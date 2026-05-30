Al-Ittihad dilaporkan telah menunjuk Klopp sebagai kandidat utama untuk memimpin tim pasca kepergian Sergio Conceicao. Klub raksasa Liga Pro Saudi ini bertekad meyakinkan mantan manajer Liverpool tersebut untuk kembali ke bangku cadangan setelah ia pensiun dari dunia kepelatihan pada 2024. Klopp mengakhiri masa jabatannya yang penuh gelar selama sembilan tahun di Liverpool, setelah berhasil meraih semua gelar bergengsi yang ada, termasuk Liga Premier dan Liga Champions.

Menurut talkSPORT, Al-Ittihad memandang pelatih asal Jerman itu sebagai pilihan ideal mereka meskipun menyadari tantangan yang terlibat dalam mencapai kesepakatan. Laporan tersebut menambahkan bahwa setiap langkah kemungkinan akan membutuhkan dukungan finansial yang besar mengingat status Klopp sebagai salah satu figur paling dihormati di dunia sepak bola.