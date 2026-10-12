Pelatih Cagliari Fabio Pisacane dan pelatih Juventus Luciano Spalletti sama-sama mendapat kartu merah setelah peluit akhir pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Unipol Domus pada Minggu. Insiden bermula ketika Pisacane menendang bola ke udara sebelum terlibat konfrontasi tegang dengan Spalletti.

Wasit Matteo Marcenaro mengusir kedua pelatih, sehingga Pisacane tidak dapat mendampingi Cagliari dalam lawatan mendatang ke Monza.

Pisacane mengungkapkan kekecewaannya atas akhir dari jabat tangan seusai pertandingan itu.