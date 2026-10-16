Getty Images Sport
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Jude Bellingham sepakati kontrak baru fantastis dengan Real Madrid hingga Juni 2031
Komitmen jangka panjang untuk Madrid
Bellingham dan Madrid telah merampungkan kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2031, menurut AS. Pemain tim nasional Inggris itu bergabung dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023 dengan kontrak yang berlaku hingga 2029.
Kesepakatan baru ini memperpanjang masa baktinya dan mencakup kenaikan gaji yang mencerminkan pengaruh besarnya di lapangan. Negosiasi dimulai menjelang akhir musim lalu, dan kedua pihak mencapai kesepahaman dengan mudah sejak awal. Bellingham semakin merasa nyaman menjalani kehidupan di Madrid, sementara para pendukung merasa sangat terhubung dengan etos kerja dan kepemimpinannya.
- Getty Images Sport
Mengatasi kendala fisik
Gelandang itu kini kembali ke level permainan sensasional yang ia tunjukkan pada musim perdananya di Spanyol. Sebelumnya, ia menunda operasi untuk cedera bahu yang tak kunjung pulih demi membantu Madrid melewati periode sulit, yang pada akhirnya berdampak pada penampilan individunya.
Namun, ia secara bertahap kembali mencapai performa terbaik pada akhir musim lalu setelah pulih sepenuhnya dari masalah fisik tersebut. Ia kemudian membawa momentum itu ke Piala Dunia, tempat ia menjadi sosok penting bagi Inggris. Penampilan gemilangnya di Amerika Utara juga mengubah sepenuhnya posisinya di tim nasional. Setelah sempat berselisih dengan Thomas Tuchel, Bellingham menjadi pemain yang tak tergantikan bagi negaranya, sebagaimana ditegaskan oleh torehan impresif tujuh gol di turnamen tersebut.
Berkembang pesat di bawah kepemimpinan baru
Kedatangan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala berperan penting dalam membuat Bellingham kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mourinho memberinya kebebasan penuh untuk bermain tepat di belakang Kylian Mbappe dalam susunan lini serang.
Perubahan posisi ini secara signifikan meningkatkan performa dan pengaruhnya dalam pertandingan. Selain berkontribusi dalam serangan, Bellingham tetap menjadi pemain pertama yang memulai tekanan tinggi dan bekerja tanpa lelah saat bertahan.
Statistiknya mencerminkan energi baru dan kenyamanannya menjalankan peran taktis di lapangan. Pemain berusia 23 tahun itu sejauh ini telah mencatatkan tiga gol dan tiga assist di liga.
- Getty Images Sport
Memimpin menuju masa depan
Dengan masa depannya kini resmi terjamin hingga 2031, Bellingham siap menjadi andalan lini tengah klub selama bertahun-tahun mendatang. Para pendukung di Santiago Bernabeu berharap sosok pemimpin yang menjadi tumpuan tim itu terus membawa mereka meraih lebih banyak trofi. Kini, tinggal menunggu waktu sebelum klub mengumumkannya secara resmi kepada publik.
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