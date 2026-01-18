Jose Mourinho Tanggapi Rumor 'Sinetron' Kembalinya Dia Ke Real Madrid

Arbeloa juga berbicara tentang cemoohan yang ditujukan kepada para pemainnya setelah kemenangan hari Sabtu. Dia berkata: "Kami tidak memiliki minggu yang baik dan para penggemar memiliki hak sepenuhnya untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap para pemain, tim, dan terutama terhadap saya. Ini adalah pertandingan pertama saya sebagai pelatih Real Madrid di sini di stadion dan apa yang saya lakukan sebagai pemain adalah masa lalu dan mereka sudah menunjukkan kasih sayang mereka kepada saya saat saya masih menjadi pemain. Sekarang saya harus mendapatkannya sebagai pelatih. Cemoohan itu ditujukan kepada semua orang, dan terutama kepada saya karena saya yang bertanggung jawab, pemimpin tim ini, dan yang harus disalahkan ketika segalanya berjalan salah. Saya selalu memiliki banyak rasa hormat terhadap Bernabéu. Saya juga sering dicemooh, dan saya pikir salah satu alasan klub ini begitu hebat adalah karena betapa menuntutnya penggemar kami.

"Saya tahu dari mana cemoohan itu berasal dan saya tahu dari mana kampanye itu berasal. Mereka bukan dari orang-orang yang tidak menyukai Florentino. Mereka dari orang-orang yang tidak menyukai Real Madrid. Mereka tidak akan membodohi saya. Saya tahu dari mana semua ini berasal dan saya menganggap diri saya beruntung memiliki seorang presiden yang merupakan orang paling penting, bersama dengan Santiago Bernabéu, dalam sejarah klub ini. Tujuh Piala Eropa dan saya pikir lebih dari 60 gelar antara tim sepak bola dan bola basket. Semua penggemar Madrid sadar betapa beruntungnya kami memiliki dia sebagai presiden, atas apa yang telah dia lakukan untuk klub dan dari mana cemoohan itu berasal dan mengapa."