Ada Penilaian 'Menjijikkan' Dari Sikap Jude Bellingham, Peraih Ballon D'Or Legendaris Membela Sang Bintang Real Madrid: Dia Itu Korban!
Bellingham dibela setelah kritik terbaru terhadap sang bintang Inggris
Bellingham telah beberapa kali dikritik oleh sebagian media belakangan ini, terutama setelah kontroversi Inggris yang melibatkan Thomas Tuchel, yang menggambarkan perilaku mantan gelandang Borussia Dortmund tersebut “menjijikkan”, kemudian meminta maaf tetapi kemudian tetap tidak memasukkan Bellingham ke dalam skuadnya untuk pertarungan internasional bulan Oktober meskipun telah kembali dari cedera.
Sekarang kembali berada dalam tim dan berusaha untuk mengamankan tempat dalam skuad untuk Piala Dunia musim panas mendatang, Bellingham dibela oleh pemenang Piala Eropa dua kali bersama AC Milan, Gullit, yang mengklaim bahwa bintang global kelahiran Birmingham ini adalah “pemain terbaik” Madrid dan bahwa dia seharusnya tidak diragukan lagi berada di pesawat untuk ke USA, Kanada, dan Meksiko musim panas mendatang. Komentar Gullit disampaikan lewat ESPN.
Komentar mantan pemain internasional Belanda dan pemenang Ballon d’Or 1987 ini akan menimbulkan kerutan dahi ketika Los Blancos terus jatuh ke dalam kekacauan, di tengah ketidakpuasan fans yang semakin meningkat terhadap bos Xabi Alonso dan perselisihan bertensi tinggi dengan pemain seperti Vinicius Jr.
Gullit membela Bellingham saat krisis Real Madrid berlanjut
Gullit mengatakan kepada BeIN Sports tentang Bellingham setelah kekalahan Real Madrid dari City: "Mbappe tidak melakukan banyak hal ketika dia tidak memiliki bola. Vinicius Junior tidak melakukan banyak hal, Rodrygo tidak melakukan banyak hal, dan banyak lainnya harus bekerja dua kali lipat. Bellingham adalah korban dari itu.
"Dia tidak bisa bermain dengan cara yang sama seperti saat Kroos ada di sana. Ketika Kroos ada di sana... mereka memiliki keseimbangan.
"Dia adalah pemain terbaik yang mereka miliki," tambahnya.
Tentang masa depannya dengan Inggris, Gullit berkomentar: "Bellingham adalah kepastian dalam tim nasional, dan jika [Tuchel] tidak melakukan itu [memilihnya], itu adalah keputusan yang salah bagi saya."
Bellingham berbicara setelah kekalahan Los Blancos
Bellingham berbicara sendiri setelah peluit akhir dan mengatakan: "Kami masih mencoba memahaminya di dalam ruang ganti.
"Kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk membalikkan keadaan," katanya kepada TNT Sports. "Saya sepenuhnya percaya bahwa musim ini tidak berakhir hanya karena kami mengalami tren buruk."
Ditanya apakah dia masih mendukung Xabi Alonso yang sedang mendapatkan tekanan, Bellingham menjawab: "100%. Manajer sangat baik, saya memiliki hubungan yang baik dengannya.
"Kami harus menerima sedikit kritik, tetapi kami harus terus berjuang dan terus maju."
Pencetak gol Rodrygo, yang dibantu Bellingham untuk gol pembuka, mengatakan: "Kami tahu ada banyak tekanan di sini. Hal itu normal ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan di lapangan. Setelah gol saya, saya pergi memeluk Xabi untuk menunjukkan kebersamaan tim. Saya tahu itu penting untuk momen tersebut.
"Ini waktu yang sulit," tambah Rodrygo. "Ini sulit bagi kami dan juga baginya [Alonso]. Segala sesuatunya tidak berjalan baik dan saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bersatu dengan pelatih kami. Saya tahu banyak hal selalu dikatakan. Mereka sering mencoba menciptakan banyak hal dan saya hanya ingin mengatakan itu, bahwa kami bersatu dan bahwa kami membutuhkan persatuan ini untuk maju dan mencapai tujuan kami."
Periode perhitungan menanti Real Madrid, Alonso, dan Bellingham.
Saat ini, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh Bellingham, Alonso, dan sisa skuad Real Madrid. Apa yang disampaikan oleh Gullit mencerminkan bahwa masalah yang dihadapi Los Blancos saat ini bukan disebabkan oleh satu orang saja, tetapi karena berbagai masalah yang mengganggu pemain-pemain ternama di seluruh skuad.
Tim Alonso kini telah kalah dalam dua pertandingan kandang berturut-turut, dengan kekalahan La Liga dari Celta Vigo akhir pekan lalu menjadi yang paling merusak. Setelah hanya meraih dua kemenangan dalam delapan pertandingan sejak 4 November, Madrid menemukan diri mereka tertinggal empat poin dari Barcelona di puncak La Liga dan nyaris bertahan di tempat kedelapan Liga Champions di mana sekarang di posisi ketujuh. Tekanan pada Alonso mungkin akan semakin meningkat jika hasilnya tidak segera membaik.
