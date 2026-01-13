Getty/GOAL
Jurgen Klopp Siap Tinggalkan Red Bull Demi Real Madrid? Mantan Bos Liverpool Masuk Kandidat Pengganti Xabi Alonso
Akhir Perjalanan Alonso di Madrid
Kekalahan dari Barcelona di final Supercopa de Espana pada hari Minggu menjadi akhir perjalanan Xabi Alonso di Real Madrid. Pihak klub mengonfirmasi pasca-kekalahan 3-2 tersebut bahwa sang mantan gelandang telah meninggalkan klub dan akan digantikan oleh Alvaro Arbeloa.
Pengumuman ini mengakhiri beberapa bulan yang berat bagi mantan pemain internasional Spanyol itu di Santiago Bernabeu. Timnya membuang keunggulan lima poin di puncak klasemen atas Barcelona dan kini tertinggal empat poin dari rival abadi mereka dalam perburuan gelar LaLiga. Masa jabatan Alonso juga diganggu oleh laporan mengenai masalah di ruang ganti dengan beberapa bintang terbesarnya, termasuk Vinicius Jr, Federico Valverde, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe.
Akankah Klopp Mengambil Alih Madrid?
Meski Arbeloa mengambil alih kendali Madrid untuk sementara waktu, Klopp dikabarkan akan mempertimbangkan tawaran tersebut pada musim panas jika ada pendekatan, menurut laporan Sky Sports. Prospek melatih Real Madrid disebut memiliki "daya tarik besar" bagi Klopp dan bisa cukup untuk menggodanya kembali ke manajemen sepakbola.
Klopp sebelumnya mengisyaratkan tak akan kembali melatih, mengatakan kepada The Athletic pada September lalu bahwa ia tidak merindukan apa pun dari pekerjaan lamanya. Mantan bos Liverpool itu juga mengakui bahwa menjadi manajer membuatnya "jauh dari kehidupan normal" dan ia menikmati pekerjaan di Red Bull yang "memuaskan batinnya" saat ini.
Apa Kata Klopp tentang Real Madrid?
Klopp telah ditanya mengenai situasi di Real Madrid menyusul kepergian Alonso. Dia mengatakan kepada Servus TV bahwa ponselnya sudah berdering.
Dia berkata: "Sebenarnya sudah [berdering] — meski bukan dari Madrid. Tapi ya, pasti ada beberapa orang yang merasa harus menghubungi saya langsung tentang hal itu. Pertama-tama, saya pikir ini tanda lain bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana saat ini. Jika Xabi Alonso, yang selama dua tahun terakhir di Leverkusen telah menunjukkan betapa luar biasa bakat kepelatihannya — dan saya pikir pada usianya dan dengan jumlah pekerjaan yang dia miliki, Anda bisa mengatakan itu — kemudian dipaksa meninggalkan Madrid hanya enam bulan kemudian, itu menunjukkan beberapa hal. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada waktu lagi [untuk berproses]. Di sisi lain, ekspektasi di Real Madrid jelas sangat besar."
"Mengambil keputusan seperti itu dalam situasi panas, setelah kalah di final piala dari Barcelona kemarin, mengatakan banyak hal. Saya rasa kita sudah mendengar rumor itu cukup lama. Dan sekarang — saya tidak tahu apakah ke sana arah pertanyaan Anda — tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya, dan tidak memicu keinginan apa pun bagi saya juga, yang mungkin akan menjadi pertanyaan lanjutan Anda. Saya terkejut, itu benar — benar-benar terkejut. Kemudian beberapa orang mengirim pesan kepada saya, dan saya membalas dengan berbagai emoji."
Apa Selanjutnya bagi Real Madrid?
Arbeloa, yang mengambil alih pekerjaan ini setelah beberapa tahun memimpin tim cadangan, ditanya tentang masa depannya dan apakah ia berharap berada di Real Madrid untuk jangka panjang.
Dia mengatakan dalam konferensi pers: "Saya sudah berada di klub ini selama 20 tahun, dan saya akan berada di sini selama Real Madrid menginginkan saya. Ini rumah saya, dan akan selalu begitu."
Hasil dan performa jelas akan menentukan seberapa lama Arbeloa bertahan. Real Madrid dijadwalkan kembali beraksi setelah kekecewaan Supercopa de Espana melawan Albacete di babak 16 besar Copa del Rey pada Kamis (15/1) dini hari WIB.
