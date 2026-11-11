Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

Jumlah penonton MLS melonjak 93 persen pada 2026, interaksi di media sosial capai rekor tertinggi

Major League Soccer

Major League Soccer melaporkan jumlah penonton pertandingan langsung setiap pekan meningkat 93 persen pada 2026, dengan rata-rata estimasi 7,2 juta penonton bruto melalui layanan streaming dan televisi. Liga itu juga mencatat 838 juta interaksi di media sosial dan menarik lebih dari 11,2 juta penggemar, sementara jumlah penonton berusia muda di FOX dan FS1 meningkat setelah Piala Dunia.

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Angka-angkanya menunjukkan tren ke arah yang tepat

    MLS mencatat estimasi total 7,2 juta penonton siaran langsung pertandingan per pekan melalui platform streaming dan televisi konvensional pada 2026, meningkat 93 persen dari musim sebelumnya. Angka itu mencakup Apple TV, mitra televisi di Amerika Serikat dan Kanada, serta platform distribusi internasional. Pertandingan Nashville SC melawan Atlanta United pada 17 Juli disaksikan 587.000 pemirsa di FOX, menjadikannya laga musim reguler MLS yang paling banyak ditonton di jaringan tersebut sejak akhir pekan pembukaan musim 2020.

    Jumlah penonton di stadion juga tetap tinggi. Lebih dari 11,2 juta penonton menghadiri pertandingan musim reguler MLS, total tertinggi kedua dalam sejarah liga, dengan rata-rata 22.063 penonton per laga. Enam klub mencatat rekor jumlah penonton dalam satu pertandingan, sementara tiga dari 10 pertandingan tunggal dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah liga berlangsung pada 2026.

  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Lonjakan berkat Piala Dunia

    MLS juga melaporkan peningkatan jumlah penonton dari kalangan muda setelah jeda Piala Dunia. Tayangan pertandingan musim reguler di FOX dan FS1 mencatat kenaikan 45 persen di kalangan pria berusia 18-34 tahun dan 18 persen di kalangan seluruh orang dewasa dalam kelompok usia yang sama, dibandingkan dengan pertandingan yang dimainkan sebelum turnamen tersebut.

    Angka-angka itu muncul setelah Komisioner Don Garber menyatakan optimisme bahwa Piala Dunia 2026 akan meningkatkan minat terhadap sepakbola domestik. MLS juga melaporkan bahwa rata-rata usia penggemarnya adalah 39,6 tahun, yang termuda di antara liga olahraga profesional putra utama di AS.

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    Interaksi di media sosial mencapai rekor tertinggi

    MLS dan klub-klubnya menghasilkan total 19,1 miliar impresi di media sosial selama musim reguler 2026, naik 18 persen dibandingkan 2025. Jumlah interaksi juga mencapai rekor 838 juta, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kanal media sosial milik liga sendiri menyumbang 5,9 miliar impresi, naik 44 persen, serta 225 juta interaksi, meningkat 47 persen. Di seluruh platform liga dan klub, MLS juga mencatat 5,8 miliar penayangan video, naik 11 persen, sementara MLSsoccer.com meraih 65 juta tampilan halaman, meningkat 28 persen.

    Kanal media sosial liga dan klub secara keseluruhan mencapai 123,5 juta pengikut, dengan penambahan bersih 14,8 juta pengikut baru sejak awal tahun hingga saat ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Antoine GriezmannGetty

    Akankah tren berlanjut?

    Liga tersebut mengumumkan bahwa tren ini diperkirakan akan berlanjut. Jika jumlah penonton babak playoff sesuai dengan harapan liga, MLS akan menjadi salah satu dari tiga liga sepak bola divisi utama dengan total penonton terbanyak di dunia pada musim 2026.