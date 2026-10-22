Pertandingan pekan kedelapan akan dimulai lusa, Minggu 25 Oktober, saat Al-Faisaly bertandang ke markas Al-Khaleej di Sihat, Al-Ettifaq menjamu Al-Taawoun di Dammam, dan Al-Riyadh berhadapan dengan Al-Kholood di ibu kota Arab Saudi.

Al-Hilal akan menjalani laga terberat pada pekan ini, saat menjamu Al-Fateh di stadion kandangnya di Riyadh, sementara Al-Najma bertemu Al-Watan di Stadion Idarat Al-Taleem di Unaizah, dan Al-Jabalain bertandang ke markas Al-Orobah di Al-Jouf.

Pertandingan hari pertama ditutup dengan dua duel berat di kota Jeddah, di mana Al-Ahli bertemu Damac dan Al-Ittihad menghadapi Neom.

Hari kedua, Senin 26 Oktober, akan menyaksikan 4 pertandingan, diawali antara Al-Hazem dan Al-Wehda di Ar-Rass, serta Al-Akhdoud melawan Al-Feiha di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha.

Al-Ansar bertemu Al-Tadhamon di Madinah, sementara pertandingan pekan ini ditutup dengan duel sengit antara Al-Nassr dan Al-Qadsiah di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.