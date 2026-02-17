Jose Mourinho menjelaskan klausul keluar dalam kontrak istimewanya di tengah spekulasi kembalinya ke Real Madrid, sementara manajer Benfica mengakui ia ingin Alvaro Arbeloa sukses dan tetap di klub raksasa Spanyol tersebut

Selama masa jabatannya di Los Blancos antara 2010 dan 2013, di mana mereka mengumpulkan 100 poin yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengakhiri dominasi Barcelona dan memastikan gelar liga, warisan Mourinho di Bernabeu ditandai oleh trofi dan drama berintensitas tinggi.

Dengan spekulasi yang kini beredar bahwa Presiden Florentino Perez mencari pelatih berpengalaman untuk mengarahkan periode transisi, taktik Portugal itu tak terhindarkan ditanya tentang kemungkinan kembalinya ke Real Madrid. Ketika ditanya oleh media Spanyol tentang kemungkinan reuni, Mourinho dengan jujur mengungkapkan rasa cintanya yang tak tergoyahkan terhadap mantan klubnya.

"Saya memberikan segalanya untuk Real Madrid. Saya melakukan hal-hal baik dan buruk, tapi saya memberikan segalanya. Dan itu berakhir," refleksinya. "Ketika seorang profesional meninggalkan klub dengan perasaan seperti itu, saya percaya ada ikatan selamanya. Meskipun sudah 12 tahun berlalu, saya masih merasakan hal yang sama setiap kali bertemu Madridistas di seluruh dunia: orang-orang memiliki perasaan yang sama dengan saya, bahwa saya selalu memberikan segalanya. Dan secara umum, orang-orang menghormati saya, yang fantastis."