Getty
Cedera Sampai Nangis, Berapa Lama Jude Bellingham Absen & Laga Apa Saja Yang Dilewatkan Sang Bintang Real Madrid?
Bellingham alami cedera hamstring lawan Rayo Vallecano
Jude Bellingham bahkan tidak sampai bermain 10 menit saat Real Madrid menghadapi Rayo Vallecano di Bernabeu, Minggu (1/2) kemarin. Ia berusaha mengejar bola di sisi kiri lapangan, tetapi terpaksa menghentikan larinya sebelum sempat menguasai bola.
Ia terlihat amat kesakitan hingga tim medis segera dipanggil masuk ke lapangan. Situasi itu membuat Bellingham tak mampu melanjutkan pertandingan, memaksa pelatih interim Los Blancos Alvaro Arbeloa mengubah rencana permainannya lebih awal.
Real Madrid kemudian memberikan pembaruan resmi melalui situs klub. Dalam pernyataannya, klub menyebutkan: “Setelah menjalani pemeriksaan hari ini oleh tim medis Real Madrid, Jude Bellingham didiagnosis mengalami cedera otot semitendinosus pada kaki kirinya. Proses pemulihannya akan terus dipantau.”
- Getty
Berapa lama Bellingham akan menepi?
Klub biasanya enggan memberikan estimasi waktu pemulihan yang pasti karena proses penyembuhan tiap pemain bisa berbeda. Meski begitu, Real Madrid optimistis bahwa Bellingham tidak akan absen terlalu lama.
AS melaporkan: “Bellingham akan menepi selama sekitar satu bulan. Bisa tiga setengah minggu, bisa juga lima minggu. Namun, itu adalah rentang waktu yang paling mendekati.” Media tersebut juga menyoroti kondisi kebugaran Bellingham yang relatif stabil sejak ia kembali dari operasi bahu pada musim panas 2025.
Di bawah asuhan Arbeloa, Bellingham dianggap sebagai pemain yang 'tak tersentuh’ dan akan dimainkan sesering mungkin. Penilaian awal terhadap cederanya pun dilakukan dengan cepat. AS menjelaskan: “Biasanya disarankan menunggu 24 hingga 48 jam karena pembengkakan bisa menyulitkan diagnosis. Namun dalam kasus ini, pemeriksaan bisa dilakukan segera. Dan itulah yang terjadi.”
Laga yang mungkin dilewatkan Bellingham bersama Real Madrid
Arbeloa menegaskan bahwa sebelum kick-off melawan Rayo tidak ada indikasi Bellingham berada dalam risiko cedera, meski sang pemain menjalani jadwal yang sangat padat belakangan ini. Sang pelatih interim Real Madrid mengatakan: “Dia dalam kondisi sempurna untuk bermain, meskipun memang telah mengerahkan usaha luar biasa di setiap pertandingan sejak saya berada di sini.”
“Ini kehilangan besar, tetapi saya punya skuad yang luar biasa. Jangan lupa, ada sekitar 17 pemain di sini yang menjadi juara Eropa satu setengah tahun lalu. Bersama mereka, kami akan mampu mengatasi absennya siapa pun.”
Dalam beberapa pekan ke depan, Bellingham dipastikan tidak ambil bagian dalam perburuan gelar La Liga Real Madrid, saat mereka berusaha terus menempel rival abadi Barcelona di puncak klasemen. Los Blancos dijadwalkan kembali beraksi pada Senin (9/2) mendatang dengan bertandang ke markas Valencia.
Jika absen hingga lima pekan, Bellingham juga berpotensi melewatkan laga domestik melawan Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo, dan Elche. Ia pun berpacu dengan waktu untuk bisa fit saat derbi Madrid kontra Atletico pada 22 Maret, yang akan berlanjut ke jeda internasional berikutnya.
Selain itu, Bellingham dipastikan absen dalam duel play-off fase gugur Liga Champions dua leg melawan Benfica asuhan Jose Mourinho. Artinya, pemain lain yang harus menjaga mimpi Eropa Real Madrid tetap hidup di musim 2025/26.
- Getty Images Sport
Akankah Bellingham bela Inggris di Piala Dunia?
Kabar baiknya, Bellingham terhindar dari robekan total pada hamstring-nya. Ia dipastikan akan kembali masuk rencana Arbeloa dan membantu Real Madrid dalam perburuan gelar-gelar besar.
Ia juga masih memiliki peluang untuk kembali menunjukkan performa terbaik demi mengamankan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Persaingan di tim asuhan Thomas Tuchel, terutama untuk peran kreator di posisi nomor 10, kian ketat, dan Bellingham berharap bisa segera kembali untuk tetap berada di garis terdepan.
Iklan