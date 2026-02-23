getty
Jose Mourinho memberikan tanggapan tegas terkait kontroversi rasisme yang melibatkan Vinicius Junior, sementara Benfica bersiap untuk leg kedua pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid
Mourinho melindungi Prestianni di tengah penyelidikan UEFA.
Kontroversi ini bermula dari insiden yang terjadi selama kemenangan Real Madrid 1-0 atas Benfica pada leg pertama babak playoff Liga Champions, di mana pemain muda Argentina Prestianni diduga melakukan pelecehan rasial terhadap pemain internasional Brasil. Dampak dari insiden tersebut telah menarik perhatian UEFA sebagai badan pengatur sepak bola Eropa. Setelah timnya meraih kemenangan nyaman 3-0 atas AVS di Estadio da Luz pada Sabtu, mantan pelatih Real Madrid tersebut tidak bersedia memberikan pernyataan yang diharapkan banyak orang. Ketika ditekan mengenai hal tersebut, Mourinho memberikan jawaban singkat kepada wartawan: "Saya tidak ingin berkomentar."
"Sulit bagi semua orang," kata Mourinho.
Seorang juru bicara Benfica segera angkat bicara untuk menjelaskan posisi klub, dengan mengatakan, "Saat ini sedang berlangsung penyelidikan UEFA, dan manajer tidak tersedia untuk memberikan tanggapan." Keheningan dari pihak manajemen menunjukkan keinginan untuk tetap fokus pada urusan sepak bola, meskipun Mourinho mengakui bahwa suasana di sekitar lapangan latihan jauh dari normal. Beban dari tuduhan-tuduhan tersebut jelas terasa di dalam dinding akademi Seixal.
Menyikapi tekanan mental yang ditimbulkan oleh saga ini pada skuadnya, Mourinho menambahkan: "Saya ulangi bahwa ini sulit bagi semua orang. Saya tidak akan spesifik tentang tingkat kesulitan yang dihadapi. Mereka dan saya mampu bersikap profesional."
Benfica menemukan ritme permainan mereka di lapangan.
Meskipun kontroversi yang sedang berlangsung, Benfica tetap menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Primeira Liga musim ini setelah kemenangan mereka atas AVS. Namun, jumlah hasil imbang yang tinggi membuat mereka harus mengejar ketinggalan dalam persaingan gelar yang sengit antara tiga tim. Setelah kemenangan atas AVS, The Eagles berada di posisi ketiga dengan 55 poin setelah 23 pertandingan, sementara Porto memimpin klasemen dengan 62 poin. Mourinho mencatat peningkatan signifikan dalam kekompakan timnya dibandingkan dengan awal musim. Menjelaskan perkembangan timnya, mantan pelatih Chelsea dan Inter Milan itu mengatakan: "Kami lebih seperti tim hari ini daripada saat pertandingan pertama di Aves. Kami lebih seperti tim. Dengan prinsip permainan yang jelas.
"Semua pemain, bukan hanya sepuluh di antaranya, tahu cara menginterpretasikan prinsip-prinsip tersebut. Kami terus berburu poin dan melakukan bagian kami. Babak pertama mengakhiri pertandingan, dan babak kedua lebih baik dari AVS. Kami lebih rileks, menurunkan tempo. Tiga poin penting dan wajib."
Suasana yang tidak stabil menanti di Madrid.
Horizon terdekat menanti perjalanan menantang ke Bernabeu pada Rabu ini, di mana Benfica harus membalikkan defisit satu gol. Mourinho telah mengelola sumber dayanya selama seminggu terakhir, dengan memberi istirahat kepada pemain kunci seperti Vangelis Pavlidis dan Alexander Bah pada paruh kedua pertandingan AVS untuk memastikan mereka siap menghadapi laga di Spanyol. Namun, pertarungan taktis akan menjadi hal sekunder dibandingkan dengan narasi emosional. Dengan Vinicius Junior yang akan menghadapi tim yang pemainnya diduga telah melecehkannya, ketegangan akan mencapai titik puncak.
