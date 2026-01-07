'Saya Yakin Dia Akan Melakukannya' - Jose Mourinho Kirim Pesan Ke Ruben Amorim Usai Dipecat Man Utd, Singgung Nasibnya Sendiri Di Old Trafford

Mourinho diminta oleh media Portugal untuk memberikan pendapatnya tentang pemecatan Amorim, mengingat ia juga mantan manajer United sekaligus rekan senegaranya. Namun, mantan bos Chelsea itu tetap berhati-hati dan menutup rapat kartunya. Ia bersikeras bahwa Amorim harus "menganalisis" alasan pemecatannya secara tertutup.

Dia berkata: "Apa yang terjadi dengan Ruben adalah sesuatu yang hanya bisa dianalisis oleh Ruben. Saya yakin dia akan melakukannya, dia dan stafnya. Apakah dia akan melakukannya dengan Anda dan mempublikasikan pandangannya, itu saya tidak tahu."

Ditanya apakah pemecatan Amorim akan berdampak negatif pada prospek kerja manajer Portugal lainnya, dia berkata: "Saya tidak mengerti mengapa itu akan terjadi, tetapi setiap pelatih akan menjawab untuk dirinya sendiri. Bagi saya, tidak, saya tidak merasakannya seperti itu."