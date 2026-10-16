José Mourinho: Antara Kenyataan Pahit dan Benturan dengan Los Galacticos

Masalah pertama di Real Madrid bukan soal kurangnya talenta atau tidak adanya solusi individual, melainkan bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan di dalam sebuah sistem kolektif yang padu. Memiliki dua pemain sayap yang mampu menentukan hasil pertandingan dengan keterampilan dan kecepatan mereka tidak akan cukup jika tim tidak disiplin dalam melakukan pressing, penutupan ruang, dan bergerak sebagai satu kesatuan, terutama saat menghadapi lawan yang pandai menguasai bola dan keluar dari tekanan.

Vinicius Junior menjadi salah satu persoalan paling mencolok yang perlu ditangani, bukan hanya karena keluhannya yang berulang dan protes-protesnya yang bisa memecah konsentrasinya, tetapi juga karena posisinya menuntut kepatuhan terhadap sistem pertahanan.

Pressing tinggi tidak dimulai dari para pemain tengah dan bek, tetapi membutuhkan pergerakan para penyerang dan pemain sayap pada waktu yang sama. Jika tidak, dorongan sejumlah pemain hanya akan berubah menjadi usaha tanpa efektivitas, dan lawan pun dengan mudah melewati lini pertama serta menjangkau ruang di belakangnya.

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Adapun Mbappe, persoalannya bukan terkait kemampuan mencetak gol, melainkan sejauh mana ia melebur dalam kerja kolektif ketika Real Madrid tidak menguasai bola. Dalam beberapa skenario, melewatinya dalam proses pressing menjadi hal yang mudah dimanfaatkan lawan, terutama ketika para pemain lainnya tidak bergerak dengan koordinasi yang dibutuhkan.

Kehadirannya bersama Vinicius juga memaksa Mourinho mencari keseimbangan antara kebebasan menyerang dan tanggung jawab bertahan, agar keunggulan individual tim tidak berubah menjadi titik lemah kolektif.

Di titik inilah sulitnya tugas tersebut terlihat; apakah Mourinho mampu menerapkan disiplin kepada bintang-bintang yang terbiasa memiliki ruang kebebasan yang besar, atau ia akan terpaksa memberikan kompromi demi menjaga stabilitas ruang ganti?

Pelatih asal Portugal itu dikenal dengan kemampuannya mengambil keputusan tegas ketika merasa kepentingan tim menuntut hal tersebut. Namun, menerapkan filosofi ini di Real Madrid berbeda dari pengalaman mana pun, karena besarnya nilai kebintangan serta tekanan media dan suporter yang mengelilingi setiap keputusan.