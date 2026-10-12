IPA Sport
Diterjemahkan oleh
“Juve sempat khawatir!” Fabio Pisacane sindir Luciano Spalletti setelah kartu merah seusai pertandingan
Pisacane diusir bersama Spalletti seusai pertandingan
Pelatih Cagliari Fabio Pisacane dan pelatih Juventus Luciano Spalletti sama-sama mendapat kartu merah setelah peluit akhir pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Unipol Domus pada Minggu. Insiden bermula ketika Pisacane menendang bola ke udara sebelum terlibat konfrontasi tegang dengan Spalletti.
Wasit Matteo Marcenaro mengusir kedua pelatih, sehingga Pisacane tidak dapat mendampingi Cagliari dalam lawatan mendatang ke Monza.
Pisacane mengungkapkan kekecewaannya atas akhir dari jabat tangan seusai pertandingan itu.
- ABACAPRESS
Pelatih Cagliari klaim Juventus menunjukkan rasa takut
Menanggapi keributan di tepi lapangan, Pisacane menilai kecemasan Spalletti jelang pertandingan mencerminkan rasa hormat terhadap performa impresif Cagliari. "Ini bisa saja berakhir dengan pelukan. Saya menyesal semuanya berjalan seperti ini, tetapi kemarin Spalletti memberi kesan bahwa ia merasa khawatir," ujar Pisacane kepada DAZN Italia.
"Apa yang terjadi saat jeda babak pertama juga tidak menyenangkan untuk dilihat. Pada akhirnya, ini bisa saja berakhir dengan pelukan."
"Namun, jika pada pekan keenam Juve khawatir tidak akan menang di Cagliari, itu pertanda bahwa kami berada di jalur yang benar."
Membela strategi bertahan dan statistik penguasaan bola yang rendah
Daniel Maldini merayakan ulang tahunnya yang ke-25 dengan mencetak gol dalam empat pertandingan Serie A berturut-turut. Ia memanfaatkan sistem permainan Cagliari yang kompak meski timnya hanya mencatatkan 28 persen penguasaan bola. Pisacane dengan bangga membela ketangguhan pertahanan timnya saat menghadapi skuad Juventus yang bertabur bintang.
“Terkadang, orang menyoroti jumlah tembakan yang kami biarkan terjadi, tetapi angka itu masih sangat wajar bagi tim dengan kualitas seperti kami,” kata Pisacane.
“Kami membiarkan lawan melepaskan tembakan ke gawang karena kami punya pemain yang siap menghadang apa pun yang datang ke arah mereka. Semangat seperti itulah yang ingin saya lihat.”
- LaPresse
Cagliari tetap di atas Juventus dalam klasemen Serie A
Satu poin yang diraih lewat perjuangan keras memastikan Cagliari tetap berada di atas Juventus dalam klasemen Serie A setelah enam pertandingan. Cagliari pun melanjutkan kiprah impresifnya dengan empat kemenangan dari enam laga.
Pisacane memuji skuadnya karena menjalankan rencana pertandingan, seraya meminta mereka tetap waspada sepanjang sisa musim.
“Yang ingin saya katakan saat ini adalah kami harus tetap bersemangat dan waspada,” pungkas Pisacane.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami