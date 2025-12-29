Getty Images
John Terry Lelang Jersey Chelsea Yang 'Bercucuran Air Mata' Dari Kekalahan Ikonik Di Final Liga Champions Lawan Man United Di Acara Amal
Terry siap untuk melelang memorabilia pribadi
Terry telah mengonfirmasi rencana untuk melelang koleksi memorabilia sepak bola pribadinya yang luar biasa, dengan sorotan dua kaus ikonik dari penampilannya di final Liga Champions bersama Chelsea. Di antara barang-barang tersebut adalah kaus yang dikenakannya selama kekalahan final Liga Champions 2008 dari Manchester United di Moskow, pertandingan yang diingat karena penalti Terry yang gagal setelah terpeleset di titik tendangan.
Mantan bek Inggris tersebut juga menjual seluruh kit Chelsea yang dikenakannya selama kemenangan Liga Champions 2012 atas Bayern Munich. Meskipun ditangguhkan untuk final, Terry mengganti pakaian penuh untuk mengangkat trofi bersama rekan setimnya, menciptakan salah satu gambar yang paling diperdebatkan dalam sejarah sepak bola modern.
Penjualan ini merupakan bagian dari lelang amal yang terdiri dari 26 lot yang diselenggarakan oleh Goldin Auctions di New Jersey. Hasil dari acara ini akan disumbangkan ke John Terry Foundation, yang mendukung berbagai badan amal Inggris, dengan lelang dijadwalkan berakhir pada 31 Desember.
- Getty Images
Terry menjelaskan motivasi di balik kegiatan amal tersebut
Menjelaskan motivasi di balik penjualan tersebut, Terry menekankan bahwa keputusan itu didorong oleh amal dan bukan sentimentalitas. “Yayasan saya akan mendapatkan manfaat dengan dua amal yang sangat dekat di hati saya yang sangat membutuhkan uangnya, jadi ini untuk tujuan yang besar,” katanya.
Mantan kapten Chelsea itu mengakui beban emosional yang melekat pada beberapa barang, terutama yang terkait dengan momen penentu baik patah hati maupun kemenangan dalam karirnya. Kaos 2008, yang ia gambarkan sebagai “bercucuran air mata,” tetap menjadi salah satu pengingat paling menyakitkan dari hari-hari bermainnya, sementara kit 2012 mewakili pembalasan tertinggi di panggung terbesar Eropa.
Terry juga sebelumnya pernah berbicara tentang keinginannya agar memorabilia miliknya punya tujuan lebih dari sekadar nostalgia pribadi. Dengan melepasnya ke kepemilikan publik, ia berharap barang-barang tersebut akan mengumpulkan dana yang signifikan sambil memungkinkan para penggemar dan kolektor memiliki bagian nyata dari sejarah sepak bola yang terkait dengan era keemasan Chelsea.
Kaos UCL 2008 dan medali PL 2005 di antara barang-barang yang dilelang
Barang paling berharga dalam lelang bukanlah sebuah kaos, tetapi medali pemenang Liga Premier milik Terry dari musim 2004/05. Kampanye tersebut melihat Chelsea mengamankan gelar liga pertama mereka dalam 50 tahun, dengan Terry mengangkat trofi sebagai kapten. Medali itu sendiri diperkirakan akan mencapai hingga £75,000, menegaskan signifikansi historisnya.
Barang-barang penting lainnya termasuk kaos yang dipakai dalam pertandingan yang ditukar dengan beberapa pemain terbaik dalam permainan. Seragam milik Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi keduanya termasuk, bersama dengan kaos dari Thierry Henry yang berasal dari musim "Invincibles" Arsenal 2003/04. Setiap barang mencerminkan umur panjang Terry dan kaliber lawan yang dihadapinya sepanjang karirnya.
Memorabilia Liga Champions memiliki resonansi khusus. Kaos final di Moskow dari 2008, yang diperkirakan mencapai £3,750, menangkap salah satu malam paling dramatis dalam sepak bola Eropa, sementara trofi miniatur Liga Champions dari 2012 dan kaos perayaan lengkap menyoroti ekstrem emosional yang dialami Terry di tingkat tertinggi.
- Getty Images Sport
Hasil lelang akan digunakan untuk mengumpulkan dana bagi Yayasan John Terry
Dengan lelang yang akan ditutup pada 31 Desember, perhatian akan beralih ke berapa banyak koleksi tersebut akan mengumpulkan dana untuk John Terry Foundation. Mengingat nilai historis barang-barang tersebut dan status Terry sebagai salah satu pemain terbesar Chelsea, penjualan ini diperkirakan akan menarik minat besar dari kolektor di seluruh dunia.
Di luar lelang, Terry terus fokus pada pekerjaan amalnya, memanfaatkan profil dan warisannya untuk mendukung berbagai penyebab di seluruh Inggris dan Wales. Keputusan untuk melepaskan barang-barang pribadi tersebut menunjukkan upaya sadar untuk mengubah momen-momen yang menentukan karir menjadi dampak positif yang bertahan di luar lapangan.
Iklan