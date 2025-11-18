Phil Foden Terancam Tak Dapat Tempat Di Skuad Inggris Untuk Piala Dunia 2026! Jude Bellingham Aman Meski Sempat Absen

Bellingham menunjukkan kekecewaan yang jelas ketika nomor menggantinya muncul selama kemenangan 2-0 di Tirana. Dia tidak meledak, merajuk, atau pergi dengan marah, tetapi dia juga tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. Tuchel mengakui setelahnya bahwa dia bahkan tidak memperhatikan itu selama pertandingan.

"Saya harus meninjau ini," katanya dengan mengangkat bahu. "Kami peduli tentang standar, komitmen, dan saling menghormati. Kami tidak akan mengubah keputusan kami hanya karena seseorang melambaikan tangan."

Sementara semua mata tertuju pada setiap gerakan Bellingham, Foden sedang menghadapi ceritanya sendiri. Bintang Manchester City tersebut tidak bermain untuk Inggris sejak Maret, dan kembalinya menghasilkan campuran momen cerah dan frustrasi yang tenang. Dia memberikan assist untuk Eberechi Eze dalam kemenangan atas Serbia dan menyuntikkan flair melawan Albania. Tetapi dia juga memulai kedua pertandingan dari bangku cadangan, yang merupakan peran yang tidak biasa untuk salah satu pemain menonjol di Premier League.

Kejutan itu diperbesar oleh janji Tuchel bahwa baik Foden maupun Bellingham sedang dibawa kembali untuk bermain peran sentral. Namun meskipun dengan jaminan itu, Foden tidak memulai. Manajer secara terbuka menyatakan enggan untuk memainkan Foden, Bellingham, dan Harry Kane bersama-sama, karena percaya ketiganya beroperasi terbaik di kantong tengah lapangan. Melawan Albania, dia mengalah, tetapi hanya selama 22 menit. Pertanyaannya sekarang adalah berapa lama Foden akan menerima menjadi pilihan rotasi ketika Piala Dunia dimulai.