemain sayap dalam skuad Juventus, termasuk Alajbegovic. Malam ini, di Genoa, Juventus akan kembali menggunakan formasi 3-5-2. Dalam formasi itu, pemain Bosnia tersebut bisa mendapat kesempatan bermain sejak menit pertama sebagai salah satu dari dua penyerang, mungkin dengan posisi lebih ke belakang dibandingkan penyerang utama, yang diperkirakan adalah Nick Woltemade. Atau ia bisa tampil di tengah pertandingan dengan peralihan dari 3-5-2 ke 3-4-2-1.