Jurgen Klopp Siap Tinggalkan Red Bull Demi Real Madrid? Mantan Bos Liverpool Masuk Kandidat Pengganti Xabi Alonso

Klopp telah ditanya mengenai situasi di Real Madrid menyusul kepergian Alonso. Dia mengatakan kepada Servus TV bahwa ponselnya sudah berdering.

Dia berkata: "Sebenarnya sudah [berdering] — meski bukan dari Madrid. Tapi ya, pasti ada beberapa orang yang merasa harus menghubungi saya langsung tentang hal itu. Pertama-tama, saya pikir ini tanda lain bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana saat ini. Jika Xabi Alonso, yang selama dua tahun terakhir di Leverkusen telah menunjukkan betapa luar biasa bakat kepelatihannya — dan saya pikir pada usianya dan dengan jumlah pekerjaan yang dia miliki, Anda bisa mengatakan itu — kemudian dipaksa meninggalkan Madrid hanya enam bulan kemudian, itu menunjukkan beberapa hal. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada waktu lagi [untuk berproses]. Di sisi lain, ekspektasi di Real Madrid jelas sangat besar."

"Mengambil keputusan seperti itu dalam situasi panas, setelah kalah di final piala dari Barcelona kemarin, mengatakan banyak hal. Saya rasa kita sudah mendengar rumor itu cukup lama. Dan sekarang — saya tidak tahu apakah ke sana arah pertanyaan Anda — tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya, dan tidak memicu keinginan apa pun bagi saya juga, yang mungkin akan menjadi pertanyaan lanjutan Anda. Saya terkejut, itu benar — benar-benar terkejut. Kemudian beberapa orang mengirim pesan kepada saya, dan saya membalas dengan berbagai emoji."