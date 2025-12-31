Getty/GOAL
"Enggak Benar Ini!" - Joshua Zirkzee Diganti, Gary Neville Lelah Dengan Taktik Ruben Amorim Saat Lagi-Lagi Dikecawakan Man United Yang Ditahan Imbang Tim Terburuk Premier League Wolves
- Getty Images Sport
United menjadi tim ketiga yang gagal mengalahkan Wolves
Zirkzee mencetak gol keduanya di liga musim ini di pertengahan babak pertama saat United berusaha meningkatkan harapan mereka ke posisi empat besar di Old Trafford pada Selasa malam. Namun, tim Amorim gagal membangun keunggulan awal pemain asal Belanda tersebut dan kebobolan di akhir babak pertama saat Ladislav Krejci menyamakan kedudukan untuk Wolves.
Meski memiliki keuntungan bermain di kandang dan posisi Wolves yang berbahaya dalam tabel, United ditahan imbang 1-1 di Old Trafford karena mereka menjadi hanya tim ketiga yang gagal mengalahkan tim papan bawah Premier League musim ini.
Selain itu, Zirkzee ditarik keluar saat jeda dan digantikan oleh pemain muda Jack Fletcher untuk babak kedua, sebuah pergantian yang menuai kritik dari Neville. Setelah pertandingan, mantan bek kanan United dan Inggris itu sangat kritis terhadap Amorim dan pergantiannya, menganggap keputusan untuk menarik keluar Zirkzee sebagai "buruk".
- AFP
'Zirkzee bukan Cantona, tapi dia harus ada di sana!'
Mengenai perubahan Amorim di babak kedua melawan Wolves, Neville mengatakan di Sky Sports: "Mereka membuat Manchester United menjadi lebih buruk. Setiap pergantian pemain sangat aneh. Jika Zirkzee tidak cedera dan itu adalah pergantian taktik, itu sangat buruk. Zirkzee bukanlah Eric Cantona, dalam bayangan apapun, tetapi dia perlu berada di sana untuk fisik, kehadiran, pengalaman. Dan dia sudah mencetak gol. Kamu tidak bisa menariknya. Jadi saya berharap dia cedera. Saya berharap dia cedera untuk Ruben Amorim."
Setelah mengetahui bahwa penarikan Zirkzee tidak terkait dengan kebugaran, Neville menambahkan: "Itu tidak benar. Itu seharusnya tidak terjadi."
Amorim memilih kembali ke formasi 3-4-3 kesukaannya untuk hasil imbang melawan Wolves meskipun menggunakan 4-2-3-1 pada kemenangan Boxing Day atas Newcastle, sebuah keputusan yang dikritik oleh Neville setelah penampilan buruk melawan tim Edwards.
"Dia tidak perlu mengatakan 'Saya belum berubah karena media' karena kemudian dia memberi tahu kami bahwa media ada di kepalanya," kata Neville di podcast Sky Sports miliknya. "Alasan dia harus berubah adalah karena tingkat kinerja dengan 3-4-3 sangat buruk dan hasilnya mengecewakan. Ketika saya melihat bahwa kita kembali [ke tiga bek] setelah lima menit malam ini dan saya berpikir, tidak, Ruben, mengapa kamu melakukan itu? Manajer harus melihat itu dan berpikir, saya salah. Saya membuatnya rumit."
'Ini tidak benar lagi'
Neville mengidentifikasi bahwa Amorim tidak menyiapkan tim United-nya dengan benar pada awal pertandingan Selasa, dan melampiaskan kekecewaannya di Sky Sports selama pertandingan itu sendiri. "Ini tidak benar lagi," kata Neville. "Jadi saya pikir saya sudah menonton cukup banyak United selama lima atau enam minggu terakhir ini. Saya telah menonton enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka untuk mengetahui apa yang terlihat benar dan apa yang tidak benar dan saya benar-benar terkejut.
"[Joshua] Zirkzee di sisi kanan ini harus mengejar kembali ke bek kanan hampir, [Diogo] Dalot bek sayap kanan, Ayden Heaven bek tengah kanan, [Patrick] Dorgu di posisi bek kiri di mana dia tidak bermain dengan baik.
"Semua itu tidak sebagus dalam beberapa pertandingan terakhir di mana mereka bermain di posisi yang berbeda dan kita seharusnya bisa mengatakan itu. Saya pikir itulah yang dipikirkan para penggemar di dalam stadion ini. Mereka berada di tempat yang sama persis dengan kita.
"Penampilan telah jauh lebih baik dalam dua atau tiga pertandingan terakhir ini berkat penyesuaian yang telah dilakukan tetapi dia kembali malam ini ke formasi 3-4-3 tetapi masalahnya dia memiliki pemain dalam sistem.
"Zirkzee di saluran kanan ini, dia jelas sekarang bergerak ke tengah. Dalot di sini, harus kembali sepanjang waktu, ini tidak benar. Mereka bermain melawan tim malam ini yang sedang kesulitan jadi bisa menang dan berhasil tapi itu tidak berarti itu sistem yang tepat untuk ditonton karena tidak."
- Getty Images Sport
'Kami kesulitan', akui bos United Amorim.
Amorim merasa frustrasi dengan kurangnya "kelancaran" United melawan klub terbawah Premier League. "Kami kesulitan sepanjang pertandingan," kata bos United. "Kami kurang kreativitas, tetapi kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dibandingkan dengan Newcastle. Kami memiliki energi yang berbeda selama pertandingan juga. Jika melihat pertandingan, kami memiliki peluang, tetapi kelancaran tidak ada karena kurangnya koneksi.
"Pertandingan ini benar-benar berbeda dari yang terakhir. Kami memiliki lebih banyak pemain di belakang bola dan ketika Anda memiliki lebih banyak pemain di belakang bola, Anda harus bekerja lebih keras, memiliki lebih banyak imajinasi untuk memainkan permainan dengan cara yang berbeda. Kami kurang memiliki kualitas itu. Kami tidak akan menggunakan alasan itu [kurangnya pemain]. Tetapi saya mengerti mengapa kami kurang kelancaran dan satu lawan satu."
Dan Amorim membela keputusannya untuk mengganti Zirkzee, menyatakan: "Kami berlari mencoba memulihkan bola. Mereka menambahkan banyak gelandang dan kami kesulitan dengan itu dan kadang-kadang Anda bisa menyerang lebih baik dengan lebih sedikit penyerang. Kami bermain dengan tiga penyerang, [Matheus] Cunha, Josh, dan [Benjamin] Sesko, dan kadang-kadang itu bukan cara terbaik untuk menyerang dengan baik.
"Para pemain telah mencoba. Kami tidak bermain dengan baik dan ketika Anda tidak bermain dengan baik dengan bola, Anda juga akan kesulitan tanpa bola. Kami perlu pulih dan melanjutkan ke pertandingan berikutnya."
Setelah dua pertandingan kandang berturut-turut, United memulai tahun 2026 dengan perjalanan ke Leeds dan Burnley saat mereka berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Tahun Baru.
