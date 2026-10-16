Bellingham dan Madrid telah merampungkan kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2031, menurut AS. Pemain tim nasional Inggris itu bergabung dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023 dengan kontrak yang berlaku hingga 2029.

Kesepakatan baru ini memperpanjang masa baktinya dan mencakup kenaikan gaji yang mencerminkan pengaruh besarnya di lapangan. Negosiasi dimulai menjelang akhir musim lalu, dan kedua pihak mencapai kesepahaman dengan mudah sejak awal. Bellingham semakin merasa nyaman menjalani kehidupan di Madrid, sementara para pendukung merasa sangat terhubung dengan etos kerja dan kepemimpinannya.