KEJUTAN! Xabi Alonso Dipecat, Real Madrid Tunjuk Jurgen Klopp Sebagai Pengganti?
Petinggi Real Madrid gelar rapat darurat
Kekalahan pada Senin dini hari WIB—diperburuk dua kartu merah dan amarah suporter di tribun—membuat alarm berdering keras di jajaran manajemen Real Madrid. Hanya meraih enam poin dari lima laga terakhir La Liga, Los Blancos yang sempat unggul lima poin setelah menaklukkan Barcelona pada akhir Oktober kini justru tertinggal empat poin dari sang rival abadi.
Menurut laporan El Mundo, para petinggi Real Madrid langsung menggelar rapat darurat selepas pertandingan, yang kabarnya berlangsung hingga pukul 1 dini hari waktu setempat. Pendapat para petinggi terpecah: sebagian ingin segera memecat Alonso, sementara yang lain bersikeras memberinya satu kesempatan terakhir pada laga krusial Liga Champions melawan Manchester City, Kamis (11/12) dini hari WIB.
Tapi satu hal yang menjadi semakin jelas, adalah bahwa kesabaran di Bernabeu mulai menipis. Para tokoh senior terusik oleh hubungan yang dinilai makin renggang antara Alonso dan beberapa pemain kunci. Meski klub tidak sepenuhnya menyalahkan pelatih 44 tahun itu, ada rasa tidak puas yang terus tumbuh atas performa buruk tim dan, menurut salah satu sumber internal, “identitas permainan yang membingungkan”.
Real Madrid pertimbangkan pengganti, nama Klopp mencuat
Meski Jurgen Klopp berkali-kali menegaskan dirinya tak lagi tertarik kembali ke kursi pelatih, nama mantan manajer Liverpool itu tetap mencuat dalam diskusi internal Real Madrid. Di mata sejumlah petinggi klub, Klopp dipandang sebagai sosok kuat yang mampu memulihkan otoritas dalam skuad yang nampak terpecah.
Keputusannya bergabung dengan Red Bull sebagai kepala sepakbola global pada Januari lalu menuai kritik pedas, mengingat sikapnya yang dulu keras terhadap model kepemilikan multi-klub. Banyak laporan menyebut kontraknya memuat klausul khusus yang memungkinkannya melamar posisi pelatih timnas Jerman bila tersedia. Namun belum diketahui apakah klausul serupa berlaku untuk pekerjaan klub sekaliber Real Madrid.
Satu sumber yang dekat dengan Klopp mengatakan kepada The Athletic bahwa ia “bahagia” dalam peran barunya saat ini, meski banyak yang percaya pintu menuju pekerjaan besar di Eropa tak pernah benar-benar tertutup.
Zidane dan Arbeloa juga dipertimbangkan
Dua figur yang sangat dicintai di Bernabeu, Alvaro Arbeloa dan Zinedine Zidane, juga masuk radar. Arbeloa, yang kini menangani Real Madrid Castilla, dipandang sebagai pelatih muda yang memahami DNA klub.
Zidane, yang memberi Madrid tiga gelar Liga Champions beruntun, masih sangat dihargai Florentino Perez. Namun laporan dari Prancis menyebut ia tetap memprioritaskan pekerjaan timnas Prancis jika nantinya lowong. Real Madrid pernah kembali memanggil Zidane dalam situasi serupa pada 2019 setelah era singkat Julen Lopetegui dan Santiago Solari. Tapi kali ini, ketersediaannya—terutama kesediaannya—masih menjadi tanda tanya besar.
Malam UCL yang menentukan nasib Alonso
Laga Liga Champions, Kamis (11/12) dini hari WIB, melawan Manchester City dikabarkan menjadi titik krusial yang dapat menentukan masa depan Alonso di Real Madrid. Semua mata akan tertuju pada atmosfer publik Bernabeu. Bagaimana suporter menyambut Alonso dan para pemain bisa menjadi indikator paling jelas tentang tingkat kepercayaan yang tersisa dalam proyek ini.
