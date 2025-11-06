AFP
"Hati Saya Remuk" - Jose Mourinho Bantah Beri Hukuman Ke Bintang Benfica Karena Kesalahan Fatalnya Saat Dikalahkan Bayer Leverkusen
Benfica terus berjuang di Liga Champions
Peluang Benfica untuk lolos ke babak knockout Liga Champions mendapat pukulan lagi pada hari Rabu setelah kekalahan 1-0 di kandang dari Bayer Leverkusen. Ini merupakan kekalahan keempat berturut-turut bagi Eagles dalam kompetisi klub utama Eropa, dan kekalahan ketiga sejak Mourinho memimpin tim.
Penampilan mereka di Eropa telah menimbulkan pertanyaan, meskipun mereka mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam kompetisi domestik sejauh ini. Mereka berada di posisi ketiga di tabel Liga Portugal dengan 24 poin, tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen dan mantan tim Mourinho, Porto. Kekalahan pada hari Rabu menempatkan Mourinho dan tim dalam situasi genting, karena mereka telah dikalahkan oleh Qarabag, Chelsea, Newcastle, dan sekarang Leverkusen.
- AFP
Mourinho memastikan Dahl akan menjadi starter dalam pertandingan berikutnya
Sementara Dahl diganti hanya beberapa menit setelah kesalahannya menyebabkan gol Patrik Schick, Mourinho membela pemain muda itu dan meyakinkan bahwa dia akan menjadi starter dalam pertandingan liga Benfica berikutnya melawan Casa Pia pada hari Minggu.
"Untuk pertandingan melawan Casa Pia, saya dapat katakan sekarang bahwa Dahl akan bermain," katanya. "Dia memiliki permainan yang fantastis. Babak pertama sangat menyenangkan untuk ditonton. Dia adalah pemain yang jauh lebih baik, dia mencari kedalaman lebih dari sebelumnya. Dia bermain sangat, sangat, sangat baik. Saya tidak mengeluarkannya untuk menghukumnya atas kesalahan tersebut. Itu adalah kesalahan kami, bukan miliknya. Kami melewatkan peluang terbuka, kami ingin masuk dengan bola melewati gawang... itu adalah kesalahan individu. Anak itu bermain sangat, sangat baik. Hati saya hancur untuk anak yang memainkan permainan luar biasa, lalu memberikan assist untuk Bayer menang tanpa melakukan apa pun untuk layak mendapatkannya."
Benfica masih bisa lolos ke babak gugur UCL, kata Mourinho
Hasil tersebut menempatkan Benfica di posisi ke-35 di klasemen keseluruhan fase liga Liga Champions, hanya satu tempat di atas Ajax yang berada di dasar klasemen. Namun, mereka hanya tertinggal empat poin dari Napoli yang berada di posisi ke-24, dengan Mourinho yakin timnya bisa mengamankan tempat di 24 besar untuk memastikan mereka mencapai babak play-off.
"Saya lebih optimis dari itu. Tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa kami sudah tersingkir," tegas Mourinho pada konferensi pers setelah pertandingan. "Matematika sangat objektif; ada 12 poin yang tersisa untuk diperebutkan, dan kami membutuhkan sekitar sembilan poin. Matematika mengatakan itu mungkin, tetapi tidak hanya itu. Pertandingan ini meyakinkan saya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan yang kami butuhkan. Itu adalah pertandingan yang sangat kuat dan meyakinkan. Saya memiliki pandangan yang berbeda dari Anda dan mungkin dari para penggemar karena saya harus melihat dari semua perspektif. Hasil adalah hal yang paling jelas, dan kami kalah. Tetapi saya harus melihat kualitas serangan kami, pertahanan kami, permainan bangunan kami dari belakang, dan banyak peluang yang kami buat. Dalam keadaan normal, kami akan mencetak gol dan menang; ceritanya tidak akan banyak. Tim ini semakin berkembang dan bermain semakin baik.
"Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa kami tidak akan lolos. Saya tidak bisa mengatakan sekarang bahwa kami akan lolos karena itu akan menjual minyak ular, dan saya tidak akan melakukan itu. Tetapi ada 12 poin untuk diperebutkan, dan cara tim bermain dan berjuang meyakinkan saya. Kami memiliki dua pertandingan hingga akhir tahun kalender, dan jika kami memenangkan keduanya, kami sepenuhnya bersaing untuk lolos. Liga Champions adalah level tertinggi sepak bola Eropa.
"Hari ini, kami menghadapi tim yang tidak menciptakan atau mengambil risiko apa pun dan mendapat kelonggaran wasit. Tapi itu adalah tim yang sangat berlevel tinggi. Dengan tiga bek tengah bernilai jutaan dolar dan banyak kualitas. Di pertengahan babak kedua, lawan memasukkan Schick, yang memiliki kemampuan fisik yang mengesankan. Hanya melawan Newcastle saya merasa kami tidak akan berhasil; melawan Chelsea kami tidak merasa seperti itu, dan hari ini itu sangat jelas. Jadi, kami harus optimis dan melakukan segala hal yang kami lakukan dengan baik hari ini. Yang mana itu adalah segalanya kecuali memenangkan pertandingan."
- AFP
Siapa lawan Benfica yang tersisa di Liga Champions?
Pasukan Mourinho menghadapi tugas berat untuk menyelamatkan kampanye kontinental mereka. Mereka akan menghadapi Ajax dan juara Serie A Napoli sebelum akhir tahun, sebelum menghadapi Juventus dan Real Madrid pada bulan Januari.
