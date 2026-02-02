Jude Bellingham Cedera Sampai MENANGIS! Bintang Real Madrid Bakal Absen Piala Dunia?

Arbeloa jelas kecewa kehilangan Bellingham. Sang gelandang sebelumnya selalu dimainkan penuh bersama Thibaut Courtois, Fede Valverde, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior dalam empat laga terakhir Real Madrid.

Menjelang duel kontra Vallecano, Arbeloa sempat ditanya apakah ada pemain yang “tak tergantikan” di skuadnya. Ia menjawab: “Saya paham perdebatan dalam sepakbola, tetapi saya selalu ingin menurunkan yang terbaik di lapangan. Dan semakin banyak menit mereka tersedia untuk tim, semakin baik bagi saya. Kita melihatnya, misalnya, saat melawan Villarreal. Dua menit menjelang akhir, di masa tambahan waktu, gol Mbappe lahir dari aksi luar biasa Vinicius. Ia menusuk ke dalam, membalikkan situasi, menemukan Mbappe, lalu menghasilkan penalti."

“Mereka adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Dan tentu, akan ada orang-orang yang bukan penggemar Real Madrid yang tidak ingin mereka berada di lapangan. Tapi saya rasa yang diinginkan fans Real Madrid adalah melihat pemain terbaik mereka selalu tersedia, selalu bermain. Lima nama yang Anda sebutkan itu… mereka bisa masuk jajaran 10 pemain terbaik dunia. Jadi mereka mendapat kepercayaan penuh saya. Dan ini bukan soal kepercayaan saya, melainkan performa merekalah yang menempatkan mereka di lapangan.”