'Liverpool Bisa Bantu Dia!' – Bos Jerman Julian Nagelsmann Bela Florian Wirtz Usai Dicap 'Bocah' Oleh Gary Neville
Wirtz Terus Kesulitan
Wirtz kembali gagal bersinar pada hari Minggu saat Liverpool menelan kekalahan ketujuh dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Pembelian mahal Liverpool itu gagal mencetak satu gol atau assist pun di Liga Primer sejak tiba di Anfield musim panas lalu dan hanya menunjukkan sedikit kilasan bakat yang meyakinkan The Reds untuk berinvestasi besar padanya.
Penampilannya telah menuai banyak kritik, bahkan mantan manajer Arsenal Arsene Wenger mengklaim kedatangannya malah "menghancurkan" lini tengah Liverpool.
Nagelsmann 'Serang Balik' Liverpool
Nagelsmann dengan cepat membela Wirtz dan merasa dia hanya perlu waktu untuk membuktikan diri. Dia mengatakan kepada wartawan: "Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak gol dari beberapa peluang yang dia ciptakan. Entah bagaimana mereka tidak suka menembakkan bola ke gawang. Sejujurnya, situasi keseluruhan juga tidak memudahkan Flo (Wirtz)."
"Seluruh klub tidak stabil tahun ini seperti tahun lalu. Jauh lebih sulit untuk masuk ke tim sekarang. Jika Anda melihat pertandingan melawan [Manchester] City, mereka sebenarnya tim yang lebih buruk selama 90 menit. Jadi sulit juga bagi Flo untuk memberikan dampak besar. Pada akhirnya, situasi keseluruhannya sedemikian rupa sehingga dia hanya butuh sedikit waktu lagi, itu normal; Anda juga melihat itu pada pemain lain yang pindah ke Liga Primer."
"Kita semua tahu apa yang mampu dia lakukan, dan sangat normal bagi pemain seusianya untuk mengalami sedikit penurunan performa. Kita tidak bisa mengharapkannya tampil di level yang sama selama tiga tahun berturut-turut. Sebaliknya, kita semua perlu sedikit mendukungnya agar dia bisa menjernihkan pikirannya di sini, dan mungkin Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak gol dari beberapa peluang yang dia ciptakan. Itu bisa jadi satu ide, karena dia tidak menciptakan sedikit peluang, hanya saja... mereka entah bagaimana tidak suka menembakkan bola ke gawang, itu juga bagian dari kebenaran."
Wirtz Dicap 'Bocah' Setelah Kalah dari City
Mantan bek Manchester United Gary Neville tidak menahan diri dalam mengkritik Wirtz setelah menyaksikan Liverpool dikalahkan dengan nyaman oleh City. Dia berkata di The Gary Neville Podcast: "Wirtz adalah masalah. Sebut saja apa adanya. Ini masalah. Harganya £100 juta+, dan jujur saja, saya bilang beberapa minggu lalu [Milos] Kerkez tampak seperti bocah kecil di luar sana. Hari ini, saya pikir Wirtz tampak seperti bocah kecil. Itu tidak boleh terjadi."
"Kami telah 'berjinjit' di sekitarnya selama beberapa bulan, seputar fakta bahwa dia masih muda, dia datang ke negara baru, tetapi harganya £100 juta+, Anda harus segera bangkit. Dia jelas punya sesuatu, dia pemain yang sangat bagus, dia fantastis secara teknis, tapi dia 'dilibas' di luar sana hari ini oleh Matheus Nunes dan pemain lain. Dia dilempar-lempar di lapangan, dan tidak menunjukkan kualitasnya juga, jadi performanya sangat mengkhawatirkan."
Bisakah Wirtz Kembali ke Performa Terbaik Bersama Jerman?
Wirtz sekarang bersama skuad Jerman untuk dua kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka melawan Luksemburg dan Slovakia dan berharap dia bisa mencoba mendapatkan kembali performanya sebelum kembali ke Liverpool. Jerman dapat mengamankan posisi teratas di Grup A, dan lolos otomatis ke turnamen tahun depan, dengan dua kemenangan dari pertandingan terakhir mereka.
Ia kemudian akan kembali ke Liverpool dengan Nottingham Forest menjadi lawan pertama bagi tim asuhan Slot setelah jeda internasional.
