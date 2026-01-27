Getty/GOAL
Informasi Dari Internal Diungkap, Julian Alvarez Berpotensi Menuju Ke Arsenal?
Pembawa acara Match of the Day berikan petunjuk transfer
Lineker telah memberikan pembaruan signifikan mengenai masa depan salah satu penyerang ternama Eropa, menunjukkan bahwa hubungan Arsenal dengan Alvarez mungkin memiliki dasar karena situasi pribadi pemain tersebut. Mantan pemain internasional Inggris itu mengklaim memiliki pengetahuan mengenai kepuasan sang penyerang dengan kehidupan di ibukota Spanyol.
Saat membahas rumor yang mengaitkan pemain internasional Argentina tersebut dengan kepindahan ke Emirates Stadium, Lineker berhati-hati dalam membuat pernyataan tetapi tetap tegas pada pemahamannya tentang pemikiran sang pemain. "Kemungkinan besar ini omong kosong seperti kebanyakan hal di media sosial, tetapi saya melihat mereka dikaitkan dengan Julian Alvarez yang saya tahu tidak sepenuhnya bahagia dengan kehidupan di Atletico," kata Lineker di podcast Rest is Football.
Dia berpendapat bahwa menambah pemain dengan prestasi sekelas Alvarez ke skuad The Gunners saat ini akan menjadi langkah menentukan dalam pencarian mereka untuk meraih trofi besar. "Nah, itu adalah jenis pemain yang Anda tahu bisa menangani momen besar – dia adalah pemenang Piala Dunia," tambah Lineker. "Seseorang seperti itu di Arsenal akan membuat segalanya berakhir."
Arteta mencari kekuatan serangan di tengah kekeringan gol
Isu Alvarez datang pada saat kritis bagi manajer Mikel Arteta. Bos Arsenal tersebut kabarnya sedang mencari cara untuk memperkuat opsi penyerang mereka menjelang jendela transfer musim panas setelah periode sulit untuk lini serang mereka. Klub London utara tersebut melihat gol dari lini depan mereka saat ini mengering dalam beberapa minggu terakhir, penurunan output yang secara langsung mempengaruhi upaya mereka dalam merebut gelar Liga Premier.
Kekurangan ketajaman ini menarik kritik tajam dari para komentator, termasuk Jamie Carragher, yang secara terbuka menuduh tim tersebut kekurangan kualitas yang dibutuhkan dalam serangan untuk berhasil. Kedatangan pemain pemenang terbukti seperti Alvarez akan secara langsung mengatasi kekhawatiran ini. Namun, Lineker juga memberikan peringatan kepada skuad saat ini, mencatat bahwa meskipun pemain baru mungkin solusi jangka panjang, tim perlu memberikan respons segera. "Tetapi mereka membutuhkan satu atau dua dari penyerang sekarang ini untuk mulai mencetak gol secara teratur," katanya.
Pemenang Piala Dunia mengalami kekeringan gol di Spanyol
Meski memiliki reputasi sebagai talenta kelas dunia, Alvarez mengalami masa yang campur aduk sejak bergabung dengan Atletico dari Manchester City pada musim panas 2024. Pemain berusia 25 tahun ini berhasil mencetak 11 gol dalam 29 pertandingan di semua kompetisi untuk tim asuhan Diego Simeone musim ini, sebuah prestasi yang terbilang baik di atas kertas. Namun, performanya baru-baru ini di La Liga - gol terakhirnya di liga teratas terjadi pada awal November - menjadi penyebab kekhawatiran dan mungkin berkontribusi pada ketidakbahagiaan yang disinggung oleh Lineker.
Penyerang ini gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan liga terakhirnya, sebuah tren negatif yang menimbulkan pertanyaan mengingat sejarah produktifnya. Penurunan performa ini, ditambah dengan laporan kekacauan, bisa membuka peluang bagi Arsenal untuk bergerak. Namun, menariknya dari Atletico Madrid, ini tidak akan murah. Laporan yang tersebar luas menunjukkan bahwa klub Spanyol tersebut bisa bersedia menjualnya pada akhir musim, tetapi mereka akan meminta biaya sekitar £86 juta untuk meresmikan kepergian pemain bintang mereka.
Sebuah potensi 'blockbuster' musim panas
Prospek Arsenal menghabiskan jumlah yang signifikan mencerminkan urgensi situasi mereka. Seiring Carragher dan kritikus lainnya menyoroti kekurangan di sepertiga akhir, klub tampaknya siap mendukung Arteta di pasar. Ketersediaan pemain dengan status seperti Alvarez - berusia baru 25 tahun dan dengan medali pemenang Piala Dunia dalam koleksinya - akan menjadi kemenangan besar dan memperkuat jajaran mereka dengan pembelian besar musim panas Viktor Gyokeres yang mengecewakan sejak pindah dari Sporting CP.
Jika informasi Lineker tentang kebahagiaan pemain tersebut akurat, The Gunners mungkin memiliki peluang nyata untuk bernegosiasi. Kombinasi antara kebutuhan Arsenal akan pencetak gol klinis dan keinginan pemain tersebut untuk perubahan suasana dilaporkan dapat menghasilkan salah satu transfer terbesar musim panas ini. Untuk sekarang, para pendukung akan berpegang pada penilaian Lineker bahwa penandatanganan tersebut akan menjadi "game over" bagi pesaing mereka.
