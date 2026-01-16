“Saya Akan Kembali & Liverpool Satu-Satunya Klub Untuk Saya” – Skenario Heboh Jurgen Klopp Comeback Ke Anfield!

Saat ditanya apakah Liverpool akan bergerak jika Klopp menyatakan siap kembali melatih, mantan striker The Reds Stan Collymore menjawab lugas kepada GOAL: “Kalau dia tersedia, tak perlu diragukan. Saya benar-benar bisa membayangkan itu terjadi.”

“Liverpool, sebagai klub tersukses diInggris, tak punya DNA pecat-tunjuk pelatih. Itu Chelsea. Bahkan Manchester United pun belakangan cukup agresif.”

Collymore menambahkan bahwa Slot layak diberi waktu meski musim keduanya berantakan: “Kalau seorang manajer juara liga di musim pertamanya tanpa belanja, maka dia memang punya sesuatu. Mereka berhati-hati memeriksa latar belakangnya, dan dia berhasil di musim pertama. Musim kedua memang berat, ada faktor Mohamed Salah, Virgil van Dijk, adaptasi pemain baru, termasuk dua di antaranya yang memecahkan rekor transfer. Musim ketiga nanti barulah versi 2.0 yang sesungguhnya, mari kita lihat bagaimana dia tanpa Mo Salah, mari kita lihat bagaimana dia setelah [Florian] Wirtz, [Alexander] Isak, dan [Hugo] Ekitike menjalani satu musim penuh.”

“Kecuali jika di musim panas nanti Jurgen Klopp secara terbuka berkata, ‘Saya akan kembali ke sepakbola dan Liverpool satu-satunya klub untuk saya.’ Itu pasti membuat direksi Liverpool pasang telinga.”

“Kalau dia bilang, 'Saya kembali, tapi ingin tantangan baru', saya rasa Liverpool tidak akan mengejarnya. Menurut saya mereka akan memberi Arne Slot kesempatan untuk memperbaiki segalanya, karena faktanya, Slot juara Liga Inggris di musim pertamanya.”