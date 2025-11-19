John Terry Bongkar Aib 'Bad Boy' Chelsea: Diusir Avram Grant, Adu Jotos Dengan Andriy Shevchenko & Disebut Cuma Beruntung

Legenda Chelsea John Terry baru-baru ini membuka kembali lembaran lama yang penuh warna dari ruang ganti Stamford Bridge. Dalam sebuah sesi podcast, mantan kapten The Blues itu membeberkan kisah-kisah tak terduga mengenai salah satu mantan rekan setimnya yang ia sebut sebagai "bad boy" yang tidak biasa. Sosok tersebut adalah bek asal Israel Tal Ben Haim.

Ben Haim, yang bergabung dengan Chelsea pada era Jose Mourinho tahun 2007, ternyata memiliki riwayat konflik yang cukup eksplosif selama masa singkatnya di London Barat. Terry secara blak-blakan menyebut bahwa Ben Haim sebenarnya "sangat beruntung" bisa mendapatkan transfer ke klub sebesar Chelsea, mengingat statusnya yang sebelumnya hanya bermain untuk Bolton Wanderers.

Namun, bukan soal kualitas teknis yang menjadi sorotan utama cerita Terry, melainkan perilaku Ben Haim di tempat latihan. Mulai dari perseteruan terbuka dengan manajer Avram Grant hingga perkelahian fisik dengan striker bintang Andriy Shevchenko, Ben Haim tampaknya selalu menjadi pusat keributan.

Kisah-kisah ini memberikan pandangan langka ke dalam dinamika intens dan terkadang kacau di balik layar salah satu era tersukses Chelsea. Terry, bersama John Obi Mikel, mengupas tuntas bagaimana seorang pemain yang hanya tampil 13 kali bisa meninggalkan jejak anekdot yang begitu membekas.