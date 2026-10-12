Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084420554.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Juve sempat khawatir!” Fabio Pisacane sindir Luciano Spalletti setelah kartu merah seusai pertandingan

Cagliari vs Juventus
F. Pisacane
Juventus
Cagliari
Serie A

Pelatih kepala Cagliari Fabio Pisacane mengkritik Luciano Spalletti setelah keduanya diusir pada akhir pertandingan yang berakhir imbang 1-1. Pisacane menegaskan kegelisahan Juventus di pinggir lapangan membuktikan bahwa Cagliari, yang sedang tampil impresif, berada di jalur yang tepat di Serie A.

  • Pisacane diusir bersama Spalletti seusai pertandingan

    Pelatih Cagliari Fabio Pisacane dan pelatih Juventus Luciano Spalletti sama-sama mendapat kartu merah setelah peluit akhir pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Unipol Domus pada Minggu. Insiden bermula ketika Pisacane menendang bola ke udara sebelum terlibat konfrontasi tegang dengan Spalletti.

    Wasit Matteo Marcenaro mengusir kedua pelatih, sehingga Pisacane tidak dapat mendampingi Cagliari dalam lawatan mendatang ke Monza.

    Pisacane mengungkapkan kekecewaannya atas akhir dari jabat tangan seusai pertandingan itu.

  • imago-sport-1084431009.jpgABACAPRESS

    Pelatih Cagliari klaim Juventus menunjukkan rasa takut

    Menanggapi keributan di tepi lapangan, Pisacane menilai kecemasan Spalletti jelang pertandingan mencerminkan rasa hormat terhadap performa impresif Cagliari. "Ini bisa saja berakhir dengan pelukan. Saya menyesal semuanya berjalan seperti ini, tetapi kemarin Spalletti memberi kesan bahwa ia merasa khawatir," ujar Pisacane kepada DAZN Italia.

    "Apa yang terjadi saat jeda babak pertama juga tidak menyenangkan untuk dilihat. Pada akhirnya, ini bisa saja berakhir dengan pelukan."

    "Namun, jika pada pekan keenam Juve khawatir tidak akan menang di Cagliari, itu pertanda bahwa kami berada di jalur yang benar."

  • Membela strategi bertahan dan statistik penguasaan bola yang rendah

    Daniel Maldini merayakan ulang tahunnya yang ke-25 dengan mencetak gol dalam empat pertandingan Serie A berturut-turut. Ia memanfaatkan sistem permainan Cagliari yang kompak meski timnya hanya mencatatkan 28 persen penguasaan bola. Pisacane dengan bangga membela ketangguhan pertahanan timnya saat menghadapi skuad Juventus yang bertabur bintang.

    “Terkadang, orang menyoroti jumlah tembakan yang kami biarkan terjadi, tetapi angka itu masih sangat wajar bagi tim dengan kualitas seperti kami,” kata Pisacane.

    “Kami membiarkan lawan melepaskan tembakan ke gawang karena kami punya pemain yang siap menghadang apa pun yang datang ke arah mereka. Semangat seperti itulah yang ingin saya lihat.”

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1084415933.jpgLaPresse

    Cagliari tetap di atas Juventus dalam klasemen Serie A

    Satu poin yang diraih lewat perjuangan keras memastikan Cagliari tetap berada di atas Juventus dalam klasemen Serie A setelah enam pertandingan. Cagliari pun melanjutkan kiprah impresifnya dengan empat kemenangan dari enam laga.

    Pisacane memuji skuadnya karena menjalankan rencana pertandingan, seraya meminta mereka tetap waspada sepanjang sisa musim.

    “Yang ingin saya katakan saat ini adalah kami harus tetap bersemangat dan waspada,” pungkas Pisacane.

Europa League
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Monza crest
Monza
MON
Cagliari crest
Cagliari
CGL