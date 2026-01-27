Informasi Dari Internal Diungkap, Julian Alvarez Berpotensi Menuju Ke Arsenal?

Lineker telah memberikan pembaruan signifikan mengenai masa depan salah satu penyerang ternama Eropa, menunjukkan bahwa hubungan Arsenal dengan Alvarez mungkin memiliki dasar karena situasi pribadi pemain tersebut. Mantan pemain internasional Inggris itu mengklaim memiliki pengetahuan mengenai kepuasan sang penyerang dengan kehidupan di ibukota Spanyol.

Saat membahas rumor yang mengaitkan pemain internasional Argentina tersebut dengan kepindahan ke Emirates Stadium, Lineker berhati-hati dalam membuat pernyataan tetapi tetap tegas pada pemahamannya tentang pemikiran sang pemain. "Kemungkinan besar ini omong kosong seperti kebanyakan hal di media sosial, tetapi saya melihat mereka dikaitkan dengan Julian Alvarez yang saya tahu tidak sepenuhnya bahagia dengan kehidupan di Atletico," kata Lineker di podcast Rest is Football.

Dia berpendapat bahwa menambah pemain dengan prestasi sekelas Alvarez ke skuad The Gunners saat ini akan menjadi langkah menentukan dalam pencarian mereka untuk meraih trofi besar. "Nah, itu adalah jenis pemain yang Anda tahu bisa menangani momen besar – dia adalah pemenang Piala Dunia," tambah Lineker. "Seseorang seperti itu di Arsenal akan membuat segalanya berakhir."