Joan Laporta mengungkap sikap Barcelona terkait transfer Raphinha menjelang kedatangan Karim Adeyemi yang 'menarik'

Barcelona hampir mengonfirmasi satu lagi perkuatan besar di lini serang setelah awal yang sibuk di bursa transfer musim panas ini. Blaugrana telah berhasil mendatangkan Anthony Gordon dan kini dilaporkan sedang menyelesaikan kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk Adeyemi. Menurut laporan, nilai transfer pemain timnas Jerman tersebut mencapai €22 juta ditambah hingga €7 juta dalam bentuk bonus tambahan yang terkait dengan jumlah penampilan dan gelar juara.

Saat berbicara kepada wartawan di Dallas, Laporta mengungkapkan antusiasmenya terhadap penyerang baru tersebut. “Kami sangat antusias dengan Adeyemi. Kami sudah lama mengincarnya. Dia berbahaya dan cepat, dan Deco menangani proses perekrutannya dengan sangat baik. Kabar ini muncul tepat pada waktunya,” kata sang presiden.







