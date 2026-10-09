AFP
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Jose Mourinho membela bintang Real Madrid Vinicius Junior di tengah penurunan performa dan kritik
Mourinho membahas meritokrasi dan dukungan untuk pemain
Sorotan terhadap Vinicius meningkat dalam beberapa pekan terakhir di Santiago Bernabeu. Setelah melalui periode ketika ia memantapkan diri sebagai superstar global, penurunan performa yang signifikan memunculkan pertanyaan tentang statusnya di starting XI. Berbicara kepada media sebelum laga melawan Villarreal, Jose Mourinho membahas konsep meritokrasi sambil mengakui bahwa beberapa pemain memerlukan pendekatan yang lebih bernuansa untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ritme mereka.
"Meritokrasi, ya, tetapi Anda juga harus terbuka, tidak bergantung pada nama pemain, melainkan pada momen yang sedang ia jalani. Anda harus tahu apa cara terbaik untuk membantu seorang pemain. Ketika beberapa pemain tidak dalam kondisi baik, ada strategi yang berbeda untuk membuat mereka berkembang. Salah satunya adalah meritokrasi murni: jika Anda tidak bagus, Anda keluar. Tetapi itu membawa risiko. Beberapa pemain membutuhkan waktu untuk kembali ke level biasanya. Anda merujuk pada Vinicius, saya tidak akan menyembunyikannya," jelas Mourinho.
- Getty Images Sport
Dampak emosional dari perjuangan Vinicius
The Special One ingin menyoroti dampak emosional yang ditimbulkan rangkaian performa buruk ini terhadap Vinicius sendiri. Ia menegaskan bahwa komitmen sang pemain terhadap tim tidak seharusnya dipertanyakan, seraya mencatat bahwa pemain Brasil itu bekerja lebih keras dari sebelumnya di balik layar untuk memperbaiki situasinya saat ini dan membantu tim memenangi pertandingan.
"Yang menyakiti saya, yang membuat saya sedih, adalah memahami betapa besar keinginannya untuk kembali baik, menjadi sosok yang memenangi pertandingan dan membuat perbedaan. Yang menyentuh saya adalah melihat penderitaannya, ketika dia adalah anak muda yang luar biasa, yang sangat mengejutkan saya, dan yang bekerja keras untuk kembali," tambah Mourinho.
Rencana spesifik untuk pemulihan
Menatap ke depan, Mourinho mengisyaratkan bahwa rencana pengembangan khusus mungkin diperlukan jika sang winger tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan secara langsung. Sang pelatih sedang mempertimbangkan berbagai solusi taktis dan manajemen pemain untuk memastikan Vinicius kembali ke level yang sebelumnya membuatnya menjadi kandidat terdepan untuk penghargaan individu.
"Apakah dia akan bermain di setiap pertandingan sampai mendapatkan kembali levelnya atau akankah tiba saatnya kami menerapkan rencana khusus, membiarkannya di bangku cadangan atau mencari solusi lain? Saya tidak menyerang para penggemar sejati Real Madrid, saya sangat menghormati mereka. Namun hati saya hancur melihat anak seperti dia, yang saat ini bukan Vinicius yang luar biasa seperti itu, tidak menerima bantuan yang layak dia dapatkan karena pengaruh banyak dari kalian," ujar sang pelatih.
- Getty Images Sport
Permohonan untuk dukungan suporter
Terakhir, Mourinho menyoroti pengaruh media terhadap persepsi publik, sambil mendesak para suporter untuk tetap bersabar dengan sang penyerang. Ia meyakini bahwa tekanan yang diciptakan oleh suara-suara dari luar menghambat kemampuan pemain itu untuk menemukan kembali percikannya di lapangan dan memohon lingkungan yang lebih suportif di Bernabeu.
"Ia layak mendapat dukungan. Ia sangat ingin kembali menjadi Vinicius yang dulu, yang memberi begitu banyak kebahagiaan kepada para penggemar Madrid," pungkas sang manajer.
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