Jobe Bellingham membuat prediksi berani tentang masa depannya di Borussia Dortmund dan menjelaskan hal-hal yang perlu ia perbaiki

Meskipun pengaruhnya semakin besar, Bellingham tetap menjadi kritikus terkeras bagi dirinya sendiri. Pemain berusia 20 tahun ini telah memberikan empat assist, namun belum mencetak gol musim ini. Saat membahas pola pikirnya, ia berkata: "Saya memiliki tujuan pribadi. Setiap hari saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin memenangkan setiap pertandingan yang saya mainkan, menguasai bola, dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan – baik secara fisik maupun teknis. Saya pasti ingin lebih sering maju ke depan dan berkontribusi di sepertiga akhir lapangan. Itu adalah sesuatu yang saya katakan pada diri sendiri bahwa saya perlu melakukannya lebih sering. Dalam peran yang saya mainkan, Anda harus disiplin, memikirkan rekan setim, dan bagaimana tindakan Anda memengaruhi tim. Saya menikmati membawa bola. Saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa saya ingin melakukannya sebanyak mungkin selama pertandingan."