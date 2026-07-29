Selama satu-satunya musimnya di Brentford, Henderson mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi, membuktikan bahwa ia masih memiliki kapasitas fisik untuk bersaing di kasta tertinggi sepakbola Inggris meski usianya terus bertambah.

Merefleksikan waktunya bersama klub tersebut, Henderson mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepadanya setelah masa baktinya di Eredivisie bersama Ajax. "Saya meninggalkan Brentford dengan rasa syukur yang besar atas kesempatan yang diberikan klub kepada saya, serta atas dukungan dan perhatian yang ditunjukkan kepada saya dan keluarga saya sejak hari pertama," kata Henderson. "Kembali ke Premier League sangat penting bagi saya, dan Brentford memberi saya kesempatan itu. Saya akan selalu berterima kasih untuk itu. Saya harap saya bisa memainkan peran saya dalam membantu tim melewati periode penting bagi klub ini. Kami meraih banyak hal bersama musim lalu, dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan oleh semua orang yang terlibat.

"Brentford adalah klub sepakbola yang spesial. Klub ini ambisius, progresif, dan dipenuhi orang-orang baik. Dari para pemilik dan jajaran pimpinan, hingga staf pelatih, para pemain, dan semua orang di balik layar, merupakan sebuah kehormatan bisa menjadi bagian dari klub ini."







