Jan Huebner
Diterjemahkan oleh
Jurgen Klopp dan Kostas Tsimikas bereuni saat Jerman bersiap untuk bentrok di UEFA Nations League melawan Yunani
Reuni Anfield terjalin kembali saat Yunani menjamu Jerman di Nations League
Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp dan bek kiri Yunani Kostas Tsimikas akan berada di sisi lapangan yang berseberangan saat pemuncak Grup A, Yunani, bersiap menghadapi Jerman di Athena. Keduanya memiliki hubungan kerja yang dekat di Liverpool selama empat musim antara 2020/21 dan 2023/24, dengan memenangi trofi piala domestik bersama di Merseyside.
Yunani memimpin grup dengan tujuh poin setelah mengalahkan Serbia dan Jerman sebelum bermain imbang 2-2 dengan Belanda.
Jerman berada di peringkat ketiga, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen meski meraih kemenangan 2-0 atas Serbia.
- AFP
Tsimikas nyatakan ambisi Yunani sementara Klopp mengakui kekalahan sebelumnya memang pantas
Berbicara jelang pertandingan ini, Tsimikas menegaskan bahwa disiplin taktis Yunani di bawah Ivan Jovanovic telah mengubah posisi mereka di level internasional. Sementara itu, mantan manajernya di klub dengan jujur mengakui bahwa Yunani sepenuhnya layak meraih kemenangan 1-0 di Augsburg bulan lalu.
Kedua sosok itu merefleksikan perkembangan tim nasional Yunani.
"Kami membuktikan kualitas kami sebagai pemain dan sebagai sebuah negara," kata Tsimikas kepada wartawan. "Kami berada di ambang pencapaian hal-hal besar. Semua orang ingin bermain di turnamen besar. Kami berlatih keras, dan tiga pertandingan ini jelas sangat membantu kami. Itu menjadi batu loncatan untuk membawa kami ke sini, dan itu membuat kami lebih siap untuk tampil sebagai tim."
Klopp mengakui kekurangan timnya dalam pertemuan pertama mereka.
"Pada pertemuan pertama kami mencoba banyak hal, beberapa di antaranya berhasil, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Yunani," aku Klopp. "Mereka bermain dengan disiplin taktis yang tinggi dan kemenangan mereka bukan sesuatu yang tidak pantas, harus saya katakan. Anda tidak pernah tahu pasti dalam sepakbola, tetapi Anda bisa memiliki ekspektasi dan perasaan yang kuat."
Persiapan teknis bertemu momentum Yunani
Klopp menjelaskan bahwa staf teknisnya meninjau rekaman video hasil imbang terbaru Yunani melawan Belanda untuk mengidentifikasi petunjuk taktis. Namun, sesi latihan Jerman terutama berfokus pada struktur posisi mereka sendiri dan keluwesan di lini tengah setelah gol dari Tom Bischof dan Florian Wirtz pada laga sebelumnya.
Tsimikas dan rekan-rekannya di lini pertahanan berusaha mempertahankan performa kandang mereka yang kuat dan sekali lagi membatasi serangan Jerman.
"Pertandingan Yunani melawan Belanda memberi petunjuk tentang apa yang mungkin mereka lakukan, tetapi tidak lebih dari itu," tambah Klopp. "Anak-anak akan melihat video Yunani yang kami identifikasi sebagai hal penting malam ini, tetapi sejauh ini kami hanya berlatih untuk apa yang ingin kami lakukan dan seharusnya kami lakukan."
- Nico Herbertz
Perebutan supremasi Grup A dipertaruhkan dalam duel penentuan di Athena
Klopp dan Tsimikas kini mengalihkan fokus mereka untuk mengamankan hasil penting bagi negara masing-masing di Athena. Kemenangan bagi Yunani akan memastikan catatan bersejarah dengan menaklukkan juara dunia empat kali itu dua kali, sementara Jerman mengincar tiga poin untuk menyamai perolehan poin di puncak klasemen grup.
Jerman berupaya membangun konsistensi setelah awal yang lambat dalam kampanye ini.
Pertandingan dimulai pada pukul 18.45 GMT.
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