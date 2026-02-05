Siap Debut? 'Kid Messi' 15 Tahun Tembus Tim Utama Man Utd, Latihan Bareng Bintang Senior!

Gabriel tidak bisa mengukir debutnya di United musim ini karena aturan Liga Primer. Dia sebenarnya memenuhi syarat untuk tampil di Piala Liga dan Piala FA musim ini, tetapi tersingkirnya United lebih awal dari kedua kompetisi tersebut berarti dia harus menunggu hingga musim 2026/27 untuk mencatatkan debut seniornya.

Saat menjadi bos sementara, Fletcher mengungkapkan mengapa Gabriel tidak dipilih untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Brighton. Dia berkata: "JJ adalah talenta yang fantastis. Saya sangat menikmati bekerja dengannya... Dia anak muda dengan hype yang sangat besar, Anda tahu ada banyak pembicaraan di sekitarnya dan itu memang pantas karena dia anak yang benar-benar berbakat."

"Dia bekerja keras. Hal pertama yang akan saya katakan adalah dia mencintai sepakbola... Dia membuat keputusan yang fantastis. Dia punya antusiasme untuk permainan yang luar biasa. 15 tahun, masa depan yang cerah di depannya. Saya sangat gembira dengan bakatnya, tetapi yang paling penting adalah dia terus berkembang, dan dia berada di tim U-18, dan dia melakukannya dengan sangat baik, tetapi dia masih harus banyak belajar."

"Dunia ada di genggamannya... Tapi untuk saat ini, masih agak terlalu dini (untuk memasukkannya ke tim utama) menurut saya dan saya pikir banyak orang akan setuju dengan saya."

"Dan kami hanya berharap dia terus berkembang, belajar setiap hari... dan mencetak banyak gol agar Man Utd U-18 memenangkan setiap pertandingan. Dan kemudian saya akan menjadi pria yang bahagia."