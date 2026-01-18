Getty
Jose Mourinho Tanggapi Rumor 'Sinetron' Kembalinya Dia Ke Real Madrid
Real Madrid terperosok ke dalam kekacauan setelah minggu yang penuh gejolak
Real Madrid memilih untuk berpisah dengan Alonso setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol pada hari Minggu dari Barcelona. Mantan gelandang itu dihentikan setelah kurang dari delapan bulan bertugas dan segera digantikan oleh Arbeloa. Namun kekacauan berlanjut saat pertandingan pertama Arbeloa berakhir dengan kekalahan memalukan di Copa del Rey di tangan Albacete yang lebih rendah. Arbeloa kemudian memandu timnya meraih kemenangan 2-0 atas Levante di La Liga dalam pertandingan yang melihat superstars Jude Bellingham dan Vinicius Jr dicemooh oleh pendukung yang marah di Santiago Bernabeu saat para fans melampiaskan rasa frustrasi mereka terhadap tim yang berkinerja buruk.
Arbeloa mengakui setelahnya bahwa ia sudah mengira bakal hari yang sulit: "Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami telah memiliki minggu yang sulit dan karena suasana yang telah tercipta. Ini tidak mudah. Saya juga pernah bermain di pertandingan setelah kekecewaan besar dan Anda tidak merasakan kepercayaan diri yang sama seperti saat segalanya berjalan baik. Kami tahu kami membutuhkan pemain dengan banyak tanggung jawab yang ingin menghadapi jenis pertandingan ini."
Mourinho menanggapi pembicaraan tentang kembali ke Real Madrid
Situasi ini telah memicu spekulasi bahwa Madrid bisa mengganti manajer lagi di musim panas. Mantan bos Liverpool Jurgen Klopp telah disebut-sebut sebagai kandidat potensial, sementara nama Mourinho juga disebutkan. Mourinho memenangkan gelar La Liga dan Copa del Rey dalam masa jabatan sebelumnya di ibu kota Spanyol tetapi tidak tertarik untuk kembali. Dia mengatakan kepada Sport TV: "Jangan hitung saya untuk sinetron. Ada sinetron yang bagus, tapi sangat panjang; Anda melewatkan satu atau dua episode dan kemudian kehilangan jejak. Jangan hitung saya, karena saya tidak menonton sinetron."
Arbeloa bereaksi terhadap cemoohan Real Madrid
Arbeloa juga berbicara tentang cemoohan yang ditujukan kepada para pemainnya setelah kemenangan hari Sabtu. Dia berkata: "Kami tidak memiliki minggu yang baik dan para penggemar memiliki hak sepenuhnya untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap para pemain, tim, dan terutama terhadap saya. Ini adalah pertandingan pertama saya sebagai pelatih Real Madrid di sini di stadion dan apa yang saya lakukan sebagai pemain adalah masa lalu dan mereka sudah menunjukkan kasih sayang mereka kepada saya saat saya masih menjadi pemain. Sekarang saya harus mendapatkannya sebagai pelatih. Cemoohan itu ditujukan kepada semua orang, dan terutama kepada saya karena saya yang bertanggung jawab, pemimpin tim ini, dan yang harus disalahkan ketika segalanya berjalan salah. Saya selalu memiliki banyak rasa hormat terhadap Bernabéu. Saya juga sering dicemooh, dan saya pikir salah satu alasan klub ini begitu hebat adalah karena betapa menuntutnya penggemar kami.
"Saya tahu dari mana cemoohan itu berasal dan saya tahu dari mana kampanye itu berasal. Mereka bukan dari orang-orang yang tidak menyukai Florentino. Mereka dari orang-orang yang tidak menyukai Real Madrid. Mereka tidak akan membodohi saya. Saya tahu dari mana semua ini berasal dan saya menganggap diri saya beruntung memiliki seorang presiden yang merupakan orang paling penting, bersama dengan Santiago Bernabéu, dalam sejarah klub ini. Tujuh Piala Eropa dan saya pikir lebih dari 60 gelar antara tim sepak bola dan bola basket. Semua penggemar Madrid sadar betapa beruntungnya kami memiliki dia sebagai presiden, atas apa yang telah dia lakukan untuk klub dan dari mana cemoohan itu berasal dan mengapa."
Apa yang berikutnya untuk Real Madrid?
Tekanan akan ada pada Arbeloa untuk meningkatkan penampilan dan hasil di paruh kedua musim, dengan Real Madrid berjuang untuk menghindari mengakhiri musim tanpa gelar untuk tahun kedua berturut-turut. Selanjutnya adalah kunjungan dari Monaco di Liga Champions sebelum perjalanan ke Villarreal yang berada di posisi ketiga di La Liga.
