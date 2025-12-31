"Enggak Benar Ini!" - Joshua Zirkzee Diganti, Gary Neville Lelah Dengan Taktik Ruben Amorim Saat Lagi-Lagi Dikecawakan Man United Yang Ditahan Imbang Tim Terburuk Premier League Wolves

Neville mengidentifikasi bahwa Amorim tidak menyiapkan tim United-nya dengan benar pada awal pertandingan Selasa, dan melampiaskan kekecewaannya di Sky Sports selama pertandingan itu sendiri. "Ini tidak benar lagi," kata Neville. "Jadi saya pikir saya sudah menonton cukup banyak United selama lima atau enam minggu terakhir ini. Saya telah menonton enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka untuk mengetahui apa yang terlihat benar dan apa yang tidak benar dan saya benar-benar terkejut.

"[Joshua] Zirkzee di sisi kanan ini harus mengejar kembali ke bek kanan hampir, [Diogo] Dalot bek sayap kanan, Ayden Heaven bek tengah kanan, [Patrick] Dorgu di posisi bek kiri di mana dia tidak bermain dengan baik.

"Semua itu tidak sebagus dalam beberapa pertandingan terakhir di mana mereka bermain di posisi yang berbeda dan kita seharusnya bisa mengatakan itu. Saya pikir itulah yang dipikirkan para penggemar di dalam stadion ini. Mereka berada di tempat yang sama persis dengan kita.

"Penampilan telah jauh lebih baik dalam dua atau tiga pertandingan terakhir ini berkat penyesuaian yang telah dilakukan tetapi dia kembali malam ini ke formasi 3-4-3 tetapi masalahnya dia memiliki pemain dalam sistem.

"Zirkzee di saluran kanan ini, dia jelas sekarang bergerak ke tengah. Dalot di sini, harus kembali sepanjang waktu, ini tidak benar. Mereka bermain melawan tim malam ini yang sedang kesulitan jadi bisa menang dan berhasil tapi itu tidak berarti itu sistem yang tepat untuk ditonton karena tidak."