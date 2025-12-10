KEJUTAN! Xabi Alonso Dipecat, Real Madrid Tunjuk Jurgen Klopp Sebagai Pengganti?

Kekalahan pada Senin dini hari WIB—diperburuk dua kartu merah dan amarah suporter di tribun—membuat alarm berdering keras di jajaran manajemen Real Madrid. Hanya meraih enam poin dari lima laga terakhir La Liga, Los Blancos yang sempat unggul lima poin setelah menaklukkan Barcelona pada akhir Oktober kini justru tertinggal empat poin dari sang rival abadi.

Menurut laporan El Mundo, para petinggi Real Madrid langsung menggelar rapat darurat selepas pertandingan, yang kabarnya berlangsung hingga pukul 1 dini hari waktu setempat. Pendapat para petinggi terpecah: sebagian ingin segera memecat Alonso, sementara yang lain bersikeras memberinya satu kesempatan terakhir pada laga krusial Liga Champions melawan Manchester City, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Tapi satu hal yang menjadi semakin jelas, adalah bahwa kesabaran di Bernabeu mulai menipis. Para tokoh senior terusik oleh hubungan yang dinilai makin renggang antara Alonso dan beberapa pemain kunci. Meski klub tidak sepenuhnya menyalahkan pelatih 44 tahun itu, ada rasa tidak puas yang terus tumbuh atas performa buruk tim dan, menurut salah satu sumber internal, “identitas permainan yang membingungkan”.