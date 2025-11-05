Getty Images Sport
WOW! Bintang Real Madrid Jude Bellingham Pecahkan Rekor Baru Di Liga Champions, Salip Lionel Messi & Kylian Mbappe Saat Hadapi Liverpool
Dari jalanan Birmingham ke singgasana Bernabeu
Sejak meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023, Jude Bellingham tak hanya memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya—ia bahkan melampauinya. Ia langsung mencetak gol dalam empat laga awal Liga Champions bersama Los Blancos, menjadikannya jantung permainan tim yang kemudian menjuarai turnamen tersebut di bawah arahan Carlo Ancelotti.
Kegemilangan pada awal kariernya di Santiago Bernabeu itu menjadikannya pemain keempat Real Madrid di abad ke-21 yang mampu mencetak gol di debut La Liga dan Liga Champions, bersama Cristiano Ronaldo, Isco, dan Marco Asensio. Rekornya tak berhenti di situ. Data Opta mencatat Bellingham sebagai kapten termuda keempat dalam sejarah Liga Champions, memimpin Dortmund melawan Sevilla pada 2022 di usia 19 tahun 98 hari—hanya Ruben Neves, Arthur Vermeeren, dan Matthijs de Ligt yang melakukannya di usia lebih muda.
Selain itu, gol penentunya pada menit ke-90 melawan Union Berlin pada September 2023 menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol kemenangan di menit akhir untuk Real Madrid di Liga Champions, sekaligus pemain Inggris termuda yang melakukannya di kompetisi tersebut.
Kini, ia memecahkan sebuah rekor fantastis, menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang mencapai 50 penampilan di UCL. Ia merebut rekor yang sebelumnya dipegang legenda Los Blancos Iker Casillas, sekaligus menyalip Kylian Mbappe dan Lionel Messi.
Bintang di ruang ganti Real Madrid
Kecemerlangan Bellingham lahir dari kelengkapan dirinya sebagai gelandang modern. Ia dikenal karena dominasi di lini tengah dan efisiensinya yang mematikan—selalu muncul di tempat dan waktu yang tepat. Sudah merasakan trofi Liga Champions di musim debutnya bersama Real Madrid pada 2023/24, Bellingham semakin haus gelar. Setelah pulih dari cedera bahu yang mengganggu sepanjang musim 2024/25, performanya kembali menanjak. Ia mencetak gol dalam tiga laga beruntun, termasuk gol kemenangan di El Clasico yang berakhir 2-1 melawan Barcelona.
Sanjungan dari Xabi Alonso
Bellingham menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas Juventus di Liga Champions, dan pelatih Xabi Alonso tak ragu melayangkan pujian setinggi langit.
“Saya ikut senang untuk Jude. Setelah cedera panjang, ia butuh tampil bagus,” ujar Alonso. “Selain golnya, ia bermain luar biasa di area antar lini. Kami menemukannya dengan baik di babak kedua. Saya sangat senang untuknya. Dia memainkan permainan yang sangat lengkap."
"Tak banyak ruang di laga tadi. Menemukan dirinya di antara lini sangatlah sulit... tapi ia berhasil mencetak gol. Saya sangat senang untuknya; ia menikmati pertandingan dan tetap kompetitif. Dia gelandang dengan kualitas membangun serangan sekaligus determinasi untuk menyelesaikannya. Ia pemain yang menempuh banyak area dan punya beragam kemampuan—itulah yang menjadikannya salah satu pemain paling komplet di dunia.”
Mantan pemain Real Madrid, Pedja Mijatovic, juga memuji Bellingham dalam program El Larguero di Cadena SER: “Saya rasa dia pemain terbaik yang dimiliki Real Madrid saat ini, bersama Mbappe. Dia pemain yang paling memberi kami kepercayaan diri.”
Pesta Bellingham dirusak Liverpool
Skuad Alonso berada dalam performa tak terbendung menjelang laga di Anfield, memenangkan 13 dari 14 pertandingan di semua ajang musim ini dan mencatatkan enam kemenangan beruntun. Namun, malam yang bersejarah bagi Bellingham itu dirusak oleh Liverpool. The Reds, yang sejatinya tengah mencari konsistensi setelah sempat dihantam rentetan kekalahan, mampu membungkam Los Blancos 1-0 lewat gol Alexis Mac Allister.
