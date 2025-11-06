"Hati Saya Remuk" - Jose Mourinho Bantah Beri Hukuman Ke Bintang Benfica Karena Kesalahan Fatalnya Saat Dikalahkan Bayer Leverkusen

Hasil tersebut menempatkan Benfica di posisi ke-35 di klasemen keseluruhan fase liga Liga Champions, hanya satu tempat di atas Ajax yang berada di dasar klasemen. Namun, mereka hanya tertinggal empat poin dari Napoli yang berada di posisi ke-24, dengan Mourinho yakin timnya bisa mengamankan tempat di 24 besar untuk memastikan mereka mencapai babak play-off.

"Saya lebih optimis dari itu. Tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa kami sudah tersingkir," tegas Mourinho pada konferensi pers setelah pertandingan. "Matematika sangat objektif; ada 12 poin yang tersisa untuk diperebutkan, dan kami membutuhkan sekitar sembilan poin. Matematika mengatakan itu mungkin, tetapi tidak hanya itu. Pertandingan ini meyakinkan saya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan yang kami butuhkan. Itu adalah pertandingan yang sangat kuat dan meyakinkan. Saya memiliki pandangan yang berbeda dari Anda dan mungkin dari para penggemar karena saya harus melihat dari semua perspektif. Hasil adalah hal yang paling jelas, dan kami kalah. Tetapi saya harus melihat kualitas serangan kami, pertahanan kami, permainan bangunan kami dari belakang, dan banyak peluang yang kami buat. Dalam keadaan normal, kami akan mencetak gol dan menang; ceritanya tidak akan banyak. Tim ini semakin berkembang dan bermain semakin baik.

"Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa kami tidak akan lolos. Saya tidak bisa mengatakan sekarang bahwa kami akan lolos karena itu akan menjual minyak ular, dan saya tidak akan melakukan itu. Tetapi ada 12 poin untuk diperebutkan, dan cara tim bermain dan berjuang meyakinkan saya. Kami memiliki dua pertandingan hingga akhir tahun kalender, dan jika kami memenangkan keduanya, kami sepenuhnya bersaing untuk lolos. Liga Champions adalah level tertinggi sepak bola Eropa.

"Hari ini, kami menghadapi tim yang tidak menciptakan atau mengambil risiko apa pun dan mendapat kelonggaran wasit. Tapi itu adalah tim yang sangat berlevel tinggi. Dengan tiga bek tengah bernilai jutaan dolar dan banyak kualitas. Di pertengahan babak kedua, lawan memasukkan Schick, yang memiliki kemampuan fisik yang mengesankan. Hanya melawan Newcastle saya merasa kami tidak akan berhasil; melawan Chelsea kami tidak merasa seperti itu, dan hari ini itu sangat jelas. Jadi, kami harus optimis dan melakukan segala hal yang kami lakukan dengan baik hari ini. Yang mana itu adalah segalanya kecuali memenangkan pertandingan."