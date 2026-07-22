Joshua Zirkzee memberikan lampu hijau untuk pindah dari Man Utd

Upaya untuk mendatangkan Zirkzee dipimpin oleh kepala sepak bola baru Juventus, Ricky Massara. Ketertarikan dari Massara bukanlah hal baru, karena ia dikabarkan telah menghabiskan "berjam-jam di telepon" dengan perwakilan Zirkzee selama jendela transfer musim dingin. Pihak manajemen Old Trafford dilaporkan terbuka terhadap kemungkinan penjualan ini karena mereka ingin memfasilitasi pengembangan skuad di bawah bimbingan permanen Michael Carrick.

Laporan dari Italia menyebutkan bahwa United bersedia melepas sang penyerang dengan biaya transfer sekitar €35 juta hingga €40 juta. Sebagai alternatif, kesepakatan peminjaman dengan opsi atau kewajiban untuk membeli dapat menjadi pilihan jika transfer permanen sulit diselesaikan dalam waktu dekat.