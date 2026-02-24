Getty
Jose Mourinho 'salah langkah' dengan komentar 'canggung' tentang Vinicius Junior, sementara mantan murid Chelsea mendesak manajer Benfica untuk meminta maaf
Prestianni dijatuhi larangan sementara setelah insiden dengan Vinicius.
Pertandingan Eropa yang dimaksud dihentikan selama 10 menit tak lama setelah penyerang Blancos, Vini, membuka skor dengan cara yang spektakuler. Ia merayakan golnya di dekat bendera sudut di hadapan pendukung tuan rumah yang emosional, sebelum kembali ke garis tengah lapangan—dan mendapat kartu kuning dalam prosesnya.
Sebelum pertandingan dilanjutkan, Vinicius berlari ke arah wasit untuk mengajukan protes. Prestianni, yang menarik kausnya untuk menutupi mulutnya, diduga telah membuat komentar rasis. UEFA telah mengumumkan bahwa pemain Argentina tersebut akan dikenai larangan sementara untuk satu pertandingan - yang membuatnya absen dalam pertandingan playoff babak gugur di Santiago Bernabeu - sementara penyelidikan terus berlanjut.
Apa yang dikatakan Mourinho tentang insiden di Estadio da Luz
Prestianni membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya - dengan menyatakan bahwa ia menggunakan kata-kata kasar yang homofobik terhadap Vinicius, bukan yang rasis - dan Mourinho mengklaim setelah pertandingan yang penuh insiden di Estadio da Luz bahwa winger bintang Real Madrid telah bertindak secara provokatif.
Ia mengatakan saat itu: “Ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu merayakannya dengan cara yang sopan. Kata-kata yang mereka tukarkan, Prestianni dengan Vinicius, saya ingin netral. Saya tidak berkomentar tentang itu.
“Ketika dia membahas rasisme, saya memberitahunya bahwa orang terbesar dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam [Eusebio]. Klub ini, yang terakhir kali disebut rasis, jadi jika di benaknya ada hal terkait itu, ini adalah Benfica. Ada yang salah karena hal itu terjadi di setiap stadion. Setiap stadion yang Vinicius mainkan [di sana] selalu terjadi sesuatu. Selalu.”
Mantan bintang Chelsea, Mikel, menanggapi komentar Mourinho.
Mikel, mantan pemain internasional Nigeria yang pernah bermain di bawah asuhan Mourinho di klub raksasa Premier League Chelsea, telah mengatakan dalam podcast Obi One-nya: “Apa yang saya harapkan untuk didengar dari bos lama saya, dari manajer saya [adalah] ‘Ya, ini sedang diselidiki, tetapi tidak ada tempat untuk rasisme di sana, tidak ada tempat untuk hal semacam itu, tetapi mari kita tunggu sampai selesai, tidak ada tempat untuk itu’.
“Jadi, ketika dia keluar dan mengatakan ‘Oh ya, Vinicius Jr tidak seharusnya merayakan dengan cara seperti itu’, itu adalah komentar yang canggung, sangat canggung dari Jose Mourinho. Dia akan menjadi yang pertama, dia tahu, dia akan menjadi yang pertama yang tahu ‘Saya telah membuat kesalahan di sini’. Dia adalah orang yang cerdas, sangat cerdas, dia tahu.”
Mikel menambahkan: “Saya tidak tahu alasan mengapa dia belum meminta maaf, tapi saya berharap dia akan keluar pada suatu saat dan membuat pernyataan. Tidak ada orang yang pernah bermain dengan Jose Mourinho yang memiliki kata-kata buruk tentang dia, terutama terkait rasisme, terutama, nol, benar-benar nol.
“Dia akan menjadi yang pertama mengatakan ‘Saya membuat kesalahan, itu terjadi setelah pertandingan, emosi sedang tinggi, saya tidak memikirkan pernyataan saya, saya tidak memikirkan apa yang akan saya katakan’. Dia adalah manajer berpengalaman, dia orang yang cerdas, dia tahu apa yang seharusnya dia katakan. Pernyataan yang dia buat adalah kesalahan besar, besar, sangat besar.”
Prestianni menghadapi ancaman larangan bertanding yang panjang dari UEFA.
Mourinho menolak untuk membahas insiden tersebut sejak saat itu, ketika ditanya tentang reaksi negatif terhadap wawancara pasca-pertandingannya, ia mengatakan: “Saya tidak ingin berkomentar. Saya ulangi bahwa ini telah menjadi sulit bagi semua orang, saya tidak akan spesifik tentang tingkat kesulitannya. Hari ini kita semua dapat bersikap profesional dan melakukan tugas kita.”
Dia tidak akan mengadakan konferensi pers pra-pertandingan pekan ini menjelang kunjungan Benfica ke Madrid, karena dia sedang menjalani larangan berada di pinggir lapangan setelah mendapat kartu merah di Lisbon. Prestianni juga akan absen dalam pertandingan tersebut, dan jika terbukti bersalah, pemain Argentina berusia 20 tahun itu berisiko dijatuhi hukuman larangan bermain 10 pertandingan oleh badan pengatur sepak bola Eropa.
