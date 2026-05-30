Jurgen Klopp muncul sebagai target manajerial 'impian' bagi klub Liga Pro Arab Saudi
Al-Ittihad mengincar Klopp menyusul lowongan posisi manajer
Al-Ittihad dilaporkan telah menunjuk Klopp sebagai kandidat utama untuk memimpin tim pasca kepergian Sergio Conceicao. Klub raksasa Liga Pro Saudi ini bertekad meyakinkan mantan manajer Liverpool tersebut untuk kembali ke bangku cadangan setelah ia pensiun dari dunia kepelatihan pada 2024. Klopp mengakhiri masa jabatannya yang penuh gelar selama sembilan tahun di Liverpool, setelah berhasil meraih semua gelar bergengsi yang ada, termasuk Liga Premier dan Liga Champions.
Menurut talkSPORT, Al-Ittihad memandang pelatih asal Jerman itu sebagai pilihan ideal mereka meskipun menyadari tantangan yang terlibat dalam mencapai kesepakatan. Laporan tersebut menambahkan bahwa setiap langkah kemungkinan akan membutuhkan dukungan finansial yang besar mengingat status Klopp sebagai salah satu figur paling dihormati di dunia sepak bola.
Agen Klopp membantah kabar tentang kepindahan segera
Meskipun Al-Ittihad tertarik pada Klopp, perwakilannya, Marc Kosicke, dengan cepat menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan penunjukannya. Melalui Ismael Mahmoud dan winwin, Kosicke mengatakan: "Tidak ada kemungkinan bagi Klopp untuk melatih Al-Ittihad tahun ini."
Untuk saat ini, pria berusia 58 tahun tersebut tampaknya lebih fokus pada tanggung jawabnya di luar lapangan daripada kembali ke dunia kepelatihan penuh waktu.
Klopp tetap tenang menanggapi masa depannya sebagai pelatih
Klopp berulang kali menepis spekulasi yang mengaitkannya dengan posisi-posisi kosong bergengsi. Menanggapi laporan-laporan sebelumnya yang mengaitkannya dengan Real Madrid, ia berkata: "Jika Real Madrid menelepon, kami pasti sudah mendengarnya sekarang. Tapi itu semua omong kosong. Mereka belum pernah menelepon sekalipun, sama sekali tidak. Agen saya ada di sana, Anda bisa tanya kepadanya. Mereka juga belum meneleponnya."
Pelatih asal Jerman ini juga mengisyaratkan bahwa ia belum menutup pintu untuk melatih secara permanen.
"Saat ini saya tidak memikirkan hal itu, untungnya tidak ada alasan untuk itu," tambah Klopp. "Untuk usia saya, saya sudah cukup matang dalam hidup, tapi sebagai pelatih saya belum sepenuhnya selesai. Saya belum mencapai usia pensiun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang? Tapi tidak ada rencana apa pun."
Klub Saudi menghadapi hambatan besar dalam upayanya
Al-Ittihad mungkin akan terus memantau perkembangan Klopp, namun pernyataan agennya tidak memberikan banyak ruang untuk optimisme dalam waktu dekat. Mengingat Klopp sudah nyaman dengan perannya di Red Bull dan tidak menunjukkan keinginan mendesak untuk kembali ke dunia kepelatihan, kepindahan tersebut tampaknya tidak mungkin terjadi untuk saat ini.