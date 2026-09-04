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Jordi Cruyff sesumbar soal kesepakatan rahasia Brandt dan mengecam klaim risiko finansial
Cruyff merefleksikan bursa transfer yang transformatif
Direktur olahraga Ajax, Jordi Cruyff, berbicara kepada ESPN NL untuk meninjau bursa transfer yang menuntut, yang membuat klub Amsterdam itu merekrut talenta internasional elite. Tambahan pemain berprofil tinggi, termasuk Marc-Andre ter Stegen, Sofyan Amrabat, dan Julian Brandt, memilih bergabung dengan proyek pembangunan ulang klub.
Cruyff menegaskan bahwa Ajax masih memiliki prestise global yang sangat besar, sehingga lebih mudah meyakinkan figur-figur senior yang mengincar kesuksesan instan.
"Ketika Anda menyebut nama Ajax, Anda bisa melihat dari mata mereka bahwa mereka sangat tertarik," kata Cruyff. "Kami harus kembali ke puncak. Para pemain senior ingin bersaing dan tampil di level terbaik mereka sekarang juga."
- AFP
Sentuhan personal dan kesepakatan diam-diam
Cruyff mengungkapkan pendekatan pribadinya untuk meyakinkan target transfer, dengan berfokus pada hubungan antarmanusia secara individual alih-alih sekadar pembicaraan teknis. Ia menyoroti perekrutan diam-diam playmaker Jerman Julian Brandt sebagai momen favorit pribadinya.
Klub itu merahasiakan negosiasi sepenuhnya sebelum mengumumkan transfer tersebut secara tak terduga pada Jumat malam.
"Untuk sekali ini, kami sebagai klub menunjukkan bahwa kami yang menentukan kapan informasi keluar," kata Cruyff. Mengutip ayahnya yang legendaris, Johan, ia menambahkan: "Jika Anda tidak menembak, Anda tidak akan pernah mencetak gol. Terkadang Anda hanya harus mencoba."
Membantah tuduhan risiko finansial
Menanggapi kritik dari luar terkait potensi risiko terhadap struktur gaji, Cruyff dengan tegas membela ketergantungan pada pemain bebas transfer dan kesepakatan peminjaman. Ia berargumen bahwa merekrut pemain tanpa biaya transfer memberikan fleksibilitas dan meminimalkan risiko finansial dibandingkan membayar biaya transfer yang sangat besar.
Cruyff mencatat bahwa pendapatan dari penjualan jauh melampaui pengeluaran, sehingga neraca keuangan secara keseluruhan tetap sehat meski gagal mendapatkan pemasukan dari Liga Champions.
"Ini sama sekali tidak berisiko," tegas Cruyff. "Risiko terbesar adalah membayar biaya transfer mahal dari satu klub ke klub lain. Delapan dari sebelas pemain baru datang secara gratis atau dengan status pinjaman."
- AFP
Skuad siap untuk menantang gelar
Cruyff menerima kenyataan kehilangan talenta muda seperti Mika Godts ke Paris Saint-Germain, sembari mengakui peran Eredivisie sebagai batu loncatan menuju elite Eropa. Perhatian kini beralih untuk menguji skuad mereka yang berubah drastis dalam laga De Topper mendatang melawan PSV.
Sembari mengakui bahwa PSV memiliki stabilitas yang sudah mapan, Cruyff berharap Ajax bersaing untuk setiap trofi yang tersedia.
"Kami telah mengambil langkah besar ke arah yang benar," pungkas Cruyff. "Tugas kami sekarang adalah membuktikannya secara nyata di atas lapangan."
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