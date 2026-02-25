"Jika itu benar, saya tidak bisa menerimanya" - Gianluca Prestianni mendapat peringatan dari rekan setimnya di Benfica setelah tuduhan rasisme

Dalam wawancara eksklusif dengan Pickx+ Sports, Lukebakio mengakui bahwa dampak dari pertandingan melawan Real Madrid telah menciptakan suasana yang sulit di dalam tim. "Ini situasi yang unik. Dan aku akui bahwa aku tidak tahu cara mengatasinya. Aku sudah banyak membicarakan hal ini dengan orang lain di masa lalu, bertanya-tanya bagaimana harus bereaksi jika hal ini terjadi padaku, karena biasanya kita mengalaminya dari kejauhan," jelas penyerang tersebut.

Lukebakio mengakui bahwa meskipun para pemain menyadari keributan seputar kasus ini, mereka belum mengetahui fakta-fakta pasti dari percakapan tersebut. "Memang benar orang-orang berbicara dan berspekulasi. Tapi pada akhirnya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia katakan," tambahnya, menyoroti kekosongan informasi yang telah memungkinkan kontroversi ini berkembang.