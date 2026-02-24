Jose Mourinho 'salah langkah' dengan komentar 'canggung' tentang Vinicius Junior, sementara mantan murid Chelsea mendesak manajer Benfica untuk meminta maaf

Mikel, mantan pemain internasional Nigeria yang pernah bermain di bawah asuhan Mourinho di klub raksasa Premier League Chelsea, telah mengatakan dalam podcast Obi One-nya: “Apa yang saya harapkan untuk didengar dari bos lama saya, dari manajer saya [adalah] ‘Ya, ini sedang diselidiki, tetapi tidak ada tempat untuk rasisme di sana, tidak ada tempat untuk hal semacam itu, tetapi mari kita tunggu sampai selesai, tidak ada tempat untuk itu’.

“Jadi, ketika dia keluar dan mengatakan ‘Oh ya, Vinicius Jr tidak seharusnya merayakan dengan cara seperti itu’, itu adalah komentar yang canggung, sangat canggung dari Jose Mourinho. Dia akan menjadi yang pertama, dia tahu, dia akan menjadi yang pertama yang tahu ‘Saya telah membuat kesalahan di sini’. Dia adalah orang yang cerdas, sangat cerdas, dia tahu.”

Mikel menambahkan: “Saya tidak tahu alasan mengapa dia belum meminta maaf, tapi saya berharap dia akan keluar pada suatu saat dan membuat pernyataan. Tidak ada orang yang pernah bermain dengan Jose Mourinho yang memiliki kata-kata buruk tentang dia, terutama terkait rasisme, terutama, nol, benar-benar nol.

“Dia akan menjadi yang pertama mengatakan ‘Saya membuat kesalahan, itu terjadi setelah pertandingan, emosi sedang tinggi, saya tidak memikirkan pernyataan saya, saya tidak memikirkan apa yang akan saya katakan’. Dia adalah manajer berpengalaman, dia orang yang cerdas, dia tahu apa yang seharusnya dia katakan. Pernyataan yang dia buat adalah kesalahan besar, besar, sangat besar.”