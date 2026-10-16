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Diterjemahkan oleh

José Mourinho: Antara Kenyataan Pahit dan Benturan dengan Los Galacticos

FEATURES
J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Roma vs Real Madrid
Roma
Champions League
LaLiga
Portugal
Prancis
Brasil
Spanyol
Italia

Misi yang rumit

Kebangkitan luar biasa Real Madrid melawan Roma, setelah membalikkan ketertinggalan 1-3 menjadi kemenangan 4-3 lewat tiga gol di menit-menit akhir, ternyata tidak cukup untuk menutupi berbagai persoalan yang membayangi tim di bawah arahan pelatih Portugal, Jose Mourinho.

Memang benar bahwa karakter Los Blancos muncul di momen-momen krusial, dan para pemain cadangan menciptakan perbedaan secara luar biasa. Namun apa yang terjadi bisa jadi merupakan bukti tambahan bahwa tim ini masih jauh dari keseimbangan yang dibutuhkan, meski memiliki sederet bintang terbaik dunia.

Mourinho berbenturan dengan kenyataan yang mungkin sudah ia sadari sejak awal, yaitu bahwa mengumpulkan nama-nama besar tidak otomatis berarti membangun sebuah sistem yang utuh. Tim yang memiliki Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Aurelien Tchouameni, ditambah para talenta muda yang sedang naik, semestinya punya segudang solusi. Namun pada beberapa fase, mereka justru menderita akibat lemahnya pressing kolektif, ketidakjelasan peran, serta masalah dalam membangun serangan dari belakang.

Di titik inilah pertempuran sesungguhnya bagi juru taktik Portugal itu dimulai. Ia tidak hanya perlu memperbaiki performa, tetapi juga harus mengambil keputusan-keputusan yang bisa berbenturan dengan status sebagian bintangnya.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Para galacticos tidak membentuk sebuah sistem

    Masalah pertama di Real Madrid bukan soal kurangnya talenta atau tidak adanya solusi individual, melainkan bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan di dalam sebuah sistem kolektif yang padu. Memiliki dua pemain sayap yang mampu menentukan hasil pertandingan dengan keterampilan dan kecepatan mereka tidak akan cukup jika tim tidak disiplin dalam melakukan pressing, penutupan ruang, dan bergerak sebagai satu kesatuan, terutama saat menghadapi lawan yang pandai menguasai bola dan keluar dari tekanan.

    Vinicius Junior menjadi salah satu persoalan paling mencolok yang perlu ditangani, bukan hanya karena keluhannya yang berulang dan protes-protesnya yang bisa memecah konsentrasinya, tetapi juga karena posisinya menuntut kepatuhan terhadap sistem pertahanan.

    Pressing tinggi tidak dimulai dari para pemain tengah dan bek, tetapi membutuhkan pergerakan para penyerang dan pemain sayap pada waktu yang sama. Jika tidak, dorongan sejumlah pemain hanya akan berubah menjadi usaha tanpa efektivitas, dan lawan pun dengan mudah melewati lini pertama serta menjangkau ruang di belakangnya.

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    Adapun Mbappe, persoalannya bukan terkait kemampuan mencetak gol, melainkan sejauh mana ia melebur dalam kerja kolektif ketika Real Madrid tidak menguasai bola. Dalam beberapa skenario, melewatinya dalam proses pressing menjadi hal yang mudah dimanfaatkan lawan, terutama ketika para pemain lainnya tidak bergerak dengan koordinasi yang dibutuhkan.

    Kehadirannya bersama Vinicius juga memaksa Mourinho mencari keseimbangan antara kebebasan menyerang dan tanggung jawab bertahan, agar keunggulan individual tim tidak berubah menjadi titik lemah kolektif.

    Di titik inilah sulitnya tugas tersebut terlihat; apakah Mourinho mampu menerapkan disiplin kepada bintang-bintang yang terbiasa memiliki ruang kebebasan yang besar, atau ia akan terpaksa memberikan kompromi demi menjaga stabilitas ruang ganti?

    Pelatih asal Portugal itu dikenal dengan kemampuannya mengambil keputusan tegas ketika merasa kepentingan tim menuntut hal tersebut. Namun, menerapkan filosofi ini di Real Madrid berbeda dari pengalaman mana pun, karena besarnya nilai kebintangan serta tekanan media dan suporter yang mengelilingi setiap keputusan.

  • Bellingham, Tchouameni, dan Valverde: dilema di lini tengah

    Berkas Jude Bellingham tidak kurang rumitnya. Pemain Inggris ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menembus ruang dan masuk ke kotak penalti, tetapi ia butuh sistem yang menciptakan ruang-ruang tersebut baginya dan memungkinkannya bergerak dengan bebas.

    Dan ketika ia diminta menjalankan peran-peran yang tumpang tindih dalam pressing, membangun serangan, dan menciptakan peluang, tanpa kejelasan soal tugas utamanya, tim bisa kehilangan sebagian dari keunggulan terbaiknya, dan pemain itu sendiri menjadi kurang berpengaruh di area-area yang biasa ia manfaatkan dengan baik.

    Bellingham belum tentu seorang gelandang jangkar yang mampu mengelola proses build-up dari belakang di bawah tekanan sendirian. Selain itu, kemampuannya untuk masuk terlambat ke kotak penalti menuntut adanya pemain-pemain yang mengurus distribusi bola, progresi, dan kendali tempo. Karena itu, menempatkannya di dalam sistem yang tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut membuatnya banyak bergerak tanpa diterjemahkan menjadi dampak ofensif yang sebanding dengan potensinya.

    Di lini tengah, muncul tanda tanya lain seputar kemitraan yang memasangkan Tchouameni dengan Valverde, atau Tchouameni dengan Camavinga. Kombinasi-kombinasi ini mungkin memberi tim kekuatan fisik dan kemampuan merebut bola, tetapi belum tentu menghadirkan keseimbangan yang dibutuhkan antara membangun serangan dan melakukan penutupan ruang.

    Dan ketika tim kesulitan dalam distribusi bola di bawah tekanan atau para pemainnya gagal menyediakan sudut-sudut penerimaan bola, keluar dari tekanan dengan bola menjadi sulit, sementara muncul ruang-ruang di kedalaman yang bisa dimanfaatkan lawan.

    Persoalannya, Valverde, meski mampu berlari dan menutup area yang luas, membutuhkan peran yang jelas untuk menonjolkan kelebihannya, alih-alih dibebani tanggung jawab yang beragam tanpa kestabilan.

    Ketika ia bermain di posisi bek sayap atau di sisi lapangan, tugas-tugasnya bisa menjadi lebih jelas sesuai karakter pertandingan, sementara mengandalkannya di lini tengah menuntut adanya rekan yang mampu menata build-up dan mengamankan ruang.

    Dengan demikian, masalahnya bukan terletak pada kemampuan para pemain ini, melainkan lebih berkaitan dengan bagaimana mereka dirangkai di dalam sebuah sistem yang melayani kepentingan tim secara keseluruhan.

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    Solusinya di luar lingkaran para bintang?

    Ironi yang ditemukan Mourinho adalah bahwa beberapa pemain yang kurang menjadi sorotan media justru bisa lebih mampu memberikan apa yang dibutuhkan Real Madrid secara kolektif.

    Arda Guler, misalnya, memiliki kemampuan untuk menghubungkan antarlini, memberikan umpan yang memecah tekanan, dan mengubah arah permainan pada waktu yang tepat. Ini adalah karakteristik yang sangat dibutuhkan tim, terutama ketika menghadapi lawan yang menutup ruang dan memaksa para pemain tengah mengambil keputusan cepat.

    Sementara Carlos Isbi telah membuktikan dalam banyak pertandingan kemampuannya untuk tampil luar biasa dan menyelamatkan tim dalam 3 pertandingan dengan 3 gol penentu, yang terakhir melawan Roma.

    Endrick pada gilirannya memberikan bukti baru di hadapan Roma tentang kemampuannya mengubah wajah lini serang, setelah mencetak gol penyeimbang dalam kebangkitan yang mendebarkan, dengan memanfaatkan pergerakannya di dalam kotak penalti dan kehadirannya pada momen yang tepat.

    Dan yang dibutuhkan striker Brasil itu bukan sekadar menit-menit yang terpisah-pisah untuk membuktikan bakatnya, melainkan kesempatan nyata dalam sebuah rencana yang jelas, terutama jika kehadirannya memungkinkan Mbappe bergerak di ruang-ruang tempat ia menampilkan level terbaiknya, sekaligus memberi tim opsi serangan yang berbeda.

    Di sinilah tampak nilai para pemain pengganti yang berkontribusi menciptakan kebangkitan melawan Roma; gol-gol Carlos Isbi, Endrick, dan Antonio Rudiger datang dalam rentang beberapa menit saja, sementara Arda Guler memainkan peran sentral dengan menciptakan peluang dari bola-bola mati.

    Pesan yang bisa ditarik adalah bahwa Real Madrid tidak hanya membutuhkan lebih banyak bintang, tetapi juga pembagian peran yang lebih baik dan pemanfaatan elemen-elemen yang memberi tim keseimbangan dan kejelasan, bahkan ketika mereka bukan pemilik nama-nama yang paling berkilau.

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  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho di Hadapan Ujian Tersulit

    Mourinho akan dituntut untuk mengambil keputusan yang bukan hanya menyangkut skema, melainkan juga identitas susunan pemain itu sendiri. Ia mungkin perlu mengurangi peran Vinicius atau mendudukkannya di bangku cadangan jika pemain itu tidak menjalankan apa yang dituntut sistem, sembari menguji opsi-opsi serangan yang mencakup Jan Diomande, Mbappe, dan Endrick, sesuai dengan apa yang ia nilai cocok untuk karakter setiap pertandingan.

    Ia juga mungkin terpaksa mengatur menit bermain beberapa bintangnya alih-alih memberi mereka waktu bermain penuh secara otomatis, jika mereka tidak memberikan nilai tambah yang dibutuhkan dalam kerja kolektif.

    Namun keputusan-keputusan ini tidak boleh berubah menjadi hukuman individual atau reaksi atas satu pertandingan, melainkan harus menjadi kebijakan teknis yang jelas yang membuat kesempatan bermain terkait dengan kesiapan, komitmen, dan kemampuan menjalankan peran. Mendudukkan pemain sebesar Vinicius di bangku cadangan tidak dengan sendirinya menjamin masalah akan terselesaikan, sebagaimana terus memainkannya juga tidak otomatis berarti kegagalan sang pelatih.

    Tolok ukur yang sebenarnya adalah apakah tim akan menjadi lebih seimbang dan efektif dengan kehadirannya atau tanpa dirinya. Pada waktu yang sama, Mourinho perlu menata ulang lini tengah, dan mungkin lebih banyak mengandalkan Guler serta Bernardo pada peran-peran yang membantu keluar dari tekanan dan menghubungkan antarlini, sembari menempatkan Valverde di posisi yang menjamin pemanfaatan kemampuannya, terutama di sisi kanan setelah penampilannya yang mencolok melawan Roma dan sebelumnya bersama Xabi Alonso, yang juga ingin menempatkannya di posisi tersebut.

    Proses pressing kolektif juga harus menjadi prioritas yang jelas, karena jarak yang terus terbentang antarlini akan membuat tim rentan ditembus, sebesar apa pun kualitas para bek atau ketajaman para penyerang.

    Pertanyaan terbesar tetap: apakah Mourinho akan menunjukkan ketegasan yang dikenal darinya dan menerapkan aturannya kepada semua orang tanpa kecuali, atau ia akan menghindari benturan dengan para bintang demi menjaga stabilitas posisinya di dalam klub?

    Kebangkitan Real Madrid saat menghadapi Roma memberinya dorongan moral yang penting, tetapi itu tidak menghapus masalah-masalah yang mendahului menit-menit penentu tersebut. Kemenangan bisa menutupi kekurangan untuk sementara, sedangkan membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten membutuhkan keputusan-keputusan berani dan keseimbangan yang jelas antara bakat dan kedisiplinan.

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