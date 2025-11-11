'Liverpool Bisa Bantu Dia!' – Bos Jerman Julian Nagelsmann Bela Florian Wirtz Usai Dicap 'Bocah' Oleh Gary Neville

Nagelsmann dengan cepat membela Wirtz dan merasa dia hanya perlu waktu untuk membuktikan diri. Dia mengatakan kepada wartawan: "Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak gol dari beberapa peluang yang dia ciptakan. Entah bagaimana mereka tidak suka menembakkan bola ke gawang. Sejujurnya, situasi keseluruhan juga tidak memudahkan Flo (Wirtz)."

"Seluruh klub tidak stabil tahun ini seperti tahun lalu. Jauh lebih sulit untuk masuk ke tim sekarang. Jika Anda melihat pertandingan melawan [Manchester] City, mereka sebenarnya tim yang lebih buruk selama 90 menit. Jadi sulit juga bagi Flo untuk memberikan dampak besar. Pada akhirnya, situasi keseluruhannya sedemikian rupa sehingga dia hanya butuh sedikit waktu lagi, itu normal; Anda juga melihat itu pada pemain lain yang pindah ke Liga Primer."

"Kita semua tahu apa yang mampu dia lakukan, dan sangat normal bagi pemain seusianya untuk mengalami sedikit penurunan performa. Kita tidak bisa mengharapkannya tampil di level yang sama selama tiga tahun berturut-turut. Sebaliknya, kita semua perlu sedikit mendukungnya agar dia bisa menjernihkan pikirannya di sini, dan mungkin Liverpool juga bisa membantunya dengan mencetak gol dari beberapa peluang yang dia ciptakan. Itu bisa jadi satu ide, karena dia tidak menciptakan sedikit peluang, hanya saja... mereka entah bagaimana tidak suka menembakkan bola ke gawang, itu juga bagian dari kebenaran."