Direktur olahraga Ajax, Jordi Cruyff, berbicara kepada ESPN NL untuk meninjau bursa transfer yang menuntut, yang membuat klub Amsterdam itu merekrut talenta internasional elite. Tambahan pemain berprofil tinggi, termasuk Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat, dan Julian Brandt, memilih bergabung dengan proyek pembangunan ulang klub.

Cruyff menegaskan bahwa Ajax masih memiliki prestise global yang sangat besar, sehingga lebih mudah meyakinkan figur-figur senior yang mengincar kesuksesan instan.

"Ketika Anda menyebut nama Ajax, Anda bisa melihat dari mata mereka bahwa mereka sangat tertarik," kata Cruyff. "Kami harus kembali ke puncak. Para pemain senior ingin bersaing dan tampil di level terbaik mereka sekarang juga."



