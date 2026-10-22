Para penggemar sepak bola Saudi akan kembali bertemu dengan momen penuh keseruan, ketika pertandingan pekan kedelapan kompetisi Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21) bergulir.
Joy League for the Elite: Al Hilal di Final yang Belum Lengkap, dan Al Ahli Menantang Satu-satunya Penakluk Al Ittihad
Pertandingan pekan kedelapan Liga Joy Elite
Pertandingan pekan kedelapan akan dimulai lusa, Minggu 25 Oktober, saat Al-Faisaly bertandang ke markas Al-Khaleej di Sihat, Al-Ettifaq menjamu Al-Taawoun di Dammam, dan Al-Riyadh berhadapan dengan Al-Kholood di ibu kota Arab Saudi.
Al-Hilal akan menjalani laga terberat pada pekan ini, saat menjamu Al-Fateh di stadion kandangnya di Riyadh, sementara Al-Najma bertemu Al-Watan di Stadion Idarat Al-Taleem di Unaizah, dan Al-Jabalain bertandang ke markas Al-Orobah di Al-Jouf.
Pertandingan hari pertama ditutup dengan dua duel berat di kota Jeddah, di mana Al-Ahli bertemu Damac dan Al-Ittihad menghadapi Neom.
Hari kedua, Senin 26 Oktober, akan menyaksikan 4 pertandingan, diawali antara Al-Hazem dan Al-Wehda di Ar-Rass, serta Al-Akhdoud melawan Al-Feiha di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha.
Al-Ansar bertemu Al-Tadhamon di Madinah, sementara pertandingan pekan ini ditutup dengan duel sengit antara Al-Nassr dan Al-Qadsiah di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.
Al Hilal dan Al Fateh: Final yang Tak Lengkap
Laga puncak pekan kedelapan Liga Arab Saudi U-21 akan mempertemukan Al Hilal dan Al Fateh, dalam pertandingan antara dua tim yang bersaing memperebutkan puncak klasemen, tanpa salah satu dari keduanya benar-benar menguasainya.
Kedua tim memasuki pertandingan dengan situasi nyaris identik, di mana Al Hilal menempati peringkat ketiga dengan 13 poin, yang diraih dari 4 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, hal yang sama juga berlaku bagi Al Fateh yang menduduki posisi keempat.
Bahkan di level produktivitas gol, Al Hilal unggul dengan selisih satu gol saja, di mana para pemainnya mencetak 15 gol, berbanding 14 gol milik Al Fateh, sementara gawang kedua tim kebobolan 6 gol.
Pertandingan itu semestinya terulang 5 bulan lalu, tepatnya di final edisi lalu Liga Joy Elite, namun Al Hilal lah yang menjadi penyebab hal ini tidak terjadi.
Al Hilal menjalani pertandingan semifinal sebagai tim yang memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke final atas Al Hazm, namun mereka mengalami kekalahan mengejutkan dalam agregat dua leg pertandingan pergi dan pulang dengan skor 2-4.
Di sisi lain, Al Fateh berhasil melangkahi Al Qadsiah di semifinal, sehingga mereka berhadapan dengan Al Hazm yang menciptakan kejutan lain dan berhasil meraih gelar setelah menang di final dengan skor 3-1.
Al Ahly kontra satu-satunya penakluk Al Ittihad
Di sisi lain, Al Ahli berupaya kembali ke jalur yang benar ketika menjamu Damac dalam laga yang sama sekali tidak mudah.
Al Ahli memasuki laga ini dengan luka terakhirnya, ketika mereka bermain imbang 3-3 melawan Al Tadhamon, tim yang baru promosi ke Liga Roshn Saudi Elite, pada pekan lalu.
Hasil imbang itu menjauhkan Al Ahli dari puncak klasemen secara signifikan, karena koleksi poinnya menjadi 15 poin, menempatkan mereka di peringkat kedua klasemen, tertinggal 4 poin di belakang Al Ittihad yang bertengger di puncak.
Meski belum menderita satu kekalahan pun pada musim ini, "Al Raqi" menampilkan hasil yang naik-turun, di mana mereka bermain imbang dalam 2 dari 3 laga terakhirnya, yang menjadi sinyal bahaya bagi klub.
Sebaliknya, Damac menjalani laga ini dalam situasi yang lebih santai, setelah pertandingannya pada pekan lalu melawan Al Ansar ditunda hingga Januari mendatang.
Namun tim tamu jelas mengalami kesulitan pada musim ini, karena mereka hanya meraih satu kemenangan dan menelan dua kekalahan, berbanding 3 hasil imbang, satu di antaranya melawan Al Ittihad, yang merupakan satu-satunya kegagalan "Al Numour" pada musim ini.
Hasil-hasil tersebut menempatkan Damac di peringkat keenam belas klasemen dengan koleksi hanya 6 poin, tetapi mereka telah memainkan satu laga lebih sedikit dibandingkan Al Ahli.
Al Ittihad melawan korban terburuk Al Hilal
Dalam pertandingan lain yang tak kalah sulit, Al Ittihad berupaya mempertahankan konsistensinya pada musim ini di Liga Elite Saudi, ketika menjamu Neom di Jeddah.
Al Ittihad menjalani laga ini dengan status aman di puncak klasemen, karena memimpin dengan koleksi 19 poin, yang diraih dari 6 kemenangan dan sekali imbang, unggul 4 poin atas Al Ahli yang menempati posisi kedua.
Meski demikian, "Sang Dekan" tidak ingin menyia-nyiakan rekor rangkaian kemenangannya dalam 6 pertandingan beruntun, setelah satu-satunya hasil imbang melawan Damac pada pekan pertama.
Namun, tugas Al Ittihad tidak akan mudah menghadapi tim yang baru menelan satu kali kekalahan pada musim ini, berbanding 3 kemenangan dan satu hasil imbang lainnya.
Akan tetapi, satu-satunya kekalahan itu terasa buruk bagi Neom, karena kalah dari Al Hilal dengan skor telak 4-0, yang merupakan kemenangan terbesar bagi tim ibu kota tersebut pada musim ini di Liga Saudi U-21.
Hasil-hasil ini menempatkan Neom di peringkat kesepuluh klasemen dengan koleksi 10 poin, meskipun baru memainkan 5 pertandingan setelah 7 pekan berlalu.
Al Nassr dan Al Qadsiah: Penutup yang Istimewa
Di Liga Roshn Saudi, laga antara Al Nassr dan Al Qadsiah bisa dikategorikan sebagai big match yang sengit, mempertemukan sang juara bertahan dengan salah satu kandidat terkuat perebut gelar musim ini. Namun, situasinya sedikit berbeda di Liga Joy Elite.
Kali ini, laga tersebut mempertemukan dua tim yang tengah mengalami kesulitan besar. Al Qadsiah menempati peringkat kedelapan di klasemen dengan koleksi 11 poin, meski telah menjalani 7 pertandingan penuh, dengan rincian 3 kemenangan, dua kali imbang, dan dua kali kalah.
Namun, situasinya lebih buruk bagi Al Nassr, yang menempati peringkat kelima belas di klasemen dengan hanya 7 poin, hasil dari dua kemenangan, satu kali imbang, dan dua kali kalah, setelah menjalani 5 pertandingan.
Secara keseluruhan, Al Nassr hanya meraih 4 poin dari 4 giornata terakhir di Liga Joy Elite, yang didapat dari satu-satunya kemenangan atas Damac dan hasil imbang dengan Al Wehda, berbanding dua kekalahan dari Al Fateh dan Al Feiha.
Al Nassr berupaya bangkit dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan, melalui kemenangan yang akan terasa sangat berharga atas Al Qadsiah, yang memiliki banyak talenta istimewa di Liga Joy Elite.
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