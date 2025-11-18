Getty Images/Goal
Phil Foden Terancam Tak Dapat Tempat Di Skuad Inggris Untuk Piala Dunia 2026! Jude Bellingham Aman Meski Sempat Absen
Bellingham diganti setelah ditarik keluar
Bellingham menunjukkan kekecewaan yang jelas ketika nomor menggantinya muncul selama kemenangan 2-0 di Tirana. Dia tidak meledak, merajuk, atau pergi dengan marah, tetapi dia juga tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. Tuchel mengakui setelahnya bahwa dia bahkan tidak memperhatikan itu selama pertandingan.
"Saya harus meninjau ini," katanya dengan mengangkat bahu. "Kami peduli tentang standar, komitmen, dan saling menghormati. Kami tidak akan mengubah keputusan kami hanya karena seseorang melambaikan tangan."
Sementara semua mata tertuju pada setiap gerakan Bellingham, Foden sedang menghadapi ceritanya sendiri. Bintang Manchester City tersebut tidak bermain untuk Inggris sejak Maret, dan kembalinya menghasilkan campuran momen cerah dan frustrasi yang tenang. Dia memberikan assist untuk Eberechi Eze dalam kemenangan atas Serbia dan menyuntikkan flair melawan Albania. Tetapi dia juga memulai kedua pertandingan dari bangku cadangan, yang merupakan peran yang tidak biasa untuk salah satu pemain menonjol di Premier League.
Kejutan itu diperbesar oleh janji Tuchel bahwa baik Foden maupun Bellingham sedang dibawa kembali untuk bermain peran sentral. Namun meskipun dengan jaminan itu, Foden tidak memulai. Manajer secara terbuka menyatakan enggan untuk memainkan Foden, Bellingham, dan Harry Kane bersama-sama, karena percaya ketiganya beroperasi terbaik di kantong tengah lapangan. Melawan Albania, dia mengalah, tetapi hanya selama 22 menit. Pertanyaannya sekarang adalah berapa lama Foden akan menerima menjadi pilihan rotasi ketika Piala Dunia dimulai.
Kesabaran Foden bisa diuji pada tahun 2026
Mantan penyerang Inggris Emile Heskey telah memberikan salah satu penilaian paling blak-blakan tentang kemacetan kreatif Inggris. Ketika ditanya gelandang serang mana yang paling rentan, dia tidak ragu.
Berbicara secara eksklusif kepada Dream Vegas, Heskey mengakui: "Mungkin Foden. Menurut saya, itu mungkin antara Foden dan Cole Palmer. Cole Palmer belum banyak bermain, jadi dia perlu mulai bermain untuk meningkatkan kebugarannya, terutama untuk seorang manajer yang sangat menekankan lari agresif dan intensitas, jadi itu akan antara mereka."
"Saya pikir Jude akan pergi [ke Piala Dunia], sejujurnya dengan Anda. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang kebersamaan dan tata kelola di dalam kamp yang terus dibicarakan semua orang, tetapi jika Anda hanya mengacu pada permainan, saya akan mengatakan Jude harus pergi karena dia mencetak gol vital pada saat-saat penting juga."
Tetapi mantan penyerang ini juga menyoroti pesaing baru lainnya yaitu Morgan Rogers, karena Heskey nyaris tidak bisa menahan kekagumannya terhadap penyerang Bournemouth itu.
"Tapi kemudian, saya pikir Morgan Rogers itu brilian," katanya. "Saya suka cara dia bermain. Saya suka semangat yang dia mainkan. Saya suka posisi yang dia masuki. Dia membuat lari cerdas tanpa bola karena dia menciptakan ruang bagi orang lain juga dengan larinya. Saya pasti berpikir dia mendorong sebagai starter, bukan hanya pemain skuat. Saya pikir dia brilian dalam hal itu. Saya hanya berpikir dia memberi banyak baik di dalam maupun di luar lapangan dengan lari cerdas, dan dia mengalami musim yang baik bagi saya."
Bisakah Inggris mengatasi jika nama besar absen?
Heskey percaya bahwa Inggris bisa meninggalkan satu, atau bahkan dua, pemain No.10 terkenal di rumah dan masih mampu bersaing untuk trofi.
"Ya, pasti. Mereka punya kebersamaan sebagai sebuah tim," katanya. "Mereka memiliki beberapa pemain fantastis. Mereka adalah yang terbaik bagi saya. Saya tidak bisa membayangkan mereka semua tidak berada di sana, tetapi saya bisa melihat mungkin salah satu dari mereka tidak berada di sana, atau satu atau dua dari mereka tidak berada di sana."
Pertarungan yang akan datang untuk Tiga Singa
Pertarungan Inggris untuk kreativitas adalah perjuangan kekuasaan besar-besaran antara beberapa pesepakbola paling berbakat di Eropa. Tuchel telah menegaskan bahwa skuad Piala Dunia akan dibangun di atas "standar, komitmen, dan rasa hormat."
