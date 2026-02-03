Cedera Sampai Nangis, Berapa Lama Jude Bellingham Absen & Laga Apa Saja Yang Dilewatkan Sang Bintang Real Madrid?

Arbeloa menegaskan bahwa sebelum kick-off melawan Rayo tidak ada indikasi Bellingham berada dalam risiko cedera, meski sang pemain menjalani jadwal yang sangat padat belakangan ini. Sang pelatih interim Real Madrid mengatakan: “Dia dalam kondisi sempurna untuk bermain, meskipun memang telah mengerahkan usaha luar biasa di setiap pertandingan sejak saya berada di sini.”

“Ini kehilangan besar, tetapi saya punya skuad yang luar biasa. Jangan lupa, ada sekitar 17 pemain di sini yang menjadi juara Eropa satu setengah tahun lalu. Bersama mereka, kami akan mampu mengatasi absennya siapa pun.”

Dalam beberapa pekan ke depan, Bellingham dipastikan tidak ambil bagian dalam perburuan gelar La Liga Real Madrid, saat mereka berusaha terus menempel rival abadi Barcelona di puncak klasemen. Los Blancos dijadwalkan kembali beraksi pada Senin (9/2) mendatang dengan bertandang ke markas Valencia.

Jika absen hingga lima pekan, Bellingham juga berpotensi melewatkan laga domestik melawan Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo, dan Elche. Ia pun berpacu dengan waktu untuk bisa fit saat derbi Madrid kontra Atletico pada 22 Maret, yang akan berlanjut ke jeda internasional berikutnya.

Selain itu, Bellingham dipastikan absen dalam duel play-off fase gugur Liga Champions dua leg melawan Benfica asuhan Jose Mourinho. Artinya, pemain lain yang harus menjaga mimpi Eropa Real Madrid tetap hidup di musim 2025/26.