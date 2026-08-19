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Joao Pedro mengambil nomor punggung 9 Chelsea dari Liam Delap saat sejumlah perubahan skuad dikonfirmasi
Joao Pedro mengklaim nomor punggung 9
Chelsea telah melakukan perubahan signifikan pada nomor skuad pemain mereka menjelang musim baru, menurut talkSPORT, dengan sorotan utama Pedro mewarisi jersey nomor 9. Pedro mengambil seragam itu setelah kampanye sebelumnya yang gemilang, ketika ia dinobatkan sebagai Player of the Year, dengan mencatatkan 20 gol dan sembilan assist di semua kompetisi.
Akibatnya, Delap diturunkan ke nomor 12. Delap, yang memegang nomor 9 sejak datang dari Ipswich Town pada 2025, kini sangat kuat dikaitkan dengan kepindahan dari Stamford Bridge. Penyerang itu hanya mencetak tiga gol dalam 47 penampilan musim lalu dan dilaporkan tersedia untuk ditransfer sebelum bursa transfer ditutup.
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Delap mempertimbangkan opsi transfernya
Meski masih memiliki sisa kontrak lima tahun, Delap termasuk di antara beberapa penyerang yang dipertimbangkan untuk hengkang. Chelsea memiliki Nicolas Jackson dan Marc Guiu yang tersedia, yang membuatnya semakin turun dalam urutan pilihan. Ia lebih memilih bertahan di Inggris untuk musim mendatang, dengan harapan tawaran dari klub Premier League akan datang.
Klub Italia Como sudah menunjukkan minat untuk mendapatkan jasanya, tetapi Delap bersedia menunggu peluang di kompetisi domestik. Di tengah perubahan di lini serang ini, Chelsea juga menyegarkan beberapa nomor skuad lain di berbagai posisi saat manajer Xabi Alonso menyiapkan timnya untuk tantangan yang akan datang.
Fofana dan Rogers mendapat nomor baru
Di bagian lain skuad, Wesley Fofana mendapat nomor baru, mewarisi kostum No.3 yang sebelumnya dikenakan mantan bek Chelsea Marc Cucurella. Fofana sebelumnya pernah mengenakan No.33 dan No.29 untuk Chelsea sejak direkrut dari Leicester City empat tahun lalu.
Sementara itu, rekrutan dengan rekor transfer Inggris Morgan Rogers akan mengenakan kostum No.17 untuk tim Alonso musim ini, mengikuti jejak mantan bintang Chelsea Eden Hazard, Mohamed Salah, dan Raheem Sterling. Selain itu, Mykhailo Mudryk mendapat kostum No.33 setelah diizinkan kembali bermain, meninggalkan No.10 lamanya, yang kini menjadi milik Cole Palmer.
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya untuk Chelsea?
Chelsea memulai musim mereka dengan laga tandang melawan rival lokal Fulham pada Senin malam. Saat Alonso berupaya menuntaskan skuadnya, klub harus mengambil keputusan terkait transfer keluar, khususnya mengenai Delap. Para penggemar akan menantikan Craven Cottage untuk melihat bagaimana penampilan Pedro dan para bintang dengan nomor baru saat mereka berusaha memulai kampanye domestik mereka dengan kemenangan.
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