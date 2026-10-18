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Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juan Jesus sindir Napoli: "Menurut De Laurentiis dan Manna, saya terlalu 'tua'"

Venezia
J. Jesus
SSC Napoli

Usai Venezia menang atas Napoli, sang bek meluapkan sejumlah unek-unek.

"Tiga poin pertama dengan seragam ini! Kemenangan penting yang kami raih bersama. Bangga dengan tim ini dan senang bisa membawa kegembiraan bagi para pendukung kami. Terus maju! Untuk Napoli dan para pendukungnya, rasa hormat dan kasih sayang yang tak pernah berubah. Sejarah kita tidak akan terlupakan".


Itulah yang ditulis Instagram oleh Juan Jesus, bek Venezia, untuk merayakan kemenangan timnya atas mantan timnya, Napoli. Kemudian, saat menanggapi komentar seorang pengikut yang menulis kepadanya, "Kamu sebenarnya bisa saja bermain, kamu akan selalu menjadi pemain Napoli", bek asal Brasil berusia 35 tahun itu berkomentar, "Tanyakan kepada De Laurentiis dan Manna mengapa menurut mereka saya terlalu 'tua'".


  • "Bagi Manna dan ADL, saya terlalu tua"



  • Juan Jesus, dua gelar Scudetto bersama Napoli

    Juan Jesus, kelahiran 1991, bermain untuk Napoli dari 2021 hingga 2026, meraih dua gelar Scudetto dan satu Piala Super Italia.

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