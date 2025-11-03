How Bayern became Europe's best.jpgGetty/GOAL
Anugerah Pamuji

Juara Eropa Vs Tim Terbaik Eropa! Bagaimana Harry Kane & Vincent Kompany Sulap Bayern Munich Jadi Ancaman Besar Ke Juara Bertahan Liga Champions PSG

Suasana sekitar Bayern Munich menjelang September tidak dipenuhi optimisme besar. Vincent Kompany gagal mendapatkan dua target transfer utamanya, Florian Wirtz dan Nick Woltemade, dan timnya mengalami ketakutan besar oleh tim divisi tiga Wehen Wiesbaden di putaran pertama DFB-Pokal, dengan gol penentu kemenangan dari Harry Kane di waktu tambahan yang akhirnya menyelamatkan muka Bayern.

Wirtz dianggap sebagai pengganti jangka pendek yang ideal dan mitra jangka panjang untuk Jamal Musiala, yang absen setidaknya hingga akhir tahun setelah mengalami patah kaki di Piala Dunia Antarklub. Namun, pahlawan Bayer Leverkusen itu memilih untuk bergabung dengan juara Liga Premier Liverpool, yang dianggap sebagai bukti status Bayern yang menurun sebagai salah satu tim elit Eropa.

Teori itu semakin diperkuat ketika Bayern hampir kehilangan keunggulan tiga gol saat meraih kemenangan tidak meyakinkan 3-2 di Augsburg pada 30 Agustus. Kesepakatannya adalah bahwa Kompany memiliki kualitas yang cukup di timnya untuk mempertahankan gelar Bundesliga, tetapi tidak untuk memimpin serangan yang sebenarnya di Liga Champions.

Namun, cepat maju 65 hari, dan Bayern telah menentang semua ekspektasi. Mereka memiliki rekor sempurna melalui 15 pertandingan pertama mereka di kampanye 2025-26 - sebuah rekor yang belum pernah terlampaui dalam sejarah lima liga teratas Eropa. Bayern sudah unggul lima poin di puncak klasemen Bundesliga dengan 33 gol tercetak dan hanya empat kebobolan, dan mereka berada di posisi kedua di tabel Liga Champions, setelah mengalahkan Chelsea 3-1 di hari pertandingan pertama sebelum mengalahkan Pafos 5-1 dan Club Brugge 4-0.

Juara Eropa bertahan Paris Saint-Germain berada di puncak, berkat unggul tipis dengan skor 13 berbanding 12 di tiga pertandingan pertama mereka, tetapi Bayern memiliki kesempatan untuk membuat pernyataan besar saat mereka berkunjung ke Parc des Princes untuk menghadapi tim asuhan Luis Enrique pada hari Selasa.

Kemenangan ke-16 berturut-turut akan menjadikan Die Roten sebagai favorit baru untuk trofi tersebut dan melengkapi perubahan luar biasa. Kompany tampaknya telah mengubah Bayern dalam semalam, dan jika mereka mencapai tujuan terbaru mereka, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan raksasa Allianz Arena yang baru dalam kompetisi mana pun...

  • bayern(C)Getty Images

    'Tim terbaik di Eropa'

    Pada hari Sabtu, Bayer Leverkusen menjadi korban terbaru Bayern dalam kekalahan 3-0 yang melihat tim Kasper Hjulmand sepenuhnya dikalahkan di setiap lini. Serge Gnabry berlari cepat untuk membuka skor pada menit ke-25 dan Nicolas Jackson menggandakan keunggulan tuan rumah dengan sundulan bagus beberapa saat kemudian, mengklaim gol Bundesliga pertamanya sejak bergabung dengan klub sebagai pemain pinjaman dari Chelsea.

    Gol bunuh diri Loic Bade memberi Bayern keunggulan tiga gol pada jeda, sementara keputusan Kompany untuk mengistirahatkan trio kunci Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise pada babak pertama terbayar dengan baik. Semuanya masuk di awal babak kedua dan membantu Bayern melaju menuju kemenangan melawan tim Leverkusen yang belum kehilangan pertandingan liga sejak 23 Agustus.

    Hasil akhir ini juga mengakhiri catatan tak terkalahkan Leverkusen selama dua musim di luar kandang, meninggalkan Aleix Garcia yakin akan satu hal. "Bayern saat ini adalah tim terbaik di Eropa," kata gelandang Leverkusen itu kepada Sky Germany.

    Hjulmand juga sama-sama memuji: "Kami harus mengakui bahwa Bayern adalah tim yang benar-benar kelas atas. Mereka langsung menghukum kesalahan kami. Kami tidak puas dengan penampilan kami, kami masih banyak yang harus dikerjakan, tetapi secara keseluruhan Bayern terlalu bagus. Kami harus mengakui itu."

    Tampaknya saat ini Bayern terlalu bagus untuk siapapun, dan berkat keputusan berani Kompany, pemimpin Bundesliga ini siap untuk mengklaim kemenangan terbesar mereka yet.

    "Mulai saat ini saya lebih yakin dengan apa yang tim bisa lakukan. Tentu saja kami lebih baik ketika Harry bermain tetapi kami akan memiliki Harry yang sangat bugar melawan Paris," kata pelatih asal Belgia itu dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Hari ini rasanya seperti momen untuk pemain lainnya. Sekarang kami bisa memasuki pertandingan itu tanpa masalah kebugaran. Selasa akan menjadi intensitas tertinggi yang bisa Anda miliki, tertinggi di Eropa, saya pikir."

  • Harry KaneGetty

    King Kane

    PSG punya alasan kuat untuk takut pada Kane. Mantan penyerang Tottenham itu sedang dalam performa terbaiknya, dengan 22 gol atas namanya dari 15 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini, dan dia muncul sebagai pelopor awal untuk Ballon d'Or 2026.

    Penampilan gemilang terbaru Kane terjadi di babak kedua DFB-Pokal pekan lalu saat Bayern meraih kemenangan 4-1 atas Koln. Dia melakukan putaran dan penyelesaian yang luar biasa untuk membuat skor menjadi 2-1 pada malam itu dan menambahkan gol kedua ketika menyundul sudut dari Joshua Kimmich tepat melewati tanda jam. Salah satu alasan utama Bayern sangat efektif dalam beberapa pekan terakhir adalah ketajaman Kane dari peluang setengah matang, baik di darat maupun di udara, dan PSG harus membuatnya diam untuk memiliki harapan menghentikan momentum mereka.

    Di bawah bimbingan Kompany, Kane bisa dibilang menjadi penyerang tengah paling mematikan di sepak bola dunia, tetapi keterampilan bermainnya juga sangat penting bagi Bayern untuk menutupi absennya Musiala. Pemain berusia 32 tahun itu, yang semakin tua seperti anggur yang baik, tidak hanya hidup di dalam kotak; dia selalu terlibat dalam pembangunan serangan dan menetapkan nada dengan kecemerlangan teknisnya.

    Berkat kehadiran Jackson, Bayern sekarang juga memiliki opsi menggunakan Kane sebagai No.10, yang bekerja dengan sempurna selama kemenangan mereka dalam pertandingan Klassiker melawan Dortmund bulan lalu. Kane telah memberikan "kredit penuh" kepada Kompany atas lonjakannya, mengatakan: "Saya pikir dia telah membuka level yang berbeda dalam diri saya. Dia adalah pelatih yang fantastis, tidak hanya secara taktis tetapi juga sebagai pribadi."

    Bayern telah disiapkan dengan sempurna untuk bermain sesuai kekuatan Kane dan Kompany tahu persis bagaimana menjaga motivasinya tetap tinggi. Dan, tidak seperti musim lalu, Kane kini tampil sebagai bagian dari unit yang berfungsi penuh alih-alih memikul hampir semua tanggung jawab untuk kesuksesan mereka.

    "Dia merasakan seperti apa perannya dalam tim kami, juga di antara rekan-rekannya. Dia juga menunjukkan kualitasnya, tidak hanya dengan gol tetapi juga bagaimana dia melibatkan orang lain," kata Kompany sebelum pertandingan Dortmund. "Kami harap dia bisa mempertahankannya, tetapi tidak ada tekanan tambahan padanya jika dia kebetulan tampil kurang sekali-sekali. Yang lain akan mengompensasi di sana. Kami sangat percaya pada skuad kami."

  • Luis Diaz Bayern 2025Getty Images

    Diaz yang Mematikan

    Namun, ada satu pemain yang menonjol karena memberikan tantangan terbesar bagi Kane untuk menjadi pemain utama Bayern musim ini. Diaz menjadi pemain termahal ketiga Bayern sepanjang masa, setelah Kane dan Lucas Hernandez, ketika ia bergabung dari Liverpool dengan harga €75 juta (£66m/$87m) pada bursa transfer musim panas, namun kesepakatan itu tidak banyak menarik perhatian di Munich.

    Diaz dianggap surplus di Anfield oleh bos Liverpool, Arne Slot, dan secara luas dilaporkan bahwa Nico Williams dari Athletic Club adalah target utama Bayern. Dietmar Hamman bahkan mengatakan bahwa Liverpool "tertawa" setelah mendapatkan bayaran besar untuk pemain Kolombia tersebut, namun penggemar Bayern jauh lebih banyak tersenyum sejak kepindahan dia dibandingkan dengan penggemar Reds.

    Mungkin tidak ada pemain Liverpool yang lebih diremehkan daripada Diaz selama perjalanan mereka menuju gelar Premier League 2024-25. Dia mencetak total 18 kontribusi gol, kedua setelah Mohamed Salah, dan kemampuannya untuk bergerak dengan lancar antara sayap kiri dan peran striker sentral menjadi sangat penting di masa akhir musim.

    Diaz telah memindahkan performa itu ke Bayern dengan mulus, mencetak delapan gol dalam 15 penampilan pertamanya sambil memberikan lima assist. Kompany memberi Diaz dan Olise kebebasan untuk menguasai permainan, dengan Diaz memimpin Bundesliga dalam jumlah tembakan yang dicoba sebanyak 34 dan Olise di posisi kedua dengan 29.

    Bayern sering kesulitan mendapatkan kelancaran musim lalu, tetapi Diaz telah melengkapi serangan mereka dengan menyuntikkan dosis besar intensitas dan kualitas. Dia adalah ahli dalam menciptakan kekacauan saat transisi dan memimpin tekanan mereka, dengan banyak peluang tim dihasilkan setelah dia berjuang untuk merebut kembali bola di area tinggi lapangan.

    Kane mengatakan dia merasakan "koneksi instan" dengan Diaz, dan Anda bisa melihat ikatan itu dalam permainan mereka, yang belum bisa dicari jawabannya oleh tim mana pun di Eropa. Harga €75 juta itu tiba-tiba terlihat seperti tawaran yang menguntungkan, dan Diaz akhirnya mendapatkan pengakuan yang pantas dia dapatkan.

  • Lennart KarlGetty Images

    Munculnya Karl yang 'fantastis'

    Kompany juga telah dihargai karena mengambil risiko pada permata akademi Bayern, Lennart Karl. Pemain berusia 17 tahun itu masih bermain untuk tim U-19 pada bulan Februari, tetapi Kompany sejak itu mempercepat perkembangannya, pertama dengan memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia Klub Bayern, kemudian memberinya tempat reguler di tim senior musim ini.

    Karl sekarang memiliki 13 penampilan tim utama, termasuk empat kali sebagai starter, dan telah menjadi kejutan. Mampu bermain sebagai sayap kanan atau No.10, pemain muda Jerman ini bermain dengan tingkat kedewasaan dan kepercayaan diri yang melebihi usianya. Dia adalah penyerang cepat dan gesit yang mengolah bola dengan pusat gravitasi rendah dan unggul dalam membawa bola dengan setengah putaran.

    Perbandingan dengan Arjen Robben juga muncul karena Karl memiliki kaki kiri yang luar biasa. Tentu ada nuansa ikon Bayern dalam gol pertama Karl untuk klub, yang membuatnya melewati tiga bek Club Brugge sebelum melepaskan tembakan tak terbendung langsung ke sudut atas.

    Upaya menakjubkan itu menjadikan Karl sebagai pemain termuda yang pernah mencetak gol untuk Bayern di Liga Champions, dan tiga hari kemudian, ia membuka rekeningnya di Bundesliga melawan Borussia Monchengladbach dengan gol luar biasa lainnya setelah memotong dari kiri.

    "Dia adalah pemain fantastis. Dia tidak takut untuk menggiring bola," kata Kane tentang rekan setim barunya yang berbakat. "Dia hanya perlu terus bekerja keras, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah di depannya."  

    Kompany mengelola menit bermain Karl dengan hati-hati, tetapi kini dia adalah pilihan wildcard yang sebenarnya untuk Bayern. Setidaknya, fleksibilitas remaja ini dapat berguna untuk menutupi cedera dan skorsing, dan paling tidak, dia memiliki potensi untuk menjadi pemain berdampak yang menentukan seiring berjalannya musim.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Penyesuaian taktik

    Bayern adalah pencetak gol terbanyak di liga-liga top Eropa dengan selisih yang jauh, yang sebagian besar karena perubahan taktis yang cerdik dari Kompany. Mantan bos Burnley tersebut memprioritaskan penguasaan bola dan mengendalikan permainan di tahun pertamanya memimpin, tetapi Bayern sekarang menjadi tim yang jauh lebih langsung yang fokus pada umpan vertikal dan serangan balik yang eksplosif.

    Mereka juga secara teratur mundur ke posisi pertahanan menengah untuk menggoda lawan maju dan membuka lebih banyak ruang di belakang, terutama setelah mereka unggul. Tujuannya adalah untuk menyerang dengan cepat dan tepat begitu bola direbut kembali, dan hasilnya sangat menghancurkan.

    Bayern sekarang menyerang dengan hingga enam pemain untuk membebani garis pertahanan saat Kompany mendorong para bek sayapnya untuk maju ke depan. Ini adalah pendekatan yang agresif dan bertenaga tinggi yang mungkin Anda pikir akan membuat Bayern rentan terhadap serangan balik, tetapi itu tidak terjadi. Dengan begitu banyak pemain dalam jarak dekat ketika mereka kehilangan bola, Bayern dengan cepat menutup lawan mereka dan memaksa kesalahan.

    "Dia membawa laparnya sendiri ke tim yang mungkin sedikit bersantai," jelas pelatih Koln Lucas Kwasniok tentang "raksasa, beruang nyata" Kompany setelah pertandingan Pokal mereka. "Dia menanamkan identitas yang jelas dalam kerja Bayern melawan bola – tidak ada ruang untuk kompromi. Para pemain sepenuhnya berkomitmen karena mereka melihat bahwa mereka bisa melahap lawan mereka dengan cara ini. Mereka praktis memeras udara dari Anda."

    Bek seperti Jonathan Tah, Konrad Laimer, dan Josep Stanisic tidak diberkati dengan kecepatan, tetapi mereka jarang terekspos karena sangat sedikit tim yang mampu bermain melalui tekanan Bayern. Ada jendela peluang yang sangat kecil ketika itu terjadi, karena Bayern berusaha keras sebagai kolektif untuk kembali ke posisi yang solid.

    Menariknya, Gnabry sekarang tetap berada di atas daripada Kane ketika Bayern bertahan, yang juga membuat perbedaan besar pada pergantian permainan yang cepat. Kompany telah mengubah tim dari lembut menjadi pegas yang melingkar, dan sangat menyenangkan melihat evolusi mereka.

    "Sangat sulit untuk mengalahkan Bayern saat ini," tambah Kwasniok. "Itu adalah kebenaran, karena mereka benar-benar sangat baik. Saya jarang melihat tim top yang mau berinvestasi begitu banyak. Mereka memiliki kemauan yang tak tergoyahkan untuk menang treble."

  • Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ada untuk diambil?

    PSG akan menjadi ujian terberat bagi Bayern, yang kalah 2-0 dari juara Ligue 1 di perempat final Piala Dunia Klub, tetapi mereka seharusnya memasuki pertandingan Selasa dengan penuh keyakinan. Tim Luis Enrique telah tampil luar biasa di Liga Champions lagi, dengan kemenangan yang sangat impresif di Barcelona di antara kemenangan besar melawan Atalanta dan Leverkusen, tetapi Marseille, Lorient, Strasbourg, dan Lille semuanya berhasil merebut poin dari mereka di liga teratas Prancis.

    Cedera bisa menguntungkan Bayern. Pemegang Ballon d'Or Ousmane Dembele diragukan tampil, sementara Desire Doue dipastikan absen untuk masa mendatang setelah mengalami robekan di paha kirinya. Akan ada lubang besar di pertahanan PSG karena Illia Zabarnyi menjalani skorsing satu pertandingan karena kartu merah yang didapatnya melawan Leverkusen. Marquinhos baru saja kembali dari cedera, dan dengan Kane, Diaz, dan Olise dalam kondisi prima, Bayern memiliki alat untuk mengalahkan raksasa Prancis tersebut. 

    Hasil imbang akan menempatkan kedua tim dalam posisi kuat untuk lolos otomatis ke babak 16 besar, tetapi Kompany telah berjanji Bayern "akan habis-habisan" untuk meraih kemenangan lain sambil terus merangkul gaya permainan "rock n' roll". Justru sikap itulah yang membuat pemain Belgia tersebut mendapatkan kepercayaan penuh dari para pemain dan penggemar.

    "Mereka telah mendapatkan keberuntungan dengan Kompany," kata ikon Bayern Lothar Matthaus kepada Sky Germany setelah mantan manajer Burnley tersebut diberi perpanjangan kontrak dua tahun pada bulan Oktober. "Kompany kembali melibatkan pemain dalam keputusannya dan memberikan pidato yang jelas, terbuka, dan jujur. Dia menemukan kembali FC Bayern setelah empat atau lima tahun kekacauan dan melakukan banyak hal yang selama ini hilang dari klub."

    Pendapat itu akan menjadi universal jika tim Kompany yang tak kenal lelah dapat membungkam Parc des Princes, dan Bayern kemudian benar-benar bisa mulai bermimpi tentang gelar Liga Champions ketujuh.

