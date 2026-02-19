(C)Getty images
Tok! Julian Alvarez Sudah Putuskan Soal Transfer Ke Manchester United, Arsenal, Atau Chelsea
Diminati Arsenal, Chelsea, MU, Alvarez pilih klub lain
Arsenal dan Chelsea sudah lama dihubungkan dengan Julian Alvarez, namun kini Manchester United turut meminati striker juara Piala Dunia 2022 untuk membuat persaingan bursa transfer kian panas, menurut laporan SPORT. Alvarez membuktikan kualitasnya di Spanyol, termasuk mengakhiri paceklik di depang awang dengan torehan gol ke-12 musim ini saat Atletico Madrid membantai Barcelona 4-0 di leg pertama semifinal Copa del Rey, Jumat (13/2) kemarin.
Meski sejumlah raksasa Inggris terus memantau situasinya, SPORT menyebutkan bahwa bila harus hengkang dari Metropolitano, orang-orang terdekat Alvarez mengimplikasikan bahwa preferensinya adalah tetap berkarier di Liga Spanyol bersama Blaugrana.
- Getty Images
Raksasa EPL siaga satu
Perburuan untuk mendapatkan striker berjuluk La Arana (Si Laba-Laba) itu semakin intens menjelang fase akhir musim. Arsenal, Chelsea, dan Man United sebenarnya sama-sama sudah membeli striker baru pada musim panas tahun lalu, tetapi tak satu pun dari penyerang-penyerang anyar itu dianggap sukses besar.
Joao Pedro memang sudah membukukan 10 gol Liga Inggris untuk The Blues, namun Liam Delap hanya satu kali mencatatkan namanya di papan skor dalam 17 laga EPL. Produktivitas Viktor Gyokeres untuk The Gunners memang meningkat sejak tahun baru, tapi kemampuan teknisnya masih jamak diragukan. Sementara Benjamin Sesko masih diragukan meski performanya membaik di depan gawang usai Ruben Amorim dipecat.
Namun, mendapatkan Alvarez tak akan mudah bagi ketiganya. Atletico Madrid disebut mematok harga di kisaran £100 juta. Bahkan terungkap bahwa Los Rojiblancos sebelumnya sudah menolak tawaran besar senilai €120 juta dari Arsenal saat ajang Piala Dunia Antarklub 2025.
Arsenal diminta bertindak
Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea, Emmanuel Petit, secara terbuka memuji profil Alvarez dan mendorong The Gunners bergerak serius. Ia mengatakan: “Ketika Julian Alvarez bermain untuk Manchester City, saya sangat menyukainya. Memang dia tidak selalu menjadi starter, tetapi setiap kali tampil, baik di City maupun kini di Atletico, dia selalu spesial. Dia bisa mencetak gol dan membuat assist, tapi yang lebih penting dia punya temperamen, kepribadian, dan karakter. Pergerakannya sangat cerdas. Secara fisik dan teknis, dia punya semua yang dibutuhkan untuk bermain di klub terbaik Eropa.”
Petit juga menilai transfer Alvarez akan menjadi pernyataan besar bagi Arsenal, menambahkan: “Alasan dia meninggalkan City karena ingin bermain reguler, tapi saya yakin Pep Guardiola pasti senang jika memilikinya kembali. Jika Arsenal punya kesempatan merekrutnya, dengan koneksi pemain Spanyol dan gaya bermain mereka di lini depan, itu akan jadi kabar luar biasa. Itu tambahan yang sangat bagus dan sebuah pernyataan besar.”
- Getty
Atletico Madrid sudah sigap
Untuk meredam minat dari Inggris sekaligus spekulasi soal ketertarikan Barcelona, Atletico Madrid mengambil langkah proaktif. Manajemen klub ingin memastikan Alvarez tetap menjadi fondasi proyek jangka panjang mereka. Kontrak baru diyakini bisa “mengakhiri spekulasi untuk selamanya,” meskipun kontraknya saat ini sebenarnya masih berlaku hingga 2030.
Negosiasi perpanjangan kontrak kabarnya sudah dibuka. Atletico memahami daya tarik Liga Inggris begitu kuat, ditambah bayang-bayang minat Barcelona yang terus muncul. Dengan 14 laga tersisa di La Liga dan pertandingan besar Liga Champions di depan mata, jajaran direksi di Metropolitano bekerja ekstra untuk memastikan fokus Alvarez tetap tertuju pada lapangan, bukan pada rumor transfer di luar Spanyol.
Iklan