Chelsea menghadapi kritik keras atas aktivitas mereka pada bursa transfer musim panas, khususnya ketidakmampuan mereka mengamankan pengganti Fernandez. Gelandang itu hengkang ke Manchester City pada hari terakhir bursa transfer dengan biaya rekor £125 juta.

Meski kesepakatan untuk pemain muda Monaco, Lamine Camara, gagal pada saat-saat terakhir, Mikel mengungkapkan frustrasi mendalamnya di podcast Obi One. "Itu adalah satu posisi yang gagal diperkuat klub selama bursa transfer. Kami gagal," kata Mikel. "Kami tahu Enzo Fernandez ingin meninggalkan klub sepak bola ini. Sudah lama kami tahu dia ingin pergi."