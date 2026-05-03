Jobe Bellingham membuat prediksi berani tentang masa depannya di Borussia Dortmund dan menjelaskan hal-hal yang perlu ia perbaiki
Berkomitmen pada proyek Borussia Dortmund
Dalam wawancara dengan saluran resmi klub Borussia Dortmund, Bellingham telah menyatakan niatnya dengan jelas. Setelah pindah dari Sunderland dengan nilai transfer €30,5 juta pada musim panas lalu, gelandang asal Inggris ini awalnya kesulitan mendapatkan tempat di starting line-up. Namun, sejak awal tahun ini, Bellingham telah menjadi bagian penting dari skuad. Saat merefleksikan proses adaptasinya di negara dan liga baru, remaja ini mengungkapkan rasa puasnya atas kemajuannya. "Semakin sering bermain, ritme permainanmu akan semakin baik, dan saya merasa telah berhasil membangun kepercayaan diri serta kehadiran yang lebih kuat dengan bermain lebih sering. Saya akan berada di sini untuk waktu yang lama, jadi saya senang bisa membangun ritme tersebut," ujarnya.
Menemukan ritmenya di Bundesliga
Dortmund sangat mengandalkan pemain muda ini selama paruh kedua musim ini. Bellingham telah mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi sejauh ini, dengan total 2.444 menit bermain. Meskipun masa transisi bisa terasa berat, ia yakin bahwa rentetan penampilan ini sangat penting bagi pemahaman taktisnya. Mantan bintang Sunderland itu mengatakan: "Saat Anda bermain dalam pertandingan, Anda mulai merasakan ritme yang lebih baik. Ketika pemain muda mendapat kesempatan bermain secara beruntun di tim, Anda bisa melihat perkembangan mereka. Meskipun itu berarti Anda mungkin gagal pada awalnya, Anda bisa memahami permainan Anda, rekan setim, formasi, cara bermain, gaya, dan stadion."
Berupaya meningkatkan performa di sepertiga akhir lapangan
Meskipun pengaruhnya semakin besar, Bellingham tetap menjadi kritikus terkeras bagi dirinya sendiri. Pemain berusia 20 tahun ini telah memberikan empat assist, namun belum mencetak gol musim ini. Saat membahas pola pikirnya, ia berkata: "Saya memiliki tujuan pribadi. Setiap hari saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin memenangkan setiap pertandingan yang saya mainkan, menguasai bola, dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan – baik secara fisik maupun teknis. Saya pasti ingin lebih sering maju ke depan dan berkontribusi di sepertiga akhir lapangan. Itu adalah sesuatu yang saya katakan pada diri sendiri bahwa saya perlu melakukannya lebih sering. Dalam peran yang saya mainkan, Anda harus disiplin, memikirkan rekan setim, dan bagaimana tindakan Anda memengaruhi tim. Saya menikmati membawa bola. Saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa saya ingin melakukannya sebanyak mungkin selama pertandingan."
Menatap masa depan yang cerah
Dengan kontrak jangka panjangnya yang berlaku hingga 2030, Bellingham bertekad untuk menutup musim ini dengan gemilang, sementara Borussia Dortmund berupaya mengamankan posisi kedua di Bundesliga di atas RB Leipzig. Seiring persiapan klub untuk musim depan, fokus sang gelandang niscaya akan beralih pada upaya mengubah serangan-serangan tajamnya menjadi gol-gol penentu.