Jumlah penonton MLS melonjak 93 persen pada 2026, interaksi di media sosial capai rekor tertinggi

MLS mencatat estimasi total 7,2 juta penonton siaran langsung pertandingan per pekan melalui platform streaming dan televisi konvensional pada 2026, meningkat 93 persen dari musim sebelumnya. Angka itu mencakup Apple TV, mitra televisi di Amerika Serikat dan Kanada, serta platform distribusi internasional. Pertandingan Nashville SC melawan Atlanta United pada 17 Juli disaksikan 587.000 pemirsa di FOX, menjadikannya laga musim reguler MLS yang paling banyak ditonton di jaringan tersebut sejak akhir pekan pembukaan musim 2020.

Jumlah penonton di stadion juga tetap tinggi. Lebih dari 11,2 juta penonton menghadiri pertandingan musim reguler MLS, total tertinggi kedua dalam sejarah liga, dengan rata-rata 22.063 penonton per laga. Enam klub mencatat rekor jumlah penonton dalam satu pertandingan, sementara tiga dari 10 pertandingan tunggal dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah liga berlangsung pada 2026.