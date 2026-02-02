Jurgen Klopp Ingin Tinggalkan Liverpool Demi Jadi Asisten Pep Guardiola Di Manchester City

Pada musim panas 2025, Lijnders mendapat tawaran untuk menjadi asisten manajer Manchester City. Ini menjadi sebuah kesempatan langka untuk bekerja di bawah Pep Guardiola setelah bertahun-tahun bersama Klopp. Rivalitas modern antara The Citizens dan The Reds sempat membuatnya ragu, hingga ia meminta pandangan dari mantan bosnya di Anfield.

Saat ditanya apakah keputusan itu sulit, Lijnders menjawab: “Mau jawaban politis? Tidak, tentu saja tidak. Saat Pep menelepon, dan perasaan yang ia berikan kepada saya tentang apa yang ingin ia lakukan dengan tim dengan mendatangkan saya, kepercayaan yang sudah ia tunjukkan bahkan sebelum kami membahas detail perannya, itu semua membuat keputusan jauh lebih mudah."

“Tapi saya tidak bisa begitu saja melupakan 10 tahun di Liverpool. Namun saya sangat bangga bisa datang ke klub sebesar ini, yang begitu sukses dalam 10 tahun terakhir, dengan manajer yang mendefinisikan sepakbola. Saat saya bicara dengan Jurgen, dia sangat tegas: ‘Kalau tidak kau ambil, saya yang jadi asisten Manchester City!’"

“Ketika saya kembali ke Anfield [minggu depan], itu akan terasa spesial. Mungkin lebih spesial bagi keluarga saya daripada saya sendiri. Tapi pola pikir saya adalah untuk menang dan mencoba mengalahkan mereka.”