Jurgen Klopp Minta Dibelikan EMPAT Pemain Demi Latih Real Madrid, Nasib Trent Alexander-Arnold Cerah?
Klopp masuk radar Real Madrid
Kepastian kursi manajer Real Madrid masih penuh tanda tanya. Alvaro Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih sementara pada Januari lalu usai Los Blancos memecat Xabi Alonso, namun peluangnya untuk mendapatkan jabatan permanen dikabarkan kecil. Kegagalan meraih gelar La Liga dan/atau Liga Champions diyakini akan membuka pintu bagi perubahan di kursi pelatih musim depan.
Nama Jurgen Klopp pun mencuat sebagai kandidat potensial. Menurut laporan Graeme Bailey selaku koresponden transfer TEAMtalk, mantan manajer Liverpool itu masuk dalam daftar pertimbangan serius Real Madrid. Meski saat ini menjabat sebagai kepala sepakbola global Red Bull, Klopp disebut selalu memiliki ambisi melatih Real Madrid atau Barcelona.
Situasi ini membuat Madrid mulai memetakan kemungkinan transisi besar, bukan hanya di bangku cadangan, tetapi juga dalam struktur skuad jangka menengah. Klopp pun diklaim sudah menyampaikan permintaan khusus andai tawaran dari Bernabeu benar-benar datang.
Endrick & permintaan transfer Klopp
Menurut laporan Defensa Central, Jurgen Klopp telah menyampaikan sejumlah “permintaan” melalui perantara jika ia ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid pada akhir musim. Disebutkan bahwa Klopp menginginkan empat rekrutan penting pada bursa transfer musim panas 2026, terdiri dari dua bek tengah dan dua gelandang baru.
Klopp menilai sektor pertahanan dan lini tengah Real Madrid membutuhkan penyegaran signifikan untuk menopang gaya bermain intens yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, pelatih asal Jerman tersebut juga secara khusus meminta Endrick tetap masuk dalam rencana tim musim depan.
Striker muda Brasil itu sempat kesulitan menembus tim utama di bawah asuhan Xabi Alonso dan dipinjamkan ke Lyon pada Januari lalu. Namun, performanya di Prancis terbilang menjanjikan, dengan catatan lima gol dan satu assist dari enam penampilan. Perkembangan Endrick diyakini menjadi faktor penting dalam pertimbangan Klopp membangun proyek jangka panjang di Los Blancos.
Angin segar buat Alexander-Arnold
Di sisi lain, kabar baik datang bagi Trent Alexander-Arnold. Bek kanan Inggris itu bergabung dengan Real Madrid dari Liverpool pada musim panas 2025 dengan ekspektasi besar, namun musim debutnya terganggu cedera dan performa yang belum konsisten. Situasi tersebut bahkan memicu minat Manchester City untuk menjajaki transfer pada 2026.
Meski demikian, perkembangan terbaru justru menguntungkan Alexander-Arnold. Dani Carvajal, pesaing utamanya di posisi bek kanan, kini berada dalam situasi kontrak yang tidak pasti. Bintang veteran Spanyol itu menjadi cadangan yang tidak dimainkan saat Real Madrid mengalahkan Valencia 2-0, Senin (9/2) kemarin, sementara David Jimenez menjadi starter dan Alexander-Arnold masuk di babak kedua.
Menurut The Athletic, Real Madrid ragu-ragu menawarkan kontrak baru kepada Carvajal, dan kubu sang pemain pun tidak yakin ia akan bertahan. Jika Carvajal hengkang di akhir musim, Alexander-Arnold hampir pasti akan menjadi pilihan utama di sektor bek kanan. Bek 27 tahun itu berpeluang besar menemukan ritme permainan terbaiknya di Bernabeu jika Klopp, mantan manajernya di Liverpool, benar-benar menyebrang ke Madrid.
Selanjutnya buat Real Madrid
Real Madrid asuhan Arbeloa memang tersingkir secara memalukan dari Copa del Rey, dan gagal menembus delapan besar Liga Champions. Kendati demikian, kemenangan atas Valencia menjaga jarak mereka dengan Barcelona selaku pemimpin klasemen sementara La Liga tetap satu poin.
Los Blancos akan menjamu Real Sociedad pada lanjutan Liga Spanyol, Minggu (15/2) besok, sebelum bertamu lagi ke markas Benfica untuk menjalani leg pertama play-off fase gugur UCL pada 18 Februari. Leg kedua akan dimainkan di Bernabeu pada 26 Februari mendatang.
