Jose Mourinho memberikan tanggapan tegas terkait kontroversi rasisme yang melibatkan Vinicius Junior, sementara Benfica bersiap untuk leg kedua pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid

Meskipun kontroversi yang sedang berlangsung, Benfica tetap menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Primeira Liga musim ini setelah kemenangan mereka atas AVS. Namun, jumlah hasil imbang yang tinggi membuat mereka harus mengejar ketinggalan dalam persaingan gelar yang sengit antara tiga tim. Setelah kemenangan atas AVS, The Eagles berada di posisi ketiga dengan 55 poin setelah 23 pertandingan, sementara Porto memimpin klasemen dengan 62 poin. Mourinho mencatat peningkatan signifikan dalam kekompakan timnya dibandingkan dengan awal musim. Menjelaskan perkembangan timnya, mantan pelatih Chelsea dan Inter Milan itu mengatakan: "Kami lebih seperti tim hari ini daripada saat pertandingan pertama di Aves. Kami lebih seperti tim. Dengan prinsip permainan yang jelas.

"Semua pemain, bukan hanya sepuluh di antaranya, tahu cara menginterpretasikan prinsip-prinsip tersebut. Kami terus berburu poin dan melakukan bagian kami. Babak pertama mengakhiri pertandingan, dan babak kedua lebih baik dari AVS. Kami lebih rileks, menurunkan tempo. Tiga poin penting dan wajib."