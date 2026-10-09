Jose Mourinho membela bintang Real Madrid Vinicius Junior di tengah penurunan performa dan kritik

Sorotan terhadap Vinicius meningkat dalam beberapa pekan terakhir di Santiago Bernabeu. Setelah melalui periode ketika ia memantapkan diri sebagai superstar global, penurunan performa yang signifikan memunculkan pertanyaan tentang statusnya di starting XI. Berbicara kepada media sebelum laga melawan Villarreal, Jose Mourinho membahas konsep meritokrasi sambil mengakui bahwa beberapa pemain memerlukan pendekatan yang lebih bernuansa untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ritme mereka.

"Meritokrasi, ya, tetapi Anda juga harus terbuka, tidak bergantung pada nama pemain, melainkan pada momen yang sedang ia jalani. Anda harus tahu apa cara terbaik untuk membantu seorang pemain. Ketika beberapa pemain tidak dalam kondisi baik, ada strategi yang berbeda untuk membuat mereka berkembang. Salah satunya adalah meritokrasi murni: jika Anda tidak bagus, Anda keluar. Tetapi itu membawa risiko. Beberapa pemain membutuhkan waktu untuk kembali ke level biasanya. Anda merujuk pada Vinicius, saya tidak akan menyembunyikannya," jelas Mourinho.