Gestur tersebut membuat Bellingham kembali berada dalam sorotan negatif, menutupi performa luar biasa yang membantu Real Madrid memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Spanyol menjadi lima poin. Laga itu sendiri berlangsung panas, dengan kiper cadangan Andriy Lunin dikartu merah pada masa tambahan waktu setelah terjadi keributan antar pemain. La Liga dan PSSI-nya Spanyol (RFEF) dikabarkan akan meninjau rekaman pertandingan untuk menilai apakah tindakan Bellingham layak dijatuhi sanksi disipliner. Jika terbukti, sang gelandang bisa dikenai denda atau larangan bermain, sesuatu yang tentu merugikan Madrid di tengah jadwal padat.

Pelatih Xabi Alonso yang baru-baru ini memuji performa apik Bellingham sejak jeda internasional tentu berharap anak asuhnya itu tetap bisa dimainkan. “Dia sudah tampil luar biasa dalam tiga laga terakhir. Kami tahu dia butuh waktu dan menit bermain untuk kembali ke performa terbaiknya dan dia bermain lebih baik dari yang kami harapkan. Jude bermain dengan perasaan, komunikasi, dan koneksi. Karena itulah dia tampil sangat bagus di beberapa laga terakhir,” ujar Alonso.