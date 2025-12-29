John Terry Lelang Jersey Chelsea Yang 'Bercucuran Air Mata' Dari Kekalahan Ikonik Di Final Liga Champions Lawan Man United Di Acara Amal

Terry telah mengonfirmasi rencana untuk melelang koleksi memorabilia sepak bola pribadinya yang luar biasa, dengan sorotan dua kaus ikonik dari penampilannya di final Liga Champions bersama Chelsea. Di antara barang-barang tersebut adalah kaus yang dikenakannya selama kekalahan final Liga Champions 2008 dari Manchester United di Moskow, pertandingan yang diingat karena penalti Terry yang gagal setelah terpeleset di titik tendangan.

Mantan bek Inggris tersebut juga menjual seluruh kit Chelsea yang dikenakannya selama kemenangan Liga Champions 2012 atas Bayern Munich. Meskipun ditangguhkan untuk final, Terry mengganti pakaian penuh untuk mengangkat trofi bersama rekan setimnya, menciptakan salah satu gambar yang paling diperdebatkan dalam sejarah sepak bola modern.

Penjualan ini merupakan bagian dari lelang amal yang terdiri dari 26 lot yang diselenggarakan oleh Goldin Auctions di New Jersey. Hasil dari acara ini akan disumbangkan ke John Terry Foundation, yang mendukung berbagai badan amal Inggris, dengan lelang dijadwalkan berakhir pada 31 Desember.