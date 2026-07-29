AFP
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Jordan Henderson mengakhiri kontraknya dengan Brentford jelang transfer gratis ke Chelsea
Transfer mengejutkan Chelsea sudah di depan mata
Brentford mengonfirmasi bahwa Henderson telah meninggalkan klub setelah kesepakatan bersama dicapai untuk mengakhiri kontraknya di tengah jalan dari kontrak awal berdurasi dua tahun. Pengakhiran kontraknya ini terjadi di tengah laporan bahwa kesepakatan sedang disiapkan agar Henderson bergabung dengan Chelsea. Chelsea secara aktif mencari suntikan kepemimpinan yang sudah terbukti ke dalam skuad yang kesulitan karena profil mudanya selama dua tahun terakhir.
Pakar transfer Fabrizio Romano mengeluarkan pernyataan di media sosial yang mengonfirmasi bahwa Henderson akan bergabung dengan Chelsea dengan kontrak dua tahun. Ia menulis di X: "BREAKING: Jordan Henderson ke Chelsea, here we go! Mantan kapten Liverpool itu telah menyepakati kontrak dua tahun di Chelsea dan akan menandatangani kontrak hingga Juni 2028 pekan ini. Henderson meninggalkan Brentford dan Chelsea kini akan menyambutnya sebagai rekrutan berikutnya."
- Getty Images Sport
Refleksi tentang perjalanan bersama Brentford
Selama satu-satunya musimnya di Brentford, Henderson mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi, membuktikan bahwa ia masih memiliki kapasitas fisik untuk bersaing di kasta tertinggi sepakbola Inggris meski usianya terus bertambah.
Merefleksikan waktunya bersama klub tersebut, Henderson mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepadanya setelah masa baktinya di Eredivisie bersama Ajax. "Saya meninggalkan Brentford dengan rasa syukur yang besar atas kesempatan yang diberikan klub kepada saya, serta atas dukungan dan perhatian yang ditunjukkan kepada saya dan keluarga saya sejak hari pertama," kata Henderson. "Kembali ke Premier League sangat penting bagi saya, dan Brentford memberi saya kesempatan itu. Saya akan selalu berterima kasih untuk itu. Saya harap saya bisa memainkan peran saya dalam membantu tim melewati periode penting bagi klub ini. Kami meraih banyak hal bersama musim lalu, dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan oleh semua orang yang terlibat.
"Brentford adalah klub sepakbola yang spesial. Klub ini ambisius, progresif, dan dipenuhi orang-orang baik. Dari para pemilik dan jajaran pimpinan, hingga staf pelatih, para pemain, dan semua orang di balik layar, merupakan sebuah kehormatan bisa menjadi bagian dari klub ini."
Terima kasih kepada para fans Brentford
Henderson pergi dengan membawa kenangan indah, terutama menyoroti kedekatannya dengan para pendukung Brentford yang menerimanya meski ia punya keterkaitan panjang dengan Liverpool.
"Yang terpenting, saya ingin berterima kasih kepada para suporter. Dukungan mereka tidak pernah berubah, dan hubungan yang mereka miliki dengan klub sangat jelas terlihat. Mereka sangat peduli pada Brentford dan mereka mendukung tim dengan cara yang tepat di setiap langkah perjalanan ini," katanya.
"Terakhir, terima kasih kepada Matt, Phil, Lee dan Keith, setiap anggota staf, serta semua rekan setim saya. Merupakan sebuah kebahagiaan bisa bekerja bersama kalian, dan saya akan mengenang masa saya di Brentford dengan sangat bangga serta dengan sejumlah kenangan indah."
- Getty
Waktu yang tepat untuk melangkah ke depan
Kepindahan Henderson ke Brentford berperan penting dalam mengamankan tempatnya di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Penampilannya pada bulan-bulan awal musim, termasuk September yang menonjol ketika ia dinobatkan sebagai Player of the Month setelah mencatat assist saat melawan Manchester United dan Chelsea, membuatnya tetap kuat dalam radar tim nasional. Selama turnamen di Amerika Utara, Henderson mencatat sejarah dengan menjadi pemain putra Inggris pertama yang tampil di tujuh turnamen besar.
Pelatih kepala Keith Andrews memuji pengaruh sang gelandang selama periode transisi besar bagi Brentford. "Setelah kepergian kapten klub kami Christian Norgaard ke Arsenal, dan dengan Vitaly Janelt yang belum cukup bugar untuk memulai musim, Jordan adalah rekrutan yang sangat penting bagi kami karena dia menambah pengalaman level elite," jelas Andrews. "Dengan mempertimbangkan ambisi Jordan dan posisi skuad kami saat ini, kami berdua merasa ini adalah waktu yang tepat bagi Jordan untuk melanjutkan kariernya di tempat lain. Senang bisa bekerja dengan Jordan dan saya dengan tulus mendoakan dia meraih setiap kesuksesan."
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