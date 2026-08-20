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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Joao Cancelo yang frustrasi mengamuk menuju lorong Camp Nou setelah diabaikan dalam presentasi Barcelona

J. Cancelo
Barcelona
LaLiga

Joao Cancelo tampak frustrasi setelah registrasi yang belum tuntas mencegah perkenalan resminya kepada publik Barcelona jelang Trofi Joan Gamper. Bek sayap Portugal itu bergegas masuk ke lorong Camp Nou ketika kepindahan permanennya yang berlarut-larut dari Al-Hilal mengalami kendala administratif mendadak.

  • Frustrasi di lorong Camp Nou

    Cancelo tampak sangat frustrasi saat ia bergegas kembali ke ruang ganti ketika menunggu untuk diperkenalkan kepada publik Camp Nou pada Rabu. Setiap anggota skuad Barcelona diperkenalkan satu per satu jelang laga tahunan Trofi Joan Gamper. Sementara itu, Cancelo terlihat mengenakan jersey No. 2 di lorong stadion sebelum tiba-tiba pergi, membuat rekan-rekannya benar-benar bingung.

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  • Kendala pendaftaran menunda pengumuman resmi

    Alasan di balik perubahan rencana yang mendadak itu segera terungkap dari media lokal. Menurut jurnalis Spanyol Victor Navarro, Barcelona sepenuhnya berniat memperkenalkan Cancelo bersama sisa skuad, tetapi tidak dapat melanjutkannya karena pendaftaran sang bek sayap masih belum rampung.

    Laporan tersebut mengonfirmasi bahwa klub Liga Pro Saudi, Al-Hilal, sudah mencapai kesepakatan dengan Cancelo untuk mengakhiri kontraknya, yang sedianya berakhir pada akhir musim. Kesepakatan ini dicapai sebagai imbalan atas kesediaan bintang Portugal itu melepaskan sisa hak yang harus diterimanya. Namun, dokumen akhir untuk kepindahannya ke Barcelona masih belum dirampungkan. Penundaan administratif yang tak terduga ini membuat Cancelo secara resmi masih berstatus sebagai pemain Al-Hilal pada saat presentasi.


  • Rodri mendapat sambutan bak pahlawan di Catalunya

    Sementara Cancelo terpaksa menunggu, rekrutan baru Barcelona Rodri mendapat sambutan paling meriah dari pendukung tuan rumah sebelum kick-off. Gelandang Spanyol itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan klub La Liga tersebut pada awal pekan ini setelah merampungkan kepindahan senilai £65 juta dari Manchester City. Rodri datang ke Catalunya dengan reputasi besar, setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026.

    Bek tersebut juga bukan sosok asing bagi para pendukung setia klub Catalan itu, mengingat ia bermain sebagai pemain pinjaman di Camp Nou pada paruh kedua musim lalu dan musim 2023–24.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Barcelona menatap musim baru

    Fokus skuad kini sepenuhnya beralih ke dimulainya kampanye Liga yang baru. Di balik layar, para petinggi Barca akan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah registrasi yang masih tertunda.

    Bek sayap berusia 32 tahun itu siap menjadi No. 2 baru Barcelona untuk musim mendatang. Setelah dokumen dirampungkan dan transfernya dari Al-Hilal resmi dituntaskan, Cancelo akan siap melanjutkan kariernya di Spanyol.

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