'Saya Yakin Dia Akan Melakukannya' - Jose Mourinho Kirim Pesan Ke Ruben Amorim Usai Dipecat Man Utd, Singgung Nasibnya Sendiri Di Old Trafford
Mourinho Angkat Bicara soal Pemecatan Amorim
Mourinho diminta oleh media Portugal untuk memberikan pendapatnya tentang pemecatan Amorim, mengingat ia juga mantan manajer United sekaligus rekan senegaranya. Namun, mantan bos Chelsea itu tetap berhati-hati dan menutup rapat kartunya. Ia bersikeras bahwa Amorim harus "menganalisis" alasan pemecatannya secara tertutup.
Dia berkata: "Apa yang terjadi dengan Ruben adalah sesuatu yang hanya bisa dianalisis oleh Ruben. Saya yakin dia akan melakukannya, dia dan stafnya. Apakah dia akan melakukannya dengan Anda dan mempublikasikan pandangannya, itu saya tidak tahu."
Ditanya apakah pemecatan Amorim akan berdampak negatif pada prospek kerja manajer Portugal lainnya, dia berkata: "Saya tidak mengerti mengapa itu akan terjadi, tetapi setiap pelatih akan menjawab untuk dirinya sendiri. Bagi saya, tidak, saya tidak merasakannya seperti itu."
- getty Images
Refleksi Mourinho tentang Pemecatannya Sendiri
Mourinho juga merenungkan pemecatannya sendiri dari United, setelah membimbing klub meraih kejayaan Liga Europa pada 2017, dan juga finis di posisi kedua di Liga Primer.
"Karier saya di Manchester United, saya tahu betul. Saya juga tahu alasan mengapa saya akhirnya pergi," kata Mourinho.
"Tapi seperti yang selalu saya lakukan, atau coba lakukan, ketika saya meninggalkan klub, saya menutup pintu dan kemudian saya tidak berkomentar. Saya tidak menganalisis secara eksternal apa yang terjadi. Sebuah pintu tertutup dan pintu lain akan terbuka. Itulah yang terjadi ketika saya pergi. Sejarah tetap ada di sana, angka-angka tetap ada di sana, tiga medali pulang ke rumah dan itu saja."
Mourinho sejak itu melatih Tottenham, AS Roma, Fenerbahce, dan sekarang berada di Benfica.
Mourinho Membawa Man Utd Keluar dari 'Krisis'
Mourinho sebelumnya mengklaim bahwa dialah manajer yang menarik United keluar dari "krisis" mereka.
Dia berkata: "Momen kritisnya adalah ketika Sir Alex dan David Gill pergi. David Moyes masuk, bukan saya, tetapi saya menjelaskan ceritanya dengan lebih baik dalam film dokumenter Netflix saya. Ketika saya tiba, klub masih hidup dalam krisis itu."
"Kami memenangkan trofi dan kami finis kedua. Saya membicarakan hal ini untuk mengatakan bahwa, tetap saja, itu tidak cukup bagi saya untuk memiliki stabilitas dan kesinambungan. Hari ini, dengan kepemilikan baru di klub, dan saya melihat apa yang terjadi dengan Ruben — mengalami musim Liga Primer terburuk Manchester United, namun masih memiliki kepercayaan untuk melanjutkan, kepercayaan untuk terus menjadi dirinya sendiri dengan idenya sendiri... Saya pikir itu pertanda bahwa ada banyak perubahan di dalam klub."
"Saya pikir kita semua setuju dia adalah pelatih dengan potensi dan karakter yang hebat. Dengan stabilitas, saya pikir dia memiliki potensi luar biasa di tangan untuk melakukan pekerjaan hebat di Manchester United."
- Getty Images Sport
Apa Selanjutnya untuk Man Utd?
United disebut sedang mempertimbangkan penunjukan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih sementara hingga akhir musim.
Ole sebelumnya mengatakan bahwa dia senang menjadi manajer United, dengan mengatakan: "Saya merasa diistimewakan menjadi manajer Manchester United, tetapi tentu saja tidak sama dengan bermain. Sebagai pemain, Anda hanya melakukan pekerjaan Anda. Tiba-tiba sekarang Anda menjadi manajer, Anda adalah wajah semua orang. Anda memikirkan semua pendukung, pemain, segala sesuatu di sekitar Manchester United."
"Tapi tekanan itu adalah hak istimewa karena saya diizinkan melakukan itu dan saya diizinkan menanganinya dengan cara saya. Dan itu berarti memiliki staf hebat di sekitar kami, lingkungan di dalam dan sekitar klub yang sangat positif. Tetapi pada akhirnya, tidak masalah jika Anda menikmati datang bekerja setiap hari, sesi latihan... Anda butuh hasil dan sayangnya kami mengalami masa buruk selama enam minggu dan itu terlalu lama di klub seperti Manchester United dan mereka melakukan perubahan, yang mana itu wajar."
