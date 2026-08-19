Chelsea telah melakukan perubahan signifikan pada nomor skuad pemain mereka menjelang musim baru, menurut talkSPORT, dengan sorotan utama Pedro mewarisi jersey nomor 9. Pedro mengambil seragam itu setelah kampanye sebelumnya yang gemilang, ketika ia dinobatkan sebagai Player of the Year, dengan mencatatkan 20 gol dan sembilan assist di semua kompetisi.

Akibatnya, Delap diturunkan ke nomor 12. Delap, yang memegang nomor 9 sejak datang dari Ipswich Town pada 2025, kini sangat kuat dikaitkan dengan kepindahan dari Stamford Bridge. Penyerang itu hanya mencetak tiga gol dalam 47 penampilan musim lalu dan dilaporkan tersedia untuk ditransfer sebelum bursa transfer ditutup.