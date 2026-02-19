Tok! Julian Alvarez Sudah Putuskan Soal Transfer Ke Manchester United, Arsenal, Atau Chelsea

Perburuan untuk mendapatkan striker berjuluk La Arana (Si Laba-Laba) itu semakin intens menjelang fase akhir musim. Arsenal, Chelsea, dan Man United sebenarnya sama-sama sudah membeli striker baru pada musim panas tahun lalu, tetapi tak satu pun dari penyerang-penyerang anyar itu dianggap sukses besar.

Joao Pedro memang sudah membukukan 10 gol Liga Inggris untuk The Blues, namun Liam Delap hanya satu kali mencatatkan namanya di papan skor dalam 17 laga EPL. Produktivitas Viktor Gyokeres untuk The Gunners memang meningkat sejak tahun baru, tapi kemampuan teknisnya masih jamak diragukan. Sementara Benjamin Sesko masih diragukan meski performanya membaik di depan gawang usai Ruben Amorim dipecat.

Namun, mendapatkan Alvarez tak akan mudah bagi ketiganya. Atletico Madrid disebut mematok harga di kisaran £100 juta. Bahkan terungkap bahwa Los Rojiblancos sebelumnya sudah menolak tawaran besar senilai €120 juta dari Arsenal saat ajang Piala Dunia Antarklub 2025.