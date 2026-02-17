Jose Mourinho Latih Real Madrid LAGI?! The Special One Buka-Bukaan Menjelang Laga Benfica, Tottenham Dekati Bintang Los Blancos

Jose Mourinho menepis spekulasi mengenai kemungkinan kembali melatih Real Madrid saat ia bersiap menghadapi Los Blancos bersama Benfica di leg pertama play-off Liga Champions di Lisbon, Rabu (18/2) dini hari WIB. Kehadirannya di tepi lapangan memang membangkitkan nostalgia bagi publik Madrid, mengingat ia pernah memutus dominasi Barcelona dan mencatatkan rekor penting selama tiga musim di ibu kota Spanyol.

Namun, pelatih asal Portugal itu menegaskan komitmennya terhadap Benfica.

“Saya memberikan segalanya untuk Real Madrid,” ujar Mourinho dilansir TEAMtalk. “Saya melakukan hal baik dan buruk, tapi saya memberikan semuanya. Ketika seorang profesional pergi dengan perasaan seperti itu, akan selalu ada koneksi seumur hidup.”

Meski mendapat pujian dari Vinicius Junior yang menyebutnya sebagai sosok penting dalam perubahan sejarah klub, Mourinho menegaskan tidak ada pembicaraan terkait comeback ke Bernabeu.

“Saya tidak ingin memberi ruang pada cerita yang tidak ada. Kontrak saya dengan Benfica masih satu tahun. Tidak ada apa pun dengan Real Madrid.”

“Yang ada hanyalah kontrak saya dengan Benfica. Kontrak yang spesial karena diteken saat proses pemilihan presiden [klub]. Memang ada klausulnya, tapi bisa diputus dengan mudah oleh saya dan Benfica."