Jurgen Klopp pelatih Jerman: Kunjungi Mainz, Frankfurt, Bayern Munich sebelum debut melawan Belanda

Baru dua pekan menjabat sebagai pelatih kepala Jerman, Jurgen Klopp secara radikal mengubah struktur tim nasional dengan memperkenalkan keterlibatan langsung dan aktif bersama klub-klub Bundesliga. Alih-alih hanya memantau dari tribun, pelatih berusia 59 tahun itu mengunjungi tempat latihan, bertemu para petinggi klub, dan menyaksikan sesi yang tidak terbuka untuk publik.

Agenda terbarunya mencakup kunjungan ke Bayern Munich, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, dan mantan klubnya Mainz 05. Pendekatan langsung ini memungkinkan Klopp menilai calon pemain tim nasional secara langsung, termasuk bek Stuttgart Finn Jeltsch dan penyerang Frankfurt Younes Ebnoutalib.

Kunjungan-kunjungan itu menandai perubahan strategi yang jelas saat Klopp bersiap menjalani debut resminya sebagai pelatih Jerman.







