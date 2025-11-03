Juara Eropa Vs Tim Terbaik Eropa! Bagaimana Harry Kane & Vincent Kompany Sulap Bayern Munich Jadi Ancaman Besar Ke Juara Bertahan Liga Champions PSG

Wirtz dianggap sebagai pengganti jangka pendek yang ideal dan mitra jangka panjang untuk Jamal Musiala, yang absen setidaknya hingga akhir tahun setelah mengalami patah kaki di Piala Dunia Antarklub. Namun, pahlawan Bayer Leverkusen itu memilih untuk bergabung dengan juara Liga Premier Liverpool, yang dianggap sebagai bukti status Bayern yang menurun sebagai salah satu tim elit Eropa.

Teori itu semakin diperkuat ketika Bayern hampir kehilangan keunggulan tiga gol saat meraih kemenangan tidak meyakinkan 3-2 di Augsburg pada 30 Agustus. Kesepakatannya adalah bahwa Kompany memiliki kualitas yang cukup di timnya untuk mempertahankan gelar Bundesliga, tetapi tidak untuk memimpin serangan yang sebenarnya di Liga Champions.

Namun, cepat maju 65 hari, dan Bayern telah menentang semua ekspektasi. Mereka memiliki rekor sempurna melalui 15 pertandingan pertama mereka di kampanye 2025-26 - sebuah rekor yang belum pernah terlampaui dalam sejarah lima liga teratas Eropa. Bayern sudah unggul lima poin di puncak klasemen Bundesliga dengan 33 gol tercetak dan hanya empat kebobolan, dan mereka berada di posisi kedua di tabel Liga Champions, setelah mengalahkan Chelsea 3-1 di hari pertandingan pertama sebelum mengalahkan Pafos 5-1 dan Club Brugge 4-0.

Juara Eropa bertahan Paris Saint-Germain berada di puncak, berkat unggul tipis dengan skor 13 berbanding 12 di tiga pertandingan pertama mereka, tetapi Bayern memiliki kesempatan untuk membuat pernyataan besar saat mereka berkunjung ke Parc des Princes untuk menghadapi tim asuhan Luis Enrique pada hari Selasa.

Kemenangan ke-16 berturut-turut akan menjadikan Die Roten sebagai favorit baru untuk trofi tersebut dan melengkapi perubahan luar biasa. Kompany tampaknya telah mengubah Bayern dalam semalam, dan jika mereka mencapai tujuan terbaru mereka, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan raksasa Allianz Arena yang baru dalam kompetisi mana pun...