Siap Debut? 'Kid Messi' 15 Tahun Tembus Tim Utama Man Utd, Latihan Bareng Bintang Senior!
Gabriel Dipanggil ke Sesi Latihan Carrick
Seperti dilansir pertama kali oleh Manchester Evening News, Gabriel ambil bagian dalam sesi latihan United pada hari Selasa dan Rabu menjelang bentrokan akhir pekan ini melawan Tottenham.
Meski pemanggilan Selasa awalnya dianggap sebagai cara Carrick untuk melengkapi jumlah pemain saat pemain senior lainnya menjalani pemulihan, keterlibatan Gabriel pada Rabu terjadi bersama skuad penuh.
Carrick juga memutuskan untuk mempromosikan kembali si kembar gelandang Jack dan Tyler Fletcher—putra legenda klub dan bos sementara baru-baru ini, Darren Fletcher—ke dalam tim utama. Sementara itu, Jack Moorhouse juga terlibat dalam sesi hari Rabu setelah kembali dari masa pinjaman di Leyton Orient. Yuel Helafu, bek sayap berusia 17 tahun, menjadi anak muda kelima yang ambil bagian.
Jalan Menuju Bintang Sebelum Debut Senior
Gabriel telah diprediksi akan membuat terobosan awal di United sejak ia berusia 14 tahun setelah tampil mengesankan di akademi mereka. Namun, ia sebenarnya sudah mencuat di dunia sepakbola sejak usia sembilan tahun, ketika cuplikan kemampuannya di YouTube dengan nama 'Kid Messi' menjadi viral.
Pemain berusia 15 tahun ini memiliki kesepakatan sepatu dengan Nike dan telah mencetak 11 gol dalam 16 pertandingan untuk tim U-18 United musim ini. Yang paling menonjol, ia mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 7-0 atas Liverpool dan mencetak gol pada penampilan pertamanya di Old Trafford—kemenangan 1-0 atas Peterborough di FA Youth Cup.
Kapan Gabriel Bisa Debut di Man Utd?
Gabriel tidak bisa mengukir debutnya di United musim ini karena aturan Liga Primer. Dia sebenarnya memenuhi syarat untuk tampil di Piala Liga dan Piala FA musim ini, tetapi tersingkirnya United lebih awal dari kedua kompetisi tersebut berarti dia harus menunggu hingga musim 2026/27 untuk mencatatkan debut seniornya.
Saat menjadi bos sementara, Fletcher mengungkapkan mengapa Gabriel tidak dipilih untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Brighton. Dia berkata: "JJ adalah talenta yang fantastis. Saya sangat menikmati bekerja dengannya... Dia anak muda dengan hype yang sangat besar, Anda tahu ada banyak pembicaraan di sekitarnya dan itu memang pantas karena dia anak yang benar-benar berbakat."
"Dia bekerja keras. Hal pertama yang akan saya katakan adalah dia mencintai sepakbola... Dia membuat keputusan yang fantastis. Dia punya antusiasme untuk permainan yang luar biasa. 15 tahun, masa depan yang cerah di depannya. Saya sangat gembira dengan bakatnya, tetapi yang paling penting adalah dia terus berkembang, dan dia berada di tim U-18, dan dia melakukannya dengan sangat baik, tetapi dia masih harus banyak belajar."
"Dunia ada di genggamannya... Tapi untuk saat ini, masih agak terlalu dini (untuk memasukkannya ke tim utama) menurut saya dan saya pikir banyak orang akan setuju dengan saya."
"Dan kami hanya berharap dia terus berkembang, belajar setiap hari... dan mencetak banyak gol agar Man Utd U-18 memenangkan setiap pertandingan. Dan kemudian saya akan menjadi pria yang bahagia."
'Kid Messi' Masih Berpeluang Jadi Pemain Termuda Man Utd
Gabriel baru akan berusia 16 tahun pada Oktober, jadi jika dia melakukan debut United di awal musim 2026/27, dia masih akan memecahkan rekor untuk menjadi pemain termuda yang pernah bermain bagi klub. David Gaskell saat ini memegang rekor tersebut setelah bermain pada 1956 di usia 16 tahun dan 19 hari.
