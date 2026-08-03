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Julian Alvarez memulai program latihan Atletico Madrid saat harapan transfer Barcelona untuk striker Argentina itu memudar
Latihan dimulai meski masa depan transfer belum pasti
Saga seputar masa depan Alvarez memasuki babak penting ketika sang penyerang mulai menjalani program latihan khusus yang disiapkan Atletico. Setelah periode hening menyusul pernyataan publiknya saat Piala Dunia bahwa ia ingin pergi demi mewujudkan “mimpi” untuk tantangan baru, pemain 26 tahun itu kini mengikuti regimen fisik yang ketat. Menurut Marca, Alvarez, yang saat ini sedang menikmati hari-hari terakhir masa liburannya, telah berlatih secara individu sejak 1 Agustus untuk memastikan dirinya berada dalam kondisi puncak menjelang musim mendatang.
Langkah ini mengindikasikan bahwa pemain Argentina itu tetap menjaga kewajiban profesionalnya meski ada minat besar dari raksasa Katalan. Jadwal kebugaran yang dirancang staf pelatih Atletico itu ditujukan berlangsung selama sembilan hari, hingga menjelang perkiraan kepulangannya ke tempat latihan klub pada 10 Agustus.
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Langkah Barcelona menemui jalan buntu diplomatik
Sementara Alvarez bersiap untuk kembali, upaya Barcelona untuk membawanya ke Camp Nou menemui hambatan besar. Hubungan antara dua raksasa Spanyol itu memburuk secara signifikan, dengan Atletico menuduh Barcelona melakukan pendekatan kepada sang pemain tanpa sepengetahuan mereka. Gesekan ini telah meningkat menjadi sengketa resmi, dengan Atletico mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) dan FIFA. Atletico jelas tidak senang dengan cara Barcelona menjalankan upaya mereka, yang berujung pada putusnya komunikasi di level eksekutif.
CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin telah lantang menyuarakan posisi klub, dengan secara terbuka menegaskan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan Barcelona dalam situasi saat ini. Sikap keras yang diambil klub ibu kota itu berarti kepindahan ke Barca untuk sementara waktu praktis terhalang.
Simeone dan preseden Griezmann
Terlepas dari drama hukum yang berkembang di antara kedua klub, Alvarez tetap memiliki hubungan baik dengan pelatih Diego Simeone. Keduanya dilaporkan menjaga komunikasi yang sehat selama Piala Dunia, bahkan ketika spekulasi mengenai masa depan sang penyerang memanas. Koneksi personal ini bisa menjadi faktor vital jika Alvarez ingin kembali diintegrasikan ke starting XI musim ini. Manajemen Atletico menunjuk perwakilan pemain sebagai pihak yang disalahkan, bukan sang penyerang sendiri, yang mengindikasikan bahwa pintu masih terbuka baginya untuk tetap menjadi bagian penting dari proyek di Madrid.
Klub bahkan mendorong Alvarez untuk melihat contoh Antoine Griezmann, yang berhasil membangun kembali hubungannya dengan pendukung setia Atleti dan dewan klub setelah kepindahannya yang kontroversial ke Barcelona serta kepulangannya setelah itu.
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Kemungkinan hengkang ke luar negeri
Meskipun Atletico lebih memilih mempertahankan pemain Argentina itu, situasinya masih jauh dari kata pasti. Klub menyadari bahwa tawaran besar dari luar La Liga bisa mengubah segalanya. Dengan Barcelona dan Real Madrid kini dianggap sebagai tujuan yang tidak realistis karena dampak diplomatik dan keterbatasan finansial, setiap kepergian hampir pasti akan melibatkan kepindahan ke klub raksasa Eropa lainnya.
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