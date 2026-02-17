Getty Images
Jose Mourinho Latih Real Madrid LAGI?! The Special One Buka-Bukaan Menjelang Laga Benfica, Tottenham Dekati Bintang Los Blancos
Mourinho tanggapi rumor kembali latih Real Madrid
Jose Mourinho menepis spekulasi mengenai kemungkinan kembali melatih Real Madrid saat ia bersiap menghadapi Los Blancos bersama Benfica di leg pertama play-off Liga Champions di Lisbon, Rabu (18/2) dini hari WIB. Kehadirannya di tepi lapangan memang membangkitkan nostalgia bagi publik Madrid, mengingat ia pernah memutus dominasi Barcelona dan mencatatkan rekor penting selama tiga musim di ibu kota Spanyol.
Namun, pelatih asal Portugal itu menegaskan komitmennya terhadap Benfica.
“Saya memberikan segalanya untuk Real Madrid,” ujar Mourinho dilansir TEAMtalk. “Saya melakukan hal baik dan buruk, tapi saya memberikan semuanya. Ketika seorang profesional pergi dengan perasaan seperti itu, akan selalu ada koneksi seumur hidup.”
Meski mendapat pujian dari Vinicius Junior yang menyebutnya sebagai sosok penting dalam perubahan sejarah klub, Mourinho menegaskan tidak ada pembicaraan terkait comeback ke Bernabeu.
“Saya tidak ingin memberi ruang pada cerita yang tidak ada. Kontrak saya dengan Benfica masih satu tahun. Tidak ada apa pun dengan Real Madrid.”
“Yang ada hanyalah kontrak saya dengan Benfica. Kontrak yang spesial karena diteken saat proses pemilihan presiden [klub]. Memang ada klausulnya, tapi bisa diputus dengan mudah oleh saya dan Benfica."
Dukung Arbeloa
Mourinho juga memberikan dukungan penuh kepada sosok yang kini menduduki kursi panas Bernabeu, Alvaro Arbeloa. Mantan bek tersebut bermain di bawah asuhan Mourinho selama tiga tahun di Spanyol dan kini mulai mencuri perhatian dalam struktur kepelatihan klub setelah memimpin Los Blancos kembali ke puncak klasemen La Liga sebagai pengganti sementara Xabi Alonso.
“Saya ingin menyingkirkan Real Madrid, tetapi saya juga ingin Alvaro menjuarai La Liga dan bertahan di Madrid selama bertahun-tahun. Dia sangat mampu, memiliki jiwa Madridista yang kuat, dan punya kepribadian untuk melatih Real Madrid, yang tidak cocok untuk semua orang,” jelas pelatih Benfica tersebut.
Rudiger ke Tottenham?
Sementara situasi kepelatihan tetap menjadi bahan pembicaraan, rumor transfer terus berputar cepat dengan bek veteran Antonio Rudiger dikabarkan akan kembali ke Liga Inggris. Mantan bek tangguh Chelsea itu memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya di Madrid, dan Tottenham Hotspur disebut memimpin perburuan tanda tangannya. Laporan TEAMTalk menyebut Spurs semakin serius mengejar pemain berusia 32 tahun tersebut, yang dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji signifikan dari bayaran £243.300 per pekan demi kembali ke London, dengan West Ham dan Crystal Palace juga memantau situasi.Minat dari Liga Arab Saudi tetap menjadi faktor karena tawaran fantastis yang tersedia, namun keinginan bek timnas Jerman itu untuk kembali membuktikan diri di Inggris bisa menggagalkan kepindahan ke Timur Tengah. Spurs ingin menambah kepemimpinan berpengalaman di lini belakang skuad, dan rekam jejak Rudiger di EPL menjadikannya target utama pada bursa musim panas sebagai pemain bebas transfer.
Tukar guling Camavinga
Real Madrid juga dikaitkan dengan manuver berani untuk memboyong bintang lini tengah Liverpool, Dominik Szoboszlai. Setelah sukses merekrut Trent Alexander-Arnold, Los Blancos dilaporkan ingin kembali mengincar Anfield. Rumor dari Spanyol menyebut proposal tukar tambah “mengejutkan” telah diajukan, yang akan mengirim Eduardo Camavinga—yang tengah diganggu cedera—ke Merseyside plus tambahan dana €30 juta (£26 juta) sebagai imbalan untuk kapten Hungaria tersebut. Hal ini muncul setelah pelatih Hungaria Marco Rossi mengklaim Szoboszlai bermimpi mengenakan seragam putih legendaris suatu hari nanti.
