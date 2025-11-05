WOW! Bintang Real Madrid Jude Bellingham Pecahkan Rekor Baru Di Liga Champions, Salip Lionel Messi & Kylian Mbappe Saat Hadapi Liverpool

Sejak meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023, Jude Bellingham tak hanya memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya—ia bahkan melampauinya. Ia langsung mencetak gol dalam empat laga awal Liga Champions bersama Los Blancos, menjadikannya jantung permainan tim yang kemudian menjuarai turnamen tersebut di bawah arahan Carlo Ancelotti.

Kegemilangan pada awal kariernya di Santiago Bernabeu itu menjadikannya pemain keempat Real Madrid di abad ke-21 yang mampu mencetak gol di debut La Liga dan Liga Champions, bersama Cristiano Ronaldo, Isco, dan Marco Asensio. Rekornya tak berhenti di situ. Data Opta mencatat Bellingham sebagai kapten termuda keempat dalam sejarah Liga Champions, memimpin Dortmund melawan Sevilla pada 2022 di usia 19 tahun 98 hari—hanya Ruben Neves, Arthur Vermeeren, dan Matthijs de Ligt yang melakukannya di usia lebih muda.

Selain itu, gol penentunya pada menit ke-90 melawan Union Berlin pada September 2023 menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol kemenangan di menit akhir untuk Real Madrid di Liga Champions, sekaligus pemain Inggris termuda yang melakukannya di kompetisi tersebut.

Kini, ia memecahkan sebuah rekor fantastis, menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang mencapai 50 penampilan di UCL. Ia merebut rekor yang sebelumnya dipegang legenda Los Blancos Iker Casillas, sekaligus menyalip Kylian Mbappe dan Lionel Messi.