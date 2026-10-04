Berbicara jelang pertandingan ini, Tsimikas menegaskan bahwa disiplin taktis Yunani di bawah Ivan Jovanovic telah mengubah posisi mereka di level internasional. Sementara itu, mantan manajernya di klub dengan jujur mengakui bahwa Yunani sepenuhnya layak meraih kemenangan 1-0 di Augsburg bulan lalu.

Kedua sosok itu merefleksikan perkembangan tim nasional Yunani.

"Kami membuktikan kualitas kami sebagai pemain dan sebagai sebuah negara," kata Tsimikas kepada wartawan. "Kami berada di ambang pencapaian hal-hal besar. Semua orang ingin bermain di turnamen besar. Kami berlatih keras, dan tiga pertandingan ini jelas sangat membantu kami. Itu menjadi batu loncatan untuk membawa kami ke sini, dan itu membuat kami lebih siap untuk tampil sebagai tim."

Klopp mengakui kekurangan timnya dalam pertemuan pertama mereka.

"Pada pertemuan pertama kami mencoba banyak hal, beberapa di antaranya berhasil, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Yunani," aku Klopp. "Mereka bermain dengan disiplin taktis yang tinggi dan kemenangan mereka bukan sesuatu yang tidak pantas, harus saya katakan. Anda tidak pernah tahu pasti dalam sepakbola, tetapi Anda bisa memiliki ekspektasi dan perasaan yang kuat."