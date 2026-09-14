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John Obi Mikel mengungkap kesalahan transfer yang merugikan Xabi Alonso dan Chelsea musim ini
Chelsea menghadapi kritik atas pengganti Fernandez
Chelsea menghadapi kritik keras atas aktivitas mereka pada bursa transfer musim panas, khususnya ketidakmampuan mereka mengamankan pengganti Fernandez. Gelandang itu hengkang ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer dengan biaya rekor £125 juta.
Meski kesepakatan untuk pemain muda Monaco, Lamine Camara, gagal pada saat-saat terakhir, Mikel mengungkapkan frustrasi mendalamnya di podcast Obi One. "Itu adalah satu posisi yang gagal diperkuat klub selama bursa transfer. Kami gagal," kata Mikel. "Kami tahu Enzo Fernandez ingin meninggalkan klub sepak bola ini. Sudah lama kami tahu dia ingin pergi."
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Masalah di lini pertahanan di bawah Xabi Alonso
Mikel kembali menyoroti bagaimana minimnya pelapis di lini tengah bertahan sangat memengaruhi Alonso dan skuadnya. Chelsea telah mencetak 18 gol tetapi kebobolan 12 gol dalam enam pertandingan musim ini, termasuk hasil imbang 2-2 baru-baru ini melawan Hull City.
"Ya, kami punya £125 juta tersimpan di bank, tetapi kami gagal mendatangkan satu pemain lagi dan itulah sebabnya kami menderita saat ini," jelas Mikel. "Kami berbicara soal terlalu mudah kebobolan. Ya, kami bisa menyalahkan pertahanan, tetapi Anda membutuhkan setidaknya dua pemain bertahan di lini tengah agar bisa melindungi dan menjaga empat bek dalam sistem itu. Anda membutuhkan itu karena Anda akan terekspos."
Absennya Moises Caicedo
Klub sangat bergantung pada kembalinya Caicedo, yang musim ini baru bermain selama 14 menit karena cedera betis. Mikel meyakini tim akan meningkat drastis begitu gelandang itu kembali ke lapangan bersama Romeo Lavia atau Reece James. "Begitu dia kembali, saya pikir kami akan menjadi tim yang jauh lebih baik. Sama sekali tidak ada keraguan soal itu," tambah Mikel. "Jadi, ketika kami mendapatkan kembali Caicedo dengan stamina yang dia miliki, dengan energi yang dia punya untuk bisa menutup dua, tiga posisi, memutus alur permainan, itu akan membuat kami jauh lebih solid."
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya untuk Chelsea?
Chelsea berharap Caicedo bisa kembali bugar sepenuhnya tepat waktu untuk pertandingan berikutnya. Alonso dan skuadnya akan bertandang melintasi London barat untuk menghadapi Brentford pada Jumat malam, ketika sang manajer menuntut kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk memulai kampanye Premier League mereka dan membenahi lini pertahanan yang rapuh.
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