Jose Mourinho menjelaskan klausul keluar dalam kontrak istimewanya di tengah spekulasi kembalinya ke Real Madrid, sementara manajer Benfica mengakui ia ingin Alvaro Arbeloa sukses dan tetap di klub raksasa Spanyol tersebut
Ikatan yang abadi
Selama masa jabatannya di Los Blancos antara 2010 dan 2013, di mana mereka mengumpulkan 100 poin yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengakhiri dominasi Barcelona dan memastikan gelar liga, warisan Mourinho di Bernabeu ditandai oleh trofi dan drama berintensitas tinggi.
Dengan spekulasi yang kini beredar bahwa Presiden Florentino Perez mencari pelatih berpengalaman untuk mengarahkan periode transisi, taktik Portugal itu tak terhindarkan ditanya tentang kemungkinan kembalinya ke Real Madrid. Ketika ditanya oleh media Spanyol tentang kemungkinan reuni, Mourinho dengan jujur mengungkapkan rasa cintanya yang tak tergoyahkan terhadap mantan klubnya.
"Saya memberikan segalanya untuk Real Madrid. Saya melakukan hal-hal baik dan buruk, tapi saya memberikan segalanya. Dan itu berakhir," refleksinya. "Ketika seorang profesional meninggalkan klub dengan perasaan seperti itu, saya percaya ada ikatan selamanya. Meskipun sudah 12 tahun berlalu, saya masih merasakan hal yang sama setiap kali bertemu Madridistas di seluruh dunia: orang-orang memiliki perasaan yang sama dengan saya, bahwa saya selalu memberikan segalanya. Dan secara umum, orang-orang menghormati saya, yang fantastis."
Kebenaran di balik klausul keluar 'khusus'
Gosip seputar kembalinya Mourinho ke ibu kota Spanyol semakin memanas setelah beredar laporan bahwa Mourinho memiliki klausul kontrak yang memungkinkan dia untuk meninggalkan klub raksasa Lisbon dengan relatif mudah. Mourinho tidak menghindar dari detail teknis, menjelaskan bahwa klausul tersebut dirancang untuk memastikan fleksibilitas etis setelah periode pemilihan Benfica yang baru saja berakhir.
"Dengan ini, saya tidak ingin memperkuat cerita yang tidak ada. Hal yang ada hanyalah bahwa saya masih memiliki satu tahun kontrak dengan Benfica," jelas Mourinho. "Ini adalah kontrak khusus karena ditandatangani selama periode pemilihan dan baik saya maupun Presiden Rui Costa ingin melindungi secara etis presiden baru yang mungkin terpilih. Kontrak ini memiliki klausul yang memudahkan, baik bagi saya maupun Benfica, untuk mengakhiri kontrak. Namun, satu-satunya hal konkret yang ada adalah kontrak dengan Benfica. Dengan Real Madrid, tidak ada apa-apa."
Mendukung Arbeloa untuk jangka panjang
Meskipun bayang-bayang yang ia ciptakan di bangku cadangan tim tamu, Mourinho dengan cepat memberikan dukungan penuh kepada pria yang saat ini berada di posisi panas: Alvaro Arbeloa. Sebagai mantan asisten Mourinho selama masa jabatannya di Spanyol, Arbeloa saat ini memimpin tim sementara dewan direksi mengevaluasi opsi jangka panjang. Namun, mantan mentornya berharap posisi tersebut menjadi permanen.
"Saya akan mengatakan lebih lanjut: Saya benar-benar ingin mengalahkan Real Madrid, tetapi saya juga benar-benar ingin Alvaro [Arbeloa] memenangkan liga dan tetap di Real Madrid untuk banyak tahun," kata Mourinho, menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap proyek saat ini. "Dia adalah pelatih dengan banyak kemampuan dan seorang pria dengan banyak Madridismo di dalamnya, serta kepribadian untuk melatih klub, yang tidak untuk semua orang."
Para raksasa bertarung di Lisbon
Meskipun Mourinho mengakui adanya ikatan seumur hidup dengan raksasa Spanyol, sambil bercanda bahwa dia adalah "salah satu dari sedikit pelatih yang tidak dipecat dari Real Madrid", komitmen profesionalnya tetap teguh bersama The Eagles saat mereka berusaha meraih keunggulan penting di leg pertama. Hanya sebulan yang lalu, mantan pelatih Chelsea dan Manchester United ini menjadi arsitek kemenangan 4-2 atas raksasa Spanyol, dengan kiper Anatoliy Trubin mencetak gol mengejutkan di menit-menit akhir saat mereka lolos ke babak playoff di detik-detik terakhir.
Saat peluit pertama babak gugur mendekat, mata dunia sepak bola akan tertuju pada pinggir lapangan. Apakah laga ini menjadi perpisahan terakhir dengan Madrid atau wawancara kerja untuk kembalinya yang sensasional, masih harus dilihat, tetapi dengan Mourinho terlibat, drama dijamin.
