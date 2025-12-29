Benarkah John Terry Jadi Pelatih Klubnya Erick Thohir? Legenda Chelsea Buka Suara

Terry menanggapi rumor tersebut lewat sebuah video yang ia unggah ke TikTok, direkam saat ia tengah menikmati waktu luang di lapangan golf.

“Selamat pagi, saya lagi di lapangan golf, nih” ujar Terry. “Cuma mau ngomong soal saya dikaitkan jadi manajer Oxford."

"Saya tidak tahu rumor ini datang dari mana, kok bisa-bisanya dibiarkan beredar, [tapi] saya jelas tidak sedang mencari pekerjaan. Saya sudah sering bilang betapa saya mencintai peran saya di akademi Chelsea. bekerja dengan para pemain dalam transisi dari level junior, ke cadangan, sampai tim utama.”

Ia juga menegaskan tidak pernah ada komunikasi dengan Oxford United. “Saya sama sekali tidak menghubungi Oxford, tidak berbicara dengan siapa pun. Jadi saya cuma ingin sepenuhnya menegaskan bahwa saya tidak terlibat,” tambah Terry.

Di akhir pernyataannya, Terry mendoakan yang terbaik untuk Oxford dan calon manajer baru mereka: "Saya mendoakan yang terbaik buat Oxford dan siapa pun yang jadi manajer di sana, tapi yang jelas bukan saya. Semoga hari kalian menyenangkan. Up the Chels!"