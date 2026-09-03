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Jurgen Klopp pelatih Jerman: Kunjungi Mainz, Frankfurt, Bayern Munich sebelum debut melawan Belanda
Klopp memulai tur Bundesliga secara proaktif
Baru dua pekan menjabat sebagai pelatih kepala Jerman, Jurgen Klopp secara radikal mengubah struktur tim nasional dengan memperkenalkan keterlibatan langsung dan aktif bersama klub-klub Bundesliga. Alih-alih hanya memantau dari tribun, pelatih berusia 59 tahun itu mengunjungi tempat latihan, bertemu para petinggi klub, dan menyaksikan sesi yang tidak terbuka untuk publik.
Agenda terbarunya mencakup kunjungan ke Bayern Munich, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, dan mantan klubnya Mainz 05. Pendekatan langsung ini memungkinkan Klopp menilai calon pemain tim nasional secara langsung, termasuk bek Stuttgart Finn Jeltsch dan penyerang Frankfurt Younes Ebnoutalib.
Kunjungan-kunjungan itu menandai perubahan strategi yang jelas saat Klopp bersiap menjalani debut resminya sebagai pelatih Jerman.
- Kirchner-Media
Membangun kepercayaan dengan manajer klub
Elemen inti dari strategi Klopp adalah membangun jalur komunikasi yang terbuka dengan pelatih-pelatih domestik, sebuah dinamika yang ia hargai selama waktunya menangani klub. Dalam kunjungannya ke Mainz, Klopp menggelar diskusi panjang dengan pelatih kepala Urs Fischer dan direktur olahraga Christian Heidel.
Klopp memaparkan visinya untuk hubungan kerja kolaboratif antara staf tim nasional dan para manajer domestik.
"Saya ingin bekerja dengan para pelatih di masa depan, sama seperti saya bekerja dengan para pemain," kata Klopp. "Ini soal membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dengan para pelatih. Ini seharusnya menjadi kolaborasi yang saya harapkan ketika saya masih menjadi pelatih klub. Itulah yang saya tawarkan."
Pemanduan pemain berkewarganegaraan ganda dan kepulangan emosional
Kunjungan Klopp memiliki tujuan taktis sekaligus rekrutmen, yang disorot oleh percakapan panjang dengan penyerang Eintracht Frankfurt berusia 22 tahun Younes Ebnoutalib. Lahir di Frankfurt dari ibu asal Jerman dan ayah asal Maroko, penyerang itu mencetak hat-trick pada pekan pembuka, yang mendorong Klopp untuk secara pribadi menawarkan prospek masa depan bersama tim nasional Jerman.
Tur tersebut juga menandai kepulangan emosional ke Mainz 05, tempat Klopp menghabiskan 18 tahun sebagai pemain dan manajer. Ia menyaksikan sesi latihan tertutup di Wolfgang Frank Campus di Bruchweg, sambil mencatat peningkatan infrastruktur modern klub itu.
"Itu bukan hanya karena alasan nostalgia, meski untungnya saya juga bertemu beberapa wajah lama," tambah Klopp mengenai kepulangannya ke Mainz.
- ANP
Hitung mundur menuju debut di Amsterdam
Klopp akan mengumumkan skuad resmi pertamanya sebagai pelatih Jerman pada 17 September menjelang laga pembuka UEFA Nations League. Debutnya sebagai pelatih akan berlangsung sembilan hari kemudian, pada 26 September di Amsterdam melawan Belanda.
Laga bergengsi itu juga akan menghadirkan debut pelatih di kubu lawan, dengan Xavi Hernandez untuk pertama kalinya menangani tim nasional Belanda.
Setelah mengamati persiapan Bayern Munich sebelum pertandingan DFB-Pokal melawan VfL Osnabrueck dan mengevaluasi talenta di seluruh Jerman, Klopp akan merampungkan keputusan pemilihan skuadnya dalam beberapa hari ke depan.
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