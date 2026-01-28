Jelang Benfica Vs Real Madrid, Kenapa Arbeloa Minta Jude Bellingham "Berhenti Lari"?

Alvaro Arbeloa, yang menggantikan Xabi Alonso awal bulan ini, dinilai berhasil menghidupkan kembali atmosfer dan motivasi skuad dalam waktu singkat. Ia memandang Jude Bellingham sebagai sosok sentral dalam masa depan Real Madrid.

“Jude konsisten menunjukkan kualitasnya sebagai pesepakbola. Teknik, kepemimpinan, kepribadian, dan karakternya,” ujar Arbeloa baru-baru ini. Sang pelatih juga menyoroti komitmen Bellingham di latihan yang ia sebut “luar biasa”, cerminan mental juara yang kuat.

Namun sejak menggantikan Alonso, Arbeloa juga membuat satu catatan penting. Ia meminta Bellingham untuk sedikit lebih santai dan mengendurkan intensitasnya, baik di latihan maupun pertandingan, demi menghemat energinya dan kemungkinan memperpanjang kariernya.