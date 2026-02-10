Jurgen Klopp Minta Dibelikan EMPAT Pemain Demi Latih Real Madrid, Nasib Trent Alexander-Arnold Cerah?

Kepastian kursi manajer Real Madrid masih penuh tanda tanya. Alvaro Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih sementara pada Januari lalu usai Los Blancos memecat Xabi Alonso, namun peluangnya untuk mendapatkan jabatan permanen dikabarkan kecil. Kegagalan meraih gelar La Liga dan/atau Liga Champions diyakini akan membuka pintu bagi perubahan di kursi pelatih musim depan.

Nama Jurgen Klopp pun mencuat sebagai kandidat potensial. Menurut laporan Graeme Bailey selaku koresponden transfer TEAMtalk, mantan manajer Liverpool itu masuk dalam daftar pertimbangan serius Real Madrid. Meski saat ini menjabat sebagai kepala sepakbola global Red Bull, Klopp disebut selalu memiliki ambisi melatih Real Madrid atau Barcelona.

Situasi ini membuat Madrid mulai memetakan kemungkinan transisi besar, bukan hanya di bangku cadangan, tetapi juga dalam struktur skuad jangka menengah. Klopp pun diklaim sudah menyampaikan permintaan khusus andai tawaran dari Bernabeu benar-benar datang.