AFP
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Joan Laporta mengungkap sikap Barcelona terkait transfer Raphinha menjelang kedatangan Karim Adeyemi yang 'menarik'
Kesepakatan Adeyemi hampir rampung
Barcelona hampir mengonfirmasi satu lagi perkuatan besar di lini serang setelah awal yang sibuk di bursa transfer musim panas ini. Blaugrana telah berhasil mendatangkan Anthony Gordon dan kini dilaporkan sedang menyelesaikan kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk Adeyemi. Menurut laporan, nilai transfer pemain timnas Jerman tersebut mencapai €22 juta ditambah hingga €7 juta dalam bentuk bonus tambahan yang terkait dengan jumlah penampilan dan gelar juara.
Saat berbicara kepada wartawan di Dallas, Laporta mengungkapkan antusiasmenya terhadap penyerang baru tersebut. “Kami sangat antusias dengan Adeyemi. Kami sudah lama mengincarnya. Dia berbahaya dan cepat, dan Deco menangani proses perekrutannya dengan sangat baik. Kabar ini muncul tepat pada waktunya,” kata sang presiden.
- Getty Images Sport
Raphinha tetap bertahan meski ada minat dari Arab Saudi
Masuknya talenta-talenta baru tentu saja memicu spekulasi mengenai posisi Raphinha di skuad, terutama dengan adanya minat dari Al-Hilal. Klub asal Liga Pro Arab Saudi tersebut dilaporkan siap mengajukan tawaran transfer senilai lebih dari €90 juta untuk membujuk pemain Brasil itu meninggalkan Katalonia. Namun, Laporta dengan cepat membantah spekulasi mengenai kemungkinan penjualan tersebut, meskipun klub sedang mengalami kesulitan keuangan yang sudah diketahui umum.
“Raphinha akan tetap bertahan. Kami sama sekali tidak tertarik untuk melepasnya dari Barca. Dia adalah pemain andalan. Dengan kehadiran Gordon dan Adeyemi, saya melihat bahwa kami memperkuat lini serang, tetapi itu tidak berarti kami akan berpisah dengan Raphinha, yang sangat penting bagi kami,” jelas Laporta.
Merefleksikan kampanye yang hasilnya campur aduk
Laporta mengakui bahwa musim 2025-26 tidak luput dari kekecewaan, terutama akibat masalah kebugaran. Presiden tersebut mencatat bahwa mantan bintang Leeds United, Raphinha, merupakan salah satu pemain elit dunia pada tahun sebelumnya, namun performanya terkendala pada saat-saat krusial musim lalu.
“Hal yang disayangkan dari musim lalu adalah dia tidak bisa tampil dengan performa maksimal selama fase akhir Liga, Liga Champions, dan Copa. Hasilnya pasti akan berbeda,” tambah Laporta.
- AFP
Kedalaman serangan yang luar biasa
Kedatangan Adeyemi dan Gordon memicu persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat di starting XI Barcelona. Hansi Flick kini dihadapkan pada kelimpahan pilihan, dengan Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres, dan Rony Bardghji yang semuanya berebut menit bermain di sepertiga akhir lapangan. Namun, untuk saat ini, Raphinha tetap menjadi bagian penting dalam rencana Barcelona saat mereka berupaya meraih gelar La Liga ketiga berturut-turut dan menjuarai Liga Champions pada musim 2026-27.
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