Ada Penilaian 'Menjijikkan' Dari Sikap Jude Bellingham, Peraih Ballon D'Or Legendaris Membela Sang Bintang Real Madrid: Dia Itu Korban!

Bellingham telah beberapa kali dikritik oleh sebagian media belakangan ini, terutama setelah kontroversi Inggris yang melibatkan Thomas Tuchel, yang menggambarkan perilaku mantan gelandang Borussia Dortmund tersebut “menjijikkan”, kemudian meminta maaf tetapi kemudian tetap tidak memasukkan Bellingham ke dalam skuadnya untuk pertarungan internasional bulan Oktober meskipun telah kembali dari cedera.

Sekarang kembali berada dalam tim dan berusaha untuk mengamankan tempat dalam skuad untuk Piala Dunia musim panas mendatang, Bellingham dibela oleh pemenang Piala Eropa dua kali bersama AC Milan, Gullit, yang mengklaim bahwa bintang global kelahiran Birmingham ini adalah “pemain terbaik” Madrid dan bahwa dia seharusnya tidak diragukan lagi berada di pesawat untuk ke USA, Kanada, dan Meksiko musim panas mendatang. Komentar Gullit disampaikan lewat ESPN.

Komentar mantan pemain internasional Belanda dan pemenang Ballon d’Or 1987 ini akan menimbulkan kerutan dahi ketika Los Blancos terus jatuh ke dalam kekacauan, di tengah ketidakpuasan fans yang semakin meningkat terhadap bos Xabi Alonso dan perselisihan bertensi tinggi dengan pemain seperti Vinicius Jr.