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Joshua Zirkzee(C)Getty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Joshua Zirkzee memberikan lampu hijau untuk pindah dari Man Utd

Transfers
J. Zirkzee
Manchester United
Premier League
Juventus
Serie A

Joshua Zirkzee dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk hengkang dari Manchester United pada musim panas ini, seiring dengan upaya Juventus yang semakin gencar untuk mendatangkan sang penyerang. Pemain timnas Belanda tersebut siap mengakhiri masa baktinya yang kurang memuaskan di Old Trafford lebih awal demi kembali ke Serie A.

  • Bianconeri semakin mendekati penyerang asal Belanda

    Zirkzee, yang bergabung dengan Old Trafford dari Bologna pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar £36,5 juta, dikabarkan sangat antusias dengan prospek kembali ke Italia setelah menjalani masa-masa sulit di Liga Premier. Menurut Gazzetta dello Sport, klub raksasa Serie A tersebut telah menerima ‘persetujuan awal’ dari pihak Zirkzee setelah mengukur minatnya terhadap transfer tersebut. Performa pemain berusia 25 tahun itu di Manchester kurang memuaskan, dengan sang penyerang hanya mencetak lima gol di Liga Premier selama dua musim terakhir.



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  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025-2026Getty Images

    United bersedia menjual

    Upaya untuk mendatangkan Zirkzee dipimpin oleh kepala sepak bola baru Juventus, Ricky Massara. Ketertarikan dari Massara bukanlah hal baru, karena ia dikabarkan telah menghabiskan "berjam-jam di telepon" dengan perwakilan Zirkzee selama jendela transfer musim dingin. Pihak manajemen Old Trafford dilaporkan terbuka terhadap kemungkinan penjualan ini karena mereka ingin memfasilitasi pengembangan skuad di bawah bimbingan permanen Michael Carrick.

    Laporan dari Italia menyebutkan bahwa United bersedia melepas sang penyerang dengan biaya transfer sekitar €35 juta hingga €40 juta. Sebagai alternatif, kesepakatan peminjaman dengan opsi atau kewajiban untuk membeli dapat menjadi pilihan jika transfer permanen sulit diselesaikan dalam waktu dekat.

  • Juventus mengincar dua pemain penyerang sekaligus

    Bianconeri tidak hanya mengincar Zirkzee, karena kabarnya mereka ingin mendatangkannya bersama Randal Kolo Muani. Juventus berencana melakukan perombakan besar-besaran pada lini serang mereka dan berharap dapat menduetkan Zirkzee dengan Muani. Pemain timnas Prancis tersebut mencatatkan penampilan mengesankan selama masa peminjamannya di klub tersebut pada paruh kedua musim 2024-25 dan sangat ingin kembali ke Turin secara permanen.

    Dengan Massara yang terus mendesak dan sang bintang Paris Saint-Germain telah memberikan restunya, negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan berjalan lebih cepat.

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  • Zirkzee Manchester UnitedGetty Images

    Prediksi Gullit menjadi kenyataan

    Kemungkinan hengkangnya Zirkzee menjadi bukti kebenaran peringatan yang sebelumnya disampaikan oleh legenda Belanda, Ruud Gullit. Gullit telah lama meragukan kepindahan striker tersebut ke Inggris, dengan menyatakan bahwa Zirkzee lebih cocok dengan tuntutan teknis sepak bola Italia.

    Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Gullit mengungkapkan keraguannya dengan jelas: "Bagi saya, selalu ada keraguan apakah pindah ke Manchester United adalah keputusan yang tepat. Saya pikir ia seharusnya tetap di Serie A. Ia tampil bagus bersama Bologna dan saya pikir ia seharusnya bergabung dengan tim yang lebih baik di Italia."

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