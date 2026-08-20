Alasan di balik perubahan rencana yang mendadak itu segera terungkap dari media lokal. Menurut jurnalis Spanyol Victor Navarro, Barcelona sepenuhnya berniat memperkenalkan Cancelo bersama sisa skuad, tetapi tidak dapat melanjutkannya karena pendaftaran sang bek sayap masih belum rampung.

Laporan tersebut mengonfirmasi bahwa klub Liga Pro Saudi, Al-Hilal, sudah mencapai kesepakatan dengan Cancelo untuk mengakhiri kontraknya, yang sedianya berakhir pada akhir musim. Kesepakatan ini dicapai sebagai imbalan atas kesediaan bintang Portugal itu melepaskan sisa hak yang harus diterimanya. Namun, dokumen akhir untuk kepindahannya ke Barcelona masih belum dirampungkan. Penundaan administratif yang tak terduga ini membuat Cancelo secara resmi masih berstatus sebagai pemain Al-Hilal pada saat presentasi.



