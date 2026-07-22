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Joshua Zirkzee memberikan lampu hijau untuk pindah dari Man Utd
Bianconeri semakin mendekati penyerang asal Belanda
Zirkzee, yang bergabung dengan Old Trafford dari Bologna pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar £36,5 juta, dikabarkan sangat antusias dengan prospek kembali ke Italia setelah menjalani masa-masa sulit di Liga Premier. Menurut Gazzetta dello Sport, klub raksasa Serie A tersebut telah menerima ‘persetujuan awal’ dari pihak Zirkzee setelah mengukur minatnya terhadap transfer tersebut. Performa pemain berusia 25 tahun itu di Manchester kurang memuaskan, dengan sang penyerang hanya mencetak lima gol di Liga Premier selama dua musim terakhir.
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United bersedia menjual
Upaya untuk mendatangkan Zirkzee dipimpin oleh kepala sepak bola baru Juventus, Ricky Massara. Ketertarikan dari Massara bukanlah hal baru, karena ia dikabarkan telah menghabiskan "berjam-jam di telepon" dengan perwakilan Zirkzee selama jendela transfer musim dingin. Pihak manajemen Old Trafford dilaporkan terbuka terhadap kemungkinan penjualan ini karena mereka ingin memfasilitasi pengembangan skuad di bawah bimbingan permanen Michael Carrick.
Laporan dari Italia menyebutkan bahwa United bersedia melepas sang penyerang dengan biaya transfer sekitar €35 juta hingga €40 juta. Sebagai alternatif, kesepakatan peminjaman dengan opsi atau kewajiban untuk membeli dapat menjadi pilihan jika transfer permanen sulit diselesaikan dalam waktu dekat.
Juventus mengincar dua pemain penyerang sekaligus
Bianconeri tidak hanya mengincar Zirkzee, karena kabarnya mereka ingin mendatangkannya bersama Randal Kolo Muani. Juventus berencana melakukan perombakan besar-besaran pada lini serang mereka dan berharap dapat menduetkan Zirkzee dengan Muani. Pemain timnas Prancis tersebut mencatatkan penampilan mengesankan selama masa peminjamannya di klub tersebut pada paruh kedua musim 2024-25 dan sangat ingin kembali ke Turin secara permanen.
Dengan Massara yang terus mendesak dan sang bintang Paris Saint-Germain telah memberikan restunya, negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan berjalan lebih cepat.
- Getty Images
Prediksi Gullit menjadi kenyataan
Kemungkinan hengkangnya Zirkzee menjadi bukti kebenaran peringatan yang sebelumnya disampaikan oleh legenda Belanda, Ruud Gullit. Gullit telah lama meragukan kepindahan striker tersebut ke Inggris, dengan menyatakan bahwa Zirkzee lebih cocok dengan tuntutan teknis sepak bola Italia.
Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Gullit mengungkapkan keraguannya dengan jelas: "Bagi saya, selalu ada keraguan apakah pindah ke Manchester United adalah keputusan yang tepat. Saya pikir ia seharusnya tetap di Serie A. Ia tampil bagus bersama Bologna dan saya pikir ia seharusnya bergabung dengan tim yang lebih baik di Italia."
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