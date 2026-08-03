Julian Alvarez memulai program latihan Atletico Madrid saat harapan transfer Barcelona untuk striker Argentina itu memudar

Saga seputar masa depan Alvarez memasuki babak penting ketika sang penyerang mulai menjalani program latihan khusus yang disiapkan Atletico. Setelah periode hening menyusul pernyataan publiknya saat Piala Dunia bahwa ia ingin pergi demi mewujudkan “mimpi” untuk tantangan baru, pemain 26 tahun itu kini mengikuti regimen fisik yang ketat. Menurut Marca, Alvarez, yang saat ini sedang menikmati hari-hari terakhir masa liburannya, telah berlatih secara individu sejak 1 Agustus untuk memastikan dirinya berada dalam kondisi puncak menjelang musim mendatang.

Langkah ini mengindikasikan bahwa pemain Argentina itu tetap menjaga kewajiban profesionalnya meski ada minat besar dari raksasa Katalan. Jadwal kebugaran yang dirancang staf pelatih Atletico itu ditujukan berlangsung selama sembilan hari, hingga menjelang perkiraan kepulangannya ke tempat latihan klub pada 10 Agustus.







