"Jika itu benar, saya tidak bisa menerimanya" - Gianluca Prestianni mendapat peringatan dari rekan setimnya di Benfica setelah tuduhan rasisme
Kebisuan Benfica berakhir
Pemain berusia 19 tahun, Prestianni, telah dijatuhi sanksi larangan bermain satu pertandingan secara sementara oleh UEFA sementara badan pengatur tersebut menyelidiki tuduhan penggunaan bahasa rasis selama pertandingan Eropa yang krusial. Kasus ini telah memecah belah opini, mempertemukan kesaksian dari raksasa Spanyol melawan penolakan awal dari kubu Benfica. Seiring penyelidikan memasuki fase kritis, intervensi Lukebakio menandai kali pertama seorang anggota senior ruang ganti Benfica secara terbuka menanggapi seriusnya tuduhan tersebut, menyeimbangkan loyalitas terhadap rekan setim dengan sikap moral yang tegas terhadap diskriminasi.
Lukebakio menanggapi 'situasi khusus'
Dalam wawancara eksklusif dengan Pickx+ Sports, Lukebakio mengakui bahwa dampak dari pertandingan melawan Real Madrid telah menciptakan suasana yang sulit di dalam tim. "Ini situasi yang unik. Dan aku akui bahwa aku tidak tahu cara mengatasinya. Aku sudah banyak membicarakan hal ini dengan orang lain di masa lalu, bertanya-tanya bagaimana harus bereaksi jika hal ini terjadi padaku, karena biasanya kita mengalaminya dari kejauhan," jelas penyerang tersebut.
Lukebakio mengakui bahwa meskipun para pemain menyadari keributan seputar kasus ini, mereka belum mengetahui fakta-fakta pasti dari percakapan tersebut. "Memang benar orang-orang berbicara dan berspekulasi. Tapi pada akhirnya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia katakan," tambahnya, menyoroti kekosongan informasi yang telah memungkinkan kontroversi ini berkembang.
Keraguan terhadap narasi Real Madrid
Mantan pemain Sevilla itu juga menyinggung kemungkinan insiden tersebut dimanfaatkan untuk keuntungan taktis atau psikologis, menyarankan bahwa kebenaran mungkin lebih kompleks daripada yang dilaporkan awalnya. "Apakah ini kenyataan ataukah telah dibesar-besarkan untuk mengambil keuntungan darinya? Saya berpikir bahwa mungkin Real juga ingin memanfaatkan ini untuk keuntungan mereka," kata Lukebakio. Pandangan ini sejalan dengan sebagian media Portugal yang mempertanyakan timing dan tingkat keparahan tuduhan yang datang dari kubu Madrid selama pertandingan yang kompetitif ini.
Meskipun ada keraguan ini, winger tersebut menolak memberikan dukungan buta kepada rekan setimnya, menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk perilaku semacam itu jika tuduhan terbukti akurat. Tekanan internal terhadap Prestianni semakin meningkat, karena skuad tampaknya enggan memberikan dukungan solid hingga penyelidikan selesai. Kesediaan Lukebakio untuk mempertimbangkan berbagai versi cerita menunjukkan posisi yang rumit yang dihadapi para pemain, terjepit antara solidaritas profesional dan etika pribadi.
Peringatan keras untuk Prestianni
Lukebakio mengakhiri pemikirannya dengan pesan yang kuat, secara efektif memberi peringatan kepada Prestianni mengenai posisinya di tim ke depannya. "Yang saya harapkan hanyalah apa yang dia katakan itu tidak benar. Karena jika benar, saya tidak bisa menerimanya. Saya menentang ketidakadilan. Dan setiap ketidakadilan layak untuk menanggung konsekuensinya," kata pemain Belgia itu dengan tegas. Ini merupakan indikasi jelas bahwa jika penyelidikan UEFA menemukan pemain Argentina itu bersalah, dia mungkin akan terisolasi di ruang ganti timnya sendiri, terlepas dari statusnya sebagai bintang muda yang sedang naik daun.
Bagi Benfica, situasi ini tetap menjadi gangguan signifikan saat mereka berusaha melangkah lebih jauh di Liga Champions. Klub ini telah membangun reputasi sebagai pembina talenta muda, tetapi skandal terbaru ini mengancam akan menodai citra salah satu aset paling menjanjikan mereka. Saat dunia sepak bola menanti putusan akhir UEFA, kata-kata Dodi Lukebakio menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola modern, ada kebijakan toleransi nol terhadap diskriminasi, bahkan di antara rekan setim yang mengenakan seragam yang sama pada Sabtu sore.
